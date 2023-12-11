https://ria.ru/20231211/vybory-1915053532.html

ЦИК готов к попыткам сорвать голосование в новых регионах

ЦИК готов к попыткам сорвать голосование в новых регионах - РИА Новости, 11.12.2023

ЦИК готов к попыткам сорвать голосование в новых регионах

ЦИК России готов к тому, что будут попытки сорвать голосование в новых российских регионах от тех, кто крайне негативно относится к избирательной системе РФ,... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T13:18

2023-12-11T13:18

2023-12-11T13:27

россия

политика

цик рф

николай булаев

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. ЦИК России готов к тому, что будут попытки сорвать голосование в новых российских регионах от тех, кто крайне негативно относится к избирательной системе РФ, заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев."Мы понимаем, что те, кто крайне негативно относится к самой избирательной кампании в России, к выборам президента, еще более зло относятся к тому, что это голосование идет на территории четырех субъектов РФ, и не скрывают, что будут делать все возможное, чтобы запугать людей, чтобы сорвать голосование", - сказал Булаев на заседании ЦИК, где рассматривается вопрос о проведении выборов президента РФ на части территории России, на которой введено военное положение."Что-то подобное мы проходили на референдуме и проходили в единый день голосования, и мы в принципе к этому готовы. Я уверен, что задачу, которую мы перед собой ставим, принимая такое решение (о проведении выборов в новых регионах – ред.) - она будет иметь позитивное развитие, у меня нет сомнений, что вместе с ней справимся", - добавил он.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231210/gd-1914914246.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, политика, цик рф, николай булаев