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В ЦИК назвали работу избирательных систем в новых регионах профессиональной - РИА Новости, 11.12.2023
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13:43 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/vybory-1915059689.html
В ЦИК назвали работу избирательных систем в новых регионах профессиональной
В ЦИК назвали работу избирательных систем в новых регионах профессиональной - РИА Новости, 11.12.2023
В ЦИК назвали работу избирательных систем в новых регионах профессиональной
Избирательные системы четырех новых субъектов РФ, сформированные в короткие сроки, работают исключительно профессионально и согласовано, заявил заместитель... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T13:43
2023-12-11T13:43
политика
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Избирательные системы четырех новых субъектов РФ, сформированные в короткие сроки, работают исключительно профессионально и согласовано, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. "Мы увидели, что сформированные за достаточно короткий срок избирательные системы четырех субъектов – не просто работа согласованная. Они работают исключительно профессионально", - сказал Булаев на заседании ЦИК. Также зампред ЦИК отметил, что работа в избирательных системах новых субъектов РФ непростая и опасная и что главным фактором профессиональной работы является мотивация граждан. "Работа в избирательной системе четырех новых субъектов РФ, которые приняли решение о вхождении в состав России, работа - непростая, опасная, связанная с риском для жизни… Наши товарищи, почти 20 тысяч человек, работают в таких условиях каждый день", - сообщил Булаев.
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политика, николай булаев, россия, цик рф, общество
Политика, Николай Булаев, Россия, ЦИК РФ, Общество
В ЦИК назвали работу избирательных систем в новых регионах профессиональной

ЦИК назвал работу избирательных систем в четырех новых регионах профессиональной

© РИА Новости / Евгений БиятовЗаседание ЦИК России
Заседание ЦИК России - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Заседание ЦИК России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Избирательные системы четырех новых субъектов РФ, сформированные в короткие сроки, работают исключительно профессионально и согласовано, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
«
"Мы увидели, что сформированные за достаточно короткий срок избирательные системы четырех субъектов – не просто работа согласованная. Они работают исключительно профессионально", - сказал Булаев на заседании ЦИК.
Также зампред ЦИК отметил, что работа в избирательных системах новых субъектов РФ непростая и опасная и что главным фактором профессиональной работы является мотивация граждан.
"Работа в избирательной системе четырех новых субъектов РФ, которые приняли решение о вхождении в состав России, работа - непростая, опасная, связанная с риском для жизни… Наши товарищи, почти 20 тысяч человек, работают в таких условиях каждый день", - сообщил Булаев.
Подсчет голосов - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
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ПолитикаНиколай БулаевРоссияЦИК РФОбщество
 
 
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