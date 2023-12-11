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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 11.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
В Киеве прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели". РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T05:21
2023-12-11T05:21
2023-12-11T05:32
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Зеркало недели"."Киев — сообщают о взрывах", — говорится в публикации.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в Киеве и области объявили в 4.15 (5.15 мск).Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
"Зеркало недели": в Киеве произошли взрывы, в области объявили воздушную тревогу