https://ria.ru/20231211/vzryv-1914983766.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной Киеву Снигиревке

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной Киеву Снигиревке - РИА Новости, 11.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной Киеву Снигиревке

В подконтрольном Киеву городе Снигиревка прогремели взрывы, передает Telegram-канал "Суспильне". РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T01:23

2023-12-11T01:23

2023-12-11T01:55

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Снигиревка прогремели взрывы, передает Telegram-канал "Суспильне"."В Снигиревке Николаевской области прогремели взрывы, сообщил руководитель МВА Кухта", — говорится в публикации. После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к этому региону, выйдя из состава Николаевской области Украины.

https://ria.ru/20231210/vzryv-1914974593.html

николаевская область

херсонская область

киев

украина

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