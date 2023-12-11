https://ria.ru/20231211/vzryvy-1915192498.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 11.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

Взрывы прогремели в Одесской области на Украине, сообщает телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T22:46

2023-12-11T22:46

2023-12-11T22:46

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в Одесской области на Украине, сообщает телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. "В Одесском районе были слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

одесская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, одесская область, одесский район, вооруженные силы рф