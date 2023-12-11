Рейтинг@Mail.ru
Депутат обвинил Запад в дискредитации выборов в России - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 11.12.2023 (обновлено: 14:17 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/vybory-1915059543.html
Депутат обвинил Запад в дискредитации выборов в России
Депутат обвинил Запад в дискредитации выборов в России - РИА Новости, 11.12.2023
Депутат обвинил Запад в дискредитации выборов в России
Наиболее активную деятельность по дискредитации выборов в РФ проявляют центры управления в США, Великобритании, ФРГ, Швеции, Польше и Украине, заявил глава... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T13:42
2023-12-11T14:17
россия
сша
великобритания
в мире
василий пискарев
игорь борисов
нато
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894939547_0:202:3030:1906_1920x0_80_0_0_c4e34f7fbb6d24cd3943b1125817ba1d.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Наиболее активную деятельность по дискредитации выборов в РФ проявляют центры управления в США, Великобритании, ФРГ, Швеции, Польше и Украине, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. Его слова цитирует Telegram-канал комиссии по расследованию вмешательства извне.Как сообщает комиссия ГД по расследованию вмешательства извне, в Госдуме состоялась рабочая встреча депутатов-членов Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России с членом ЦИК РФ Игорем Борисовым, где обсудили вопросы координации совместной работы в ходе выборов президента России."Василий Пискарев подчеркнул, что в последнее время наиболее активную деятельность по дискредитации наших выборов проявляют центры управления из США, Великобритании, ФРГ, Швеции, Польши и Украины. Более 100 подконтрольных им медиапроектов подготавливают зарубежную аудиторию к признанию президентских выборов в России нелегитимными. Эти же ресурсы одновременно отрабатывают задания по дискредитации наших Вооруженных Сил", - отмечается в Telegram-канале комиссии."Василий Пискарев подчеркнул, что в последнее время наиболее активную деятельность по дискредитации наших выборов проявляют центры управления из США, Великобритании, ФРГ, Швеции, Польши и Украины. Более 100 подконтрольных им медиапроектов подготавливают зарубежную аудиторию к признанию президентских выборов в России нелегитимными. Эти же ресурсы одновременно отрабатывают задания по дискредитации наших Вооруженных Сил", - отмечается в Telegram-канале Пискарева.Он также сообщил, что странами НАТО активизирована деятельность спецслужб и "агентов влияния" по сбору данных о проблемных вопросах в регионах нашей страны, специальными исследовательскими институтами в США и Великобритании оценивается степень их влияния на протестные настроения перед выборами. По его словам, комиссией фиксируется нарастание негативного информационного воздействия со стороны иноагентов и зарубежных СМИ на жителей этих субъектов: намеренно вбрасываются тезисы о якобы непропорциональном участии представителей народов России в специальной военной операции, распространяются призывы к расчленению и "деколонизации" России."В ходе встречи отмечалось, что уже сейчас рядом зарубежных НПО направлены обращения в международные организации о признании российских выборов "незаконными", "недействительными" и "нелегитимными", а также призывы не направлять своих представителей для наблюдения за их проведением. Василий Пискарев сообщил, что Комиссией подготовлены и направлены в компетентные органы предложения о признании ряда лиц иностранными агентами и зарубежных неправительственных организаций нежелательными в России. Собранные материалы о деструктивной деятельности против нашей страны и вмешательстве в избирательную кампанию переданы в Генеральную прокуратуру РФ и в Центризбирком", - следует из Telegram-канала комиссии.
https://ria.ru/20231211/vybory-1915057973.html
https://ria.ru/20231211/vybory-1915053532.html
россия
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894939547_301:0:3030:2047_1920x0_80_0_0_2372b5b355c2dcf74b6f0f06bdb5d1ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, великобритания, в мире, василий пискарев, игорь борисов, нато, госдума рф
Россия, США, Великобритания, В мире, Василий Пискарев, Игорь Борисов, НАТО, Госдума РФ
Депутат обвинил Запад в дискредитации выборов в России

Депутат назвал страны, которые пытаются дискредитировать выборы в России

© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
Единый день голосования в России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Наиболее активную деятельность по дискредитации выборов в РФ проявляют центры управления в США, Великобритании, ФРГ, Швеции, Польше и Украине, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. Его слова цитирует Telegram-канал комиссии по расследованию вмешательства извне.
Как сообщает комиссия ГД по расследованию вмешательства извне, в Госдуме состоялась рабочая встреча депутатов-членов Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России с членом ЦИК РФ Игорем Борисовым, где обсудили вопросы координации совместной работы в ходе выборов президента России.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
ЦИК принял решение о проведении президентских выборов в новых регионах
Вчера, 13:36
"Василий Пискарев подчеркнул, что в последнее время наиболее активную деятельность по дискредитации наших выборов проявляют центры управления из США, Великобритании, ФРГ, Швеции, Польши и Украины. Более 100 подконтрольных им медиапроектов подготавливают зарубежную аудиторию к признанию президентских выборов в России нелегитимными. Эти же ресурсы одновременно отрабатывают задания по дискредитации наших Вооруженных Сил", - отмечается в Telegram-канале комиссии.
"Василий Пискарев подчеркнул, что в последнее время наиболее активную деятельность по дискредитации наших выборов проявляют центры управления из США, Великобритании, ФРГ, Швеции, Польши и Украины. Более 100 подконтрольных им медиапроектов подготавливают зарубежную аудиторию к признанию президентских выборов в России нелегитимными. Эти же ресурсы одновременно отрабатывают задания по дискредитации наших Вооруженных Сил", - отмечается в Telegram-канале Пискарева.
Он также сообщил, что странами НАТО активизирована деятельность спецслужб и "агентов влияния" по сбору данных о проблемных вопросах в регионах нашей страны, специальными исследовательскими институтами в США и Великобритании оценивается степень их влияния на протестные настроения перед выборами. По его словам, комиссией фиксируется нарастание негативного информационного воздействия со стороны иноагентов и зарубежных СМИ на жителей этих субъектов: намеренно вбрасываются тезисы о якобы непропорциональном участии представителей народов России в специальной военной операции, распространяются призывы к расчленению и "деколонизации" России.
"В ходе встречи отмечалось, что уже сейчас рядом зарубежных НПО направлены обращения в международные организации о признании российских выборов "незаконными", "недействительными" и "нелегитимными", а также призывы не направлять своих представителей для наблюдения за их проведением. Василий Пискарев сообщил, что Комиссией подготовлены и направлены в компетентные органы предложения о признании ряда лиц иностранными агентами и зарубежных неправительственных организаций нежелательными в России. Собранные материалы о деструктивной деятельности против нашей страны и вмешательстве в избирательную кампанию переданы в Генеральную прокуратуру РФ и в Центризбирком", - следует из Telegram-канала комиссии.
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
ЦИК готов к попыткам сорвать голосование в новых регионах
Вчера, 13:18
 
РоссияСШАВеликобританияВ миреВасилий ПискаревИгорь БорисовНАТОГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала