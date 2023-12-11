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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной Киеву Снигиревке - РИА Новости, 11.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:23 11.12.2023 (обновлено: 01:55 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/vzryv-1914983766.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной Киеву Снигиревке
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной Киеву Снигиревке - РИА Новости, 11.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной Киеву Снигиревке
В подконтрольном Киеву городе Снигиревка прогремели взрывы, передает Telegram-канал "Суспильне". РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T01:23
2023-12-11T01:55
специальная военная операция на украине
николаевская область
херсонская область
киев
украина
россия
происшествия
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Снигиревка прогремели взрывы, передает Telegram-канал "Суспильне"."В Снигиревке Николаевской области прогремели взрывы, сообщил руководитель МВА Кухта", — говорится в публикации. После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к этому региону, выйдя из состава Николаевской области Украины.
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николаевская область, херсонская область , киев, украина, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Херсонская область , Киев, Украина, Россия, Происшествия
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной Киеву Снигиревке

"Общественное": в подконтрольной Киеву Снигиревке произошел взрыв

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Снигиревка прогремели взрывы, передает Telegram-канал "Суспильне".
"В Снигиревке Николаевской области прогремели взрывы, сообщил руководитель МВА Кухта", — говорится в публикации.
После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к этому региону, выйдя из состава Николаевской области Украины.
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Вчера, 22:35
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьХерсонская областьКиевУкраинаРоссияПроисшествия
 
 
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