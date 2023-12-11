https://ria.ru/20231211/votum-1915152129.html

Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Моравецкого

Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Моравецкого - РИА Новости, 11.12.2023

Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Моравецкого

Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого, следует из трансляции заседания на сайте нижней палаты парламента. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T18:18

2023-12-11T18:18

2023-12-11T20:58

в мире

польша

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 11 дек — РИА Новости. Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого, следует из трансляции заседания на сайте нижней палаты парламента.В голосовании участвовали 456 депутатов из 460. За выражение Моравецкому и его правительству вотума доверия высказались 190 человек. Против проголосовали 266 депутатов. Никто не воздержался. Сразу после голосования спикер сейма Шимон Холовня объявил перерыв на час и созвал в своем кабинете совет старейшин.Впоследствии он сообщил, что в президиум поступила единственная кандидатура Дональда Туска. Таким образом, политик, возглавлявший правительство Польши в 2007-2014 годах, становится единственным кандидатом, которого будет рассматривать сейм на пост премьера.Пока в Польше не сформируют новый кабинет, Моравецкий остается техническим премьер-министром.После осенних парламентских выборов правящая до недавнего времени в стране партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского не смогла получить половины кресел в сейме. В свою очередь, разрозненные оппозиционные политсилы вместе получили более 50 процентов мандатов и сумели создать коалицию.Несмотря на расстановку сил в сейме, президент Польши Анджей Дуда после выборов поручил сформировать правительство Моравецкому, возглавлявшему предыдущий кабинет министров. Вскоре он привел его к присяге. Президент и премьер использовали максимально возможные конституционные сроки между выборами, формированием правительства, присягой и рассмотрением вопроса о вотуме доверия. В результате вотум недоверия правительству Моравецкого вынесли лишь сегодня, хотя выборы в парламент прошли 15 октября.В дальнейшем нового кандидата на пост премьер-министра попытается определить сейм. Имеющая парламентское большинство оппозиция заранее договорилась о выдвижении кандидатуры Туска. Ожидается, что он предложит свой состав правительства, который, согласно конституции, президент "без промедления" обязан привести к присяге. Ожидается, что это произойдет не позже 13 декабря. После того как к присяге приведут правительство Туска, у него будет две недели для того, чтобы выступить в парламенте с программной речью. После этого сейм рассмотрит вопрос о вынесении новому кабинету министров вотума доверия.В случае если сейм не сможет определить кандидатуру премьера большинством голосов либо новый премьер позже получит от сейма вотум недоверия, инициатива вновь переходит к президенту. Он поручит формирование правительства премьер-министру по своему выбору, который также будет приведен к присяге и обратится к сейму за вотумом доверия.Если же и этот премьер получит вотум недоверия, то в соответствии с конституцией президент обязан сократить срок полномочий парламента, что означает проведение новых парламентских выборов.Недавно польская оппозиция под руководством Туска одержала серьезную победу на парламентских выборах. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" — 157, "Третий путь" — 65, "Левые" — 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".

https://ria.ru/20231211/polsha-1915045860.html

https://ria.ru/20231210/polsha-1914915242.html

https://ria.ru/20231211/polsha-1915100770.html

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в мире, польша, матеуш моравецкий