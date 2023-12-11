https://ria.ru/20231211/vsu-1914989184.html

"Даже рядом не стоим". Полковник СБУ сделал неожиданное признание о России

"Даже рядом не стоим". Полковник СБУ сделал неожиданное признание о России - РИА Новости, 11.12.2023

"Даже рядом не стоим". Полковник СБУ сделал неожиданное признание о России

ВСУ не могут противостоять российской армии из-за превосходства ее вооружения, заявил полковник СБУ Роман Костенко в интервью украинскому каналу НТА. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T04:40

2023-12-11T04:40

2023-12-11T04:40

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. ВСУ не могут противостоять российской армии из-за превосходства ее вооружения, заявил полковник СБУ Роман Костенко в интервью украинскому каналу НТА."Много факторов могут повлиять на ход войны, но первый — это, конечно, оружие. <...> Важно, какое это будет оружие: пистолет-пулемет, партизанский набор, как говорится, или это будет что-то серьезное, где мы сможем конкурировать с Российской Федерацией. Потому что сейчас мы не можем. У них качество вооружения. По стратегическому вооружению мы даже рядом не стоим", — высказался Костенко.По словам разведчика, Россия превосходит Украину по качеству и количеству авиации, дальнобойных ракет и артиллерии.Полковник также пожаловался на то, что западные страны, которые год назад убеждали Киев в том, что он сражается за демократию, отвернулись от него. Костенко также подчеркнул, что выборы на Западе ослабили Украину.Иностранные СМИ все чаще пишут, что Штаты и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231210/vsu-1914948869.html

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россия, украина, киев, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, евросоюз, в мире