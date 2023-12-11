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"Даже рядом не стоим". Полковник СБУ сделал неожиданное признание о России - РИА Новости, 11.12.2023
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04:40 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/vsu-1914989184.html
"Даже рядом не стоим". Полковник СБУ сделал неожиданное признание о России
"Даже рядом не стоим". Полковник СБУ сделал неожиданное признание о России - РИА Новости, 11.12.2023
"Даже рядом не стоим". Полковник СБУ сделал неожиданное признание о России
ВСУ не могут противостоять российской армии из-за превосходства ее вооружения, заявил полковник СБУ Роман Костенко в интервью украинскому каналу НТА. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T04:40
2023-12-11T04:40
россия
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. ВСУ не могут противостоять российской армии из-за превосходства ее вооружения, заявил полковник СБУ Роман Костенко в интервью украинскому каналу НТА.&quot;Много факторов могут повлиять на ход войны, но первый — это, конечно, оружие. &lt;...&gt; Важно, какое это будет оружие: пистолет-пулемет, партизанский набор, как говорится, или это будет что-то серьезное, где мы сможем конкурировать с Российской Федерацией. Потому что сейчас мы не можем. У них качество вооружения. По стратегическому вооружению мы даже рядом не стоим&quot;, — высказался Костенко.По словам разведчика, Россия превосходит Украину по качеству и количеству авиации, дальнобойных ракет и артиллерии.Полковник также пожаловался на то, что западные страны, которые год назад убеждали Киев в том, что он сражается за демократию, отвернулись от него. Костенко также подчеркнул, что выборы на Западе ослабили Украину.Иностранные СМИ все чаще пишут, что Штаты и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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россия, украина, киев, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, евросоюз, в мире
Россия, Украина, Киев, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, В мире
"Даже рядом не стоим". Полковник СБУ сделал неожиданное признание о России

Полковник СБУ Костенко: ВСУ не конкурент армии России из-за качества вооружения

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. ВСУ не могут противостоять российской армии из-за превосходства ее вооружения, заявил полковник СБУ Роман Костенко в интервью украинскому каналу НТА.
«

"Много факторов могут повлиять на ход войны, но первый — это, конечно, оружие. <...> Важно, какое это будет оружие: пистолет-пулемет, партизанский набор, как говорится, или это будет что-то серьезное, где мы сможем конкурировать с Российской Федерацией. Потому что сейчас мы не можем. У них качество вооружения. По стратегическому вооружению мы даже рядом не стоим", — высказался Костенко.

По словам разведчика, Россия превосходит Украину по качеству и количеству авиации, дальнобойных ракет и артиллерии.
Полковник также пожаловался на то, что западные страны, которые год назад убеждали Киев в том, что он сражается за демократию, отвернулись от него. Костенко также подчеркнул, что выборы на Западе ослабили Украину.
Иностранные СМИ все чаще пишут, что Штаты и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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