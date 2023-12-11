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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной Киеву Снигиревке
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной Киеву Снигиревке - РИА Новости, 11.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной Киеву Снигиревке
В подконтрольном Киеву городе Снигиревка прогремели взрывы, передает Telegram-канал "Суспильне". РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T01:23
2023-12-11T01:23
2023-12-11T01:55
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В подконтрольном Киеву городе Снигиревка прогремели взрывы, передает Telegram-канал "Суспильне"."В Снигиревке Николаевской области прогремели взрывы, сообщил руководитель МВА Кухта", — говорится в публикации. После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к этому региону, выйдя из состава Николаевской области Украины.
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной Киеву Снигиревке
"Общественное": в подконтрольной Киеву Снигиревке произошел взрыв