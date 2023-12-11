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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 11.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:46 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/vzryvy-1915192498.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 11.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Взрывы прогремели в Одесской области на Украине, сообщает телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T22:46
2023-12-11T22:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесская область
одесский район
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в Одесской области на Украине, сообщает телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. "В Одесском районе были слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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одесская область
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в мире, украина, одесская область, одесский район, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Одесский район, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

Общественное: в Одесской области на Украине прогремели взрывы

© iStock.com / MultipediaОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© iStock.com / Multipedia
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в Одесской области на Украине, сообщает телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале.
«
Одесском районе были слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала.
Воздушная тревога объявлена в Одесской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдесская областьОдесский районВооруженные силы РФ
 
 
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