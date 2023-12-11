https://ria.ru/20231211/vybory-1915049078.html

ЦИК посчитал возможным проведение президентских выборов в новых регионах

ЦИК посчитал возможным проведение президентских выборов в новых регионах - РИА Новости, 11.12.2023

ЦИК посчитал возможным проведение президентских выборов в новых регионах

Центральная избирательная комиссия считает возможным проведение президентских выборов в новых российских регионах, сообщило ведомство в телеграм-канале. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T12:54

2023-12-11T12:54

2023-12-11T13:42

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия считает возможным проведение президентских выборов в новых российских регионах, сообщило ведомство в телеграм-канале. "В консультациях приняли участие Николай Булаев, Наталья Бударина, представители Министерства обороны России и ФСБ России, а также руководства Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей", — уточнили в комиссии.Все участники консультаций посчитали возможным проведение голосования на территории новых регионов.Как отметил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, в комиссии понимают, что на территориях этих субъектов будут попытки запугать избирателей, чтобы сорвать выборы."Что-то подобное мы проходили на референдуме и проходили в единый день голосования, и мы в принципе к этому готовы. Я уверен, что задачу, которую мы перед собой ставим, принимая такое решение — она будет иметь позитивное развитие, у меня нет сомнений, что вместе с ней справимся",— добавил он.Булаев добавил, что сформированные за коротких срок избирательные системы новых регионов работают исключительно профессионально. Он также напомнил, что это опасная служба, и почти 20 тысяч человек трудятся в них, рискуя своими жизнями.Как сообщила пресс-служба ЦИК, сегодня комиссия провела консультации по вопросу о возможности проведения выборов президента на территории четырех регионов, где действует военное положение. Голосование пройдет в 2024 году, оно будет длиться три дня — с 15 по 17 марта.

https://ria.ru/20231210/gd-1914914246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, общество, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, донецкая народная республика