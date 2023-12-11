https://ria.ru/20231211/vybory-1915059543.html
Депутат обвинил Запад в дискредитации выборов в России
Депутат обвинил Запад в дискредитации выборов в России - РИА Новости, 11.12.2023
Депутат обвинил Запад в дискредитации выборов в России
Наиболее активную деятельность по дискредитации выборов в РФ проявляют центры управления в США, Великобритании, ФРГ, Швеции, Польше и Украине, заявил глава... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T13:42
2023-12-11T13:42
2023-12-11T14:17
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Наиболее активную деятельность по дискредитации выборов в РФ проявляют центры управления в США, Великобритании, ФРГ, Швеции, Польше и Украине, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. Его слова цитирует Telegram-канал комиссии по расследованию вмешательства извне.Как сообщает комиссия ГД по расследованию вмешательства извне, в Госдуме состоялась рабочая встреча депутатов-членов Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России с членом ЦИК РФ Игорем Борисовым, где обсудили вопросы координации совместной работы в ходе выборов президента России."Василий Пискарев подчеркнул, что в последнее время наиболее активную деятельность по дискредитации наших выборов проявляют центры управления из США, Великобритании, ФРГ, Швеции, Польши и Украины. Более 100 подконтрольных им медиапроектов подготавливают зарубежную аудиторию к признанию президентских выборов в России нелегитимными. Эти же ресурсы одновременно отрабатывают задания по дискредитации наших Вооруженных Сил", - отмечается в Telegram-канале комиссии."Василий Пискарев подчеркнул, что в последнее время наиболее активную деятельность по дискредитации наших выборов проявляют центры управления из США, Великобритании, ФРГ, Швеции, Польши и Украины. Более 100 подконтрольных им медиапроектов подготавливают зарубежную аудиторию к признанию президентских выборов в России нелегитимными. Эти же ресурсы одновременно отрабатывают задания по дискредитации наших Вооруженных Сил", - отмечается в Telegram-канале Пискарева.Он также сообщил, что странами НАТО активизирована деятельность спецслужб и "агентов влияния" по сбору данных о проблемных вопросах в регионах нашей страны, специальными исследовательскими институтами в США и Великобритании оценивается степень их влияния на протестные настроения перед выборами. По его словам, комиссией фиксируется нарастание негативного информационного воздействия со стороны иноагентов и зарубежных СМИ на жителей этих субъектов: намеренно вбрасываются тезисы о якобы непропорциональном участии представителей народов России в специальной военной операции, распространяются призывы к расчленению и "деколонизации" России."В ходе встречи отмечалось, что уже сейчас рядом зарубежных НПО направлены обращения в международные организации о признании российских выборов "незаконными", "недействительными" и "нелегитимными", а также призывы не направлять своих представителей для наблюдения за их проведением. Василий Пискарев сообщил, что Комиссией подготовлены и направлены в компетентные органы предложения о признании ряда лиц иностранными агентами и зарубежных неправительственных организаций нежелательными в России. Собранные материалы о деструктивной деятельности против нашей страны и вмешательстве в избирательную кампанию переданы в Генеральную прокуратуру РФ и в Центризбирком", - следует из Telegram-канала комиссии.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, великобритания, в мире, василий пискарев, игорь борисов, нато, госдума рф
Россия, США, Великобритания, В мире, Василий Пискарев, Игорь Борисов, НАТО, Госдума РФ
Депутат обвинил Запад в дискредитации выборов в России
Депутат назвал страны, которые пытаются дискредитировать выборы в России
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Наиболее активную деятельность по дискредитации выборов в РФ проявляют центры управления в США, Великобритании, ФРГ, Швеции, Польше и Украине, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. Его слова цитирует Telegram-канал
комиссии по расследованию вмешательства извне.
Как сообщает комиссия ГД по расследованию вмешательства извне, в Госдуме состоялась рабочая встреча депутатов-членов Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России с членом ЦИК РФ Игорем Борисовым
, где обсудили вопросы координации совместной работы в ходе выборов президента России.
ЦИК принял решение о проведении президентских выборов в новых регионах
"Василий Пискарев подчеркнул, что в последнее время наиболее активную деятельность по дискредитации наших выборов проявляют центры управления из США, Великобритании, ФРГ, Швеции, Польши и Украины. Более 100 подконтрольных им медиапроектов подготавливают зарубежную аудиторию к признанию президентских выборов в России нелегитимными. Эти же ресурсы одновременно отрабатывают задания по дискредитации наших Вооруженных Сил", - отмечается в Telegram-канале комиссии.
"Василий Пискарев подчеркнул, что в последнее время наиболее активную деятельность по дискредитации наших выборов проявляют центры управления из США, Великобритании, ФРГ, Швеции, Польши и Украины. Более 100 подконтрольных им медиапроектов подготавливают зарубежную аудиторию к признанию президентских выборов в России нелегитимными. Эти же ресурсы одновременно отрабатывают задания по дискредитации наших Вооруженных Сил", - отмечается в Telegram-канале Пискарева.
Он также сообщил, что странами НАТО
активизирована деятельность спецслужб и "агентов влияния" по сбору данных о проблемных вопросах в регионах нашей страны, специальными исследовательскими институтами в США и Великобритании оценивается степень их влияния на протестные настроения перед выборами. По его словам, комиссией фиксируется нарастание негативного информационного воздействия со стороны иноагентов и зарубежных СМИ на жителей этих субъектов: намеренно вбрасываются тезисы о якобы непропорциональном участии представителей народов России в специальной военной операции, распространяются призывы к расчленению и "деколонизации" России.
"В ходе встречи отмечалось, что уже сейчас рядом зарубежных НПО направлены обращения в международные организации о признании российских выборов "незаконными", "недействительными" и "нелегитимными", а также призывы не направлять своих представителей для наблюдения за их проведением. Василий Пискарев сообщил, что Комиссией подготовлены и направлены в компетентные органы предложения о признании ряда лиц иностранными агентами и зарубежных неправительственных организаций нежелательными в России. Собранные материалы о деструктивной деятельности против нашей страны и вмешательстве в избирательную кампанию переданы в Генеральную прокуратуру РФ и в Центризбирком", - следует из Telegram-канала комиссии.
ЦИК готов к попыткам сорвать голосование в новых регионах