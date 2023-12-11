https://ria.ru/20231211/vstuplenie-1915159574.html

В Германии рассказали, сколько будет стоить вступление Украины в ЕС

В Германии рассказали, сколько будет стоить вступление Украины в ЕС - РИА Новости, 11.12.2023

В Германии рассказали, сколько будет стоить вступление Украины в ЕС

Вступление Украины в Евросоюз обойдется европейским странам почти в 200 миллиардов евро, следует из отчета института экономики Германии (IW). РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T18:42

2023-12-11T18:42

2023-12-11T18:42

экономика

украина

евросоюз

германия

киев

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз обойдется европейским странам почти в 200 миллиардов евро, следует из отчета института экономики Германии (IW). Как отмечают исследователи, вступление Украины в ЕС "будет иметь ряд последствий" для общеевропейской экономики, так как Киев будет "претендовать на большие финансовые средства из бюджета ЕС". "По приблизительным оценкам, финансовое влияние полноправного членства Украины на текущий многолетний финансовый план (МФП) на 2021-2027 годы составит от 130 до 190 миллиардов евро", - говорится в отчете. Отмечается, что из этой суммы от 70 до 90 миллиардов евро будут направлены на сельскохозяйственные субсидии и от 50 до 90 миллиардов евро - на региональную политику ЕС, которая подразумевает повышение благосостояния страны. Бюджет ЕС на 2021-2027 год был принят в декабре 2020 года и составил 1,074 триллиона евро. Таким образом, Украина может претендовать на сумму до 17% от всего бюджетного плана.

https://ria.ru/20231211/zamorozka-1915132192.html

https://ria.ru/20231211/siyyarto-1915133750.html

украина

германия

киев

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экономика, украина, евросоюз, германия, киев