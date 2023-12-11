https://ria.ru/20231211/vzryvy-1915081490.html

СМИ: на американской базе в Сирии прогремели несколько взрывов

СМИ: на американской базе в Сирии прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 11.12.2023

СМИ: на американской базе в Сирии прогремели несколько взрывов

Несколько взрывов прогремели на территории американской базы "Аш-Шаддади" на северо-востоке Сирии, сообщает телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:41

2023-12-11T14:41

2023-12-11T14:52

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Несколько взрывов прогремели на территории американской базы "Аш-Шаддади" на северо-востоке Сирии, сообщает телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники."В понедельник на территории американской базы в городе "Аш-Шаддади", к югу от Эль-Хасаке в Сирии, прогремели несколько взрывов", - говорится в сообщении телеканала.По данным источников, взрывы, скорее всего, стали результатом ракетных обстрелов со стороны вооруженных формирований "Исламского сопротивления в Ираке".Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что число атак на объекты США в Ираке и Сирии возросло до 78, пострадали 66 военных.С начала обострения палестино-израильского конфликта американские войска в Ираке и Сирии почти на регулярной основе подвергаются ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам.

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в мире, сша, сирия