Рейтинг@Mail.ru
МВФ подтвердил встречу Зеленского с главой фонда Георгиевой - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/vstrecha-1915164150.html
МВФ подтвердил встречу Зеленского с главой фонда Георгиевой
МВФ подтвердил встречу Зеленского с главой фонда Георгиевой - РИА Новости, 11.12.2023
МВФ подтвердил встречу Зеленского с главой фонда Георгиевой
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в понедельник проведет встречу с Владимиром Зеленским, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T19:15
2023-12-11T19:15
экономика
украина
киев
владимир зеленский
кристалина георгиева
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754143063_0:0:2824:1588_1920x0_80_0_0_52c428db6f19c5b80270381629dd46b0.jpg
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в понедельник проведет встречу с Владимиром Зеленским, заявил РИА Новости представитель международной организации. "Мы можем подтвердить данную встречу сегодня", - сообщили в МВФ на вопрос о встрече Зеленского и Георгиевой. При этом в фонде добавили, что на данный момент не готовы представить дополнительных деталей предстоящего обсуждения. В понедельник, 11 декабря, исполнительный совет МВФ планирует провести оценку пересмотра программы расширенного финансирования Украины и принять решение о предоставлении очередного транша в 900 миллионов долларов. Ранее директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак сообщила на вопрос РИА Новости, что фонд оценивает потребности Украины во внешнем финансировании и помощи в 2024 году на уровне 42 миллиардов долларов, отметив, что финансовые потребности Украины остаются существенными. Второй транш от МВФ в 890 миллионов долларов Киев получил в конце июня, первый транш был предоставлен в начале апреля сразу после утверждения программы. В марте МВФ достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на 15,6 миллиарда долларов на четыре года. Согласно плану программы, после первого транша Украине предусматривается выделение трех траншей в размере примерно 880 миллионов долларов по актуальному курсу валют, в середине июня и октября этого года, а также в конце февраля 2024 года после результатов первого, второго и третьего пересмотра. Для получения очередного транша Украина должна выполнить ряд требований, в частности, в сфере финансовой политики, снижения инфляции, усиления независимости центробанка, борьбы с коррупцией. МВФ в свою очередь проводит пересмотр механизма - обзор реализации Киевом своих обязательств, после чего принимает решение о сохранении кредитной программы. Первый обзор был завершен в мае, в июле деньги от МВФ поступили в бюджет страны.
https://ria.ru/20231211/lula-1915140707.html
https://ria.ru/20231211/sudba-1915111068.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754143063_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5d0afed8eac6c1236add035977074ec9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, киев, владимир зеленский, кристалина георгиева, мвф
Экономика, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Кристалина Георгиева, МВФ
МВФ подтвердил встречу Зеленского с главой фонда Георгиевой

МВФ подтвердил встречу Зеленского с главой фонда Георгиевой в понедельник

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлавный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в понедельник проведет встречу с Владимиром Зеленским, заявил РИА Новости представитель международной организации.
«
"Мы можем подтвердить данную встречу сегодня", - сообщили в МВФ на вопрос о встрече Зеленского и Георгиевой.
При этом в фонде добавили, что на данный момент не готовы представить дополнительных деталей предстоящего обсуждения.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
СМИ: Зеленский пытался встретиться с президентом Бразилии, но получил отказ
Вчера, 17:34
В понедельник, 11 декабря, исполнительный совет МВФ планирует провести оценку пересмотра программы расширенного финансирования Украины и принять решение о предоставлении очередного транша в 900 миллионов долларов.
Ранее директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак сообщила на вопрос РИА Новости, что фонд оценивает потребности Украины во внешнем финансировании и помощи в 2024 году на уровне 42 миллиардов долларов, отметив, что финансовые потребности Украины остаются существенными.
Второй транш от МВФ в 890 миллионов долларов Киев получил в конце июня, первый транш был предоставлен в начале апреля сразу после утверждения программы.
В марте МВФ достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на 15,6 миллиарда долларов на четыре года. Согласно плану программы, после первого транша Украине предусматривается выделение трех траншей в размере примерно 880 миллионов долларов по актуальному курсу валют, в середине июня и октября этого года, а также в конце февраля 2024 года после результатов первого, второго и третьего пересмотра.
Для получения очередного транша Украина должна выполнить ряд требований, в частности, в сфере финансовой политики, снижения инфляции, усиления независимости центробанка, борьбы с коррупцией. МВФ в свою очередь проводит пересмотр механизма - обзор реализации Киевом своих обязательств, после чего принимает решение о сохранении кредитной программы. Первый обзор был завершен в мае, в июле деньги от МВФ поступили в бюджет страны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
"Его заставят". В США рассказали, какая судьба ждет Зеленского
Вчера, 16:10
 
ЭкономикаУкраинаКиевВладимир ЗеленскийКристалина ГеоргиеваМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала