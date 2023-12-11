https://ria.ru/20231211/vybory-1915089498.html

Избирком Херсонской области сообщил о готовности к выборам

Избирком Херсонской области сообщил о готовности к выборам - РИА Новости, 11.12.2023

Избирком Херсонской области сообщил о готовности к выборам

Избирательная комиссия Херсонской области полностью готова к проведению на территории региона выборов президента России, сообщила председатель облизбиркома... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T15:07

2023-12-11T15:07

2023-12-11T15:07

россия

херсонская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ГЕНИЧЕСК, 11 дек - РИА Новости. Избирательная комиссия Херсонской области полностью готова к проведению на территории региона выборов президента России, сообщила председатель облизбиркома Марина Захарова. "Избирательная система Херсонской области сформирована... в полном объеме. Она насчитывает 248 комиссий. Это одна областная комиссия, 14 территориальных и 233 участковых комиссии. У нас задействовано более 2 тысяч членов избирательных комиссий разного уровня. Система избирательная полностью готова к проведению выборов. И я уверена, что они пройдут на таком же высоком организационном уровне, как прошла избирательная кампания в единый день голосования 8-10 сентября 2023 года", - сказала журналистам Захарова. По ее словам, после решения СФ о проведении выборов президента РФ на территории всей России, Центральная избирательная комиссия в течение 5 дней должна была провести консультации с Минобороны и ФСБ для того, чтобы определить, возможно или не возможно провести выборы на территории регионов РФ, где введено военное положение. "Сегодня утром такие консультации состоялись. В них приняли участие представители от Херсонской области. Кроме того, в адрес ЦИК было направлено письменное согласие губернатора Херсонской области и его позиция о целесообразности проведения выборов на территории Херсонской области", - добавила Захарова. По итогам заседания все члены ЦИК РФ единогласно проголосовали за постановление, в соответствии с которым выборы в регионах России, где введено военное положение, будут проводиться так же, как и по всей стране, с 15 по 17 марта 2024 года. При этом ЦИК оставляет за собой право приостановить выборы на отдельных территориях той или иной области, в которой введено военное положение, а также возобновить их в соответствии с той обстановкой, которая будет складываться на этой территории. Это обусловлено тем, что ЦИК такие консультации с силовым блоком будет проводить регулярно, пояснила Захарова.

https://ria.ru/20231211/monitoring-1915089090.html

https://ria.ru/20231210/vybory-1914947523.html

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, херсонская область , федеральная служба безопасности рф (фсб россии)