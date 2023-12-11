https://ria.ru/20231211/vzryvy-1915192498.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 11.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Взрывы прогремели в Одесской области на Украине, сообщает телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T22:46
2023-12-11T22:46
2023-12-11T22:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесская область
одесский район
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847083080_1847:658:4219:1992_1920x0_80_0_0_cef05afdf7eb66bcbf77ec52a3a84e31.jpg
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в Одесской области на Украине, сообщает телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. "В Одесском районе были слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
одесская область
одесский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847083080_2148:495:4219:2048_1920x0_80_0_0_8da204f31d323f31d3a9660882f9aa6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесская область, одесский район, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Одесский район, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Общественное: в Одесской области на Украине прогремели взрывы