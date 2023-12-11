Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на американской базе в Сирии прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 11.12.2023 (обновлено: 14:52 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/vzryvy-1915081490.html
СМИ: на американской базе в Сирии прогремели несколько взрывов
СМИ: на американской базе в Сирии прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 11.12.2023
СМИ: на американской базе в Сирии прогремели несколько взрывов
Несколько взрывов прогремели на территории американской базы "Аш-Шаддади" на северо-востоке Сирии, сообщает телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T14:41
2023-12-11T14:52
в мире
сша
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860753580_0:583:2071:1748_1920x0_80_0_0_eeb43a2ef1b1673399d78938e02520fa.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Несколько взрывов прогремели на территории американской базы "Аш-Шаддади" на северо-востоке Сирии, сообщает телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники."В понедельник на территории американской базы в городе "Аш-Шаддади", к югу от Эль-Хасаке в Сирии, прогремели несколько взрывов", - говорится в сообщении телеканала.По данным источников, взрывы, скорее всего, стали результатом ракетных обстрелов со стороны вооруженных формирований "Исламского сопротивления в Ираке".Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что число атак на объекты США в Ираке и Сирии возросло до 78, пострадали 66 военных.С начала обострения палестино-израильского конфликта американские войска в Ираке и Сирии почти на регулярной основе подвергаются ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам.
https://ria.ru/20230830/ssha-1893270117.html
сша
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860753580_0:351:2083:1914_1920x0_80_0_0_742fdafb5aab5a4ca48e85d72c2b02a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, сирия
В мире, США, Сирия
СМИ: на американской базе в Сирии прогремели несколько взрывов

Al-Mayadeen: на базе США на северо-востоке Сирии прогремели несколько взрывов

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные в Сирии
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Несколько взрывов прогремели на территории американской базы "Аш-Шаддади" на северо-востоке Сирии, сообщает телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники.
"В понедельник на территории американской базы в городе "Аш-Шаддади", к югу от Эль-Хасаке в Сирии, прогремели несколько взрывов", - говорится в сообщении телеканала.
По данным источников, взрывы, скорее всего, стали результатом ракетных обстрелов со стороны вооруженных формирований "Исламского сопротивления в Ираке".
Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что число атак на объекты США в Ираке и Сирии возросло до 78, пострадали 66 военных.
С начала обострения палестино-израильского конфликта американские войска в Ираке и Сирии почти на регулярной основе подвергаются ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам.
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Глава МИД Сирии объяснил, зачем США инвестируют в терроризм
30 августа, 20:47
 
В миреСШАСирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала