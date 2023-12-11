https://ria.ru/20231211/vybory-1915059689.html

В ЦИК назвали работу избирательных систем в новых регионах профессиональной

В ЦИК назвали работу избирательных систем в новых регионах профессиональной - РИА Новости, 11.12.2023

В ЦИК назвали работу избирательных систем в новых регионах профессиональной

Избирательные системы четырех новых субъектов РФ, сформированные в короткие сроки, работают исключительно профессионально и согласовано, заявил заместитель... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T13:43

2023-12-11T13:43

2023-12-11T13:43

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Избирательные системы четырех новых субъектов РФ, сформированные в короткие сроки, работают исключительно профессионально и согласовано, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. "Мы увидели, что сформированные за достаточно короткий срок избирательные системы четырех субъектов – не просто работа согласованная. Они работают исключительно профессионально", - сказал Булаев на заседании ЦИК. Также зампред ЦИК отметил, что работа в избирательных системах новых субъектов РФ непростая и опасная и что главным фактором профессиональной работы является мотивация граждан. "Работа в избирательной системе четырех новых субъектов РФ, которые приняли решение о вхождении в состав России, работа - непростая, опасная, связанная с риском для жизни… Наши товарищи, почти 20 тысяч человек, работают в таких условиях каждый день", - сообщил Булаев.

https://ria.ru/20231210/vybory-1914947523.html

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политика, николай булаев, россия, цик рф, общество