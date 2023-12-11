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ЦИК готов к попыткам сорвать голосование в новых регионах - РИА Новости, 11.12.2023
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13:18 11.12.2023 (обновлено: 13:27 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/vybory-1915053532.html
ЦИК готов к попыткам сорвать голосование в новых регионах
ЦИК готов к попыткам сорвать голосование в новых регионах - РИА Новости, 11.12.2023
ЦИК готов к попыткам сорвать голосование в новых регионах
ЦИК России готов к тому, что будут попытки сорвать голосование в новых российских регионах от тех, кто крайне негативно относится к избирательной системе РФ,... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T13:18
2023-12-11T13:27
россия
политика
цик рф
николай булаев
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. ЦИК России готов к тому, что будут попытки сорвать голосование в новых российских регионах от тех, кто крайне негативно относится к избирательной системе РФ, заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев."Мы понимаем, что те, кто крайне негативно относится к самой избирательной кампании в России, к выборам президента, еще более зло относятся к тому, что это голосование идет на территории четырех субъектов РФ, и не скрывают, что будут делать все возможное, чтобы запугать людей, чтобы сорвать голосование", - сказал Булаев на заседании ЦИК, где рассматривается вопрос о проведении выборов президента РФ на части территории России, на которой введено военное положение."Что-то подобное мы проходили на референдуме и проходили в единый день голосования, и мы в принципе к этому готовы. Я уверен, что задачу, которую мы перед собой ставим, принимая такое решение (о проведении выборов в новых регионах – ред.) - она будет иметь позитивное развитие, у меня нет сомнений, что вместе с ней справимся", - добавил он.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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россия, политика, цик рф, николай булаев
Россия, Политика, ЦИК РФ, Николай Булаев
ЦИК готов к попыткам сорвать голосование в новых регионах

Булаев: ЦИК готов к попыткам сорвать президентские выборы в новых регионах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаседание ЦИК РФ
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заседание ЦИК РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. ЦИК России готов к тому, что будут попытки сорвать голосование в новых российских регионах от тех, кто крайне негативно относится к избирательной системе РФ, заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.
"Мы понимаем, что те, кто крайне негативно относится к самой избирательной кампании в России, к выборам президента, еще более зло относятся к тому, что это голосование идет на территории четырех субъектов РФ, и не скрывают, что будут делать все возможное, чтобы запугать людей, чтобы сорвать голосование", - сказал Булаев на заседании ЦИК, где рассматривается вопрос о проведении выборов президента РФ на части территории России, на которой введено военное положение.
"Что-то подобное мы проходили на референдуме и проходили в единый день голосования, и мы в принципе к этому готовы. Я уверен, что задачу, которую мы перед собой ставим, принимая такое решение (о проведении выборов в новых регионах – ред.) - она будет иметь позитивное развитие, у меня нет сомнений, что вместе с ней справимся", - добавил он.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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РоссияПолитикаЦИК РФНиколай Булаев
 
 
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