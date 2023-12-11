https://ria.ru/20231211/vstrecha-1915164150.html
МВФ подтвердил встречу Зеленского с главой фонда Георгиевой
МВФ подтвердил встречу Зеленского с главой фонда Георгиевой - РИА Новости, 11.12.2023
МВФ подтвердил встречу Зеленского с главой фонда Георгиевой
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в понедельник проведет встречу с Владимиром Зеленским, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T19:15
2023-12-11T19:15
2023-12-11T19:15
экономика
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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в понедельник проведет встречу с Владимиром Зеленским, заявил РИА Новости представитель международной организации. "Мы можем подтвердить данную встречу сегодня", - сообщили в МВФ на вопрос о встрече Зеленского и Георгиевой. При этом в фонде добавили, что на данный момент не готовы представить дополнительных деталей предстоящего обсуждения. В понедельник, 11 декабря, исполнительный совет МВФ планирует провести оценку пересмотра программы расширенного финансирования Украины и принять решение о предоставлении очередного транша в 900 миллионов долларов. Ранее директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак сообщила на вопрос РИА Новости, что фонд оценивает потребности Украины во внешнем финансировании и помощи в 2024 году на уровне 42 миллиардов долларов, отметив, что финансовые потребности Украины остаются существенными. Второй транш от МВФ в 890 миллионов долларов Киев получил в конце июня, первый транш был предоставлен в начале апреля сразу после утверждения программы. В марте МВФ достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на 15,6 миллиарда долларов на четыре года. Согласно плану программы, после первого транша Украине предусматривается выделение трех траншей в размере примерно 880 миллионов долларов по актуальному курсу валют, в середине июня и октября этого года, а также в конце февраля 2024 года после результатов первого, второго и третьего пересмотра. Для получения очередного транша Украина должна выполнить ряд требований, в частности, в сфере финансовой политики, снижения инфляции, усиления независимости центробанка, борьбы с коррупцией. МВФ в свою очередь проводит пересмотр механизма - обзор реализации Киевом своих обязательств, после чего принимает решение о сохранении кредитной программы. Первый обзор был завершен в мае, в июле деньги от МВФ поступили в бюджет страны.
https://ria.ru/20231211/lula-1915140707.html
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экономика, украина, киев, владимир зеленский, кристалина георгиева, мвф
Экономика, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Кристалина Георгиева, МВФ
МВФ подтвердил встречу Зеленского с главой фонда Георгиевой
МВФ подтвердил встречу Зеленского с главой фонда Георгиевой в понедельник
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в понедельник проведет встречу с Владимиром Зеленским, заявил РИА Новости представитель международной организации.
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"Мы можем подтвердить данную встречу сегодня", - сообщили в МВФ на вопрос о встрече Зеленского и Георгиевой.
При этом в фонде добавили, что на данный момент не готовы представить дополнительных деталей предстоящего обсуждения.
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В понедельник, 11 декабря, исполнительный совет МВФ планирует провести оценку пересмотра программы расширенного финансирования Украины и принять решение о предоставлении очередного транша в 900 миллионов долларов.
Ранее директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак сообщила на вопрос РИА Новости, что фонд оценивает потребности Украины
во внешнем финансировании и помощи в 2024 году на уровне 42 миллиардов долларов, отметив, что финансовые потребности Украины остаются существенными.
Второй транш от МВФ
в 890 миллионов долларов Киев
получил в конце июня, первый транш был предоставлен в начале апреля сразу после утверждения программы.
В марте МВФ достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на 15,6 миллиарда долларов на четыре года. Согласно плану программы, после первого транша Украине предусматривается выделение трех траншей в размере примерно 880 миллионов долларов по актуальному курсу валют, в середине июня и октября этого года, а также в конце февраля 2024 года после результатов первого, второго и третьего пересмотра.
Для получения очередного транша Украина должна выполнить ряд требований, в частности, в сфере финансовой политики, снижения инфляции, усиления независимости центробанка, борьбы с коррупцией. МВФ в свою очередь проводит пересмотр механизма - обзор реализации Киевом своих обязательств, после чего принимает решение о сохранении кредитной программы. Первый обзор был завершен в мае, в июле деньги от МВФ поступили в бюджет страны.
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