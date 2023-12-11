https://ria.ru/20231211/vorobev-1915189901.html

Воробьев обсудил с правоохранителями ситуацию с отоплением в Электростали

Воробьев обсудил с правоохранителями ситуацию с отоплением в Электростали - РИА Новости, 11.12.2023

Воробьев обсудил с правоохранителями ситуацию с отоплением в Электростали

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с представителями правоохранительного блока тему нестабильной работы Восточной котельной в Электростали,... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T22:15

2023-12-11T22:15

2023-12-11T22:16

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с представителями правоохранительного блока тему нестабильной работы Восточной котельной в Электростали, которая находится в частной собственности, сообщает пресс-служба регионального правительства. Там отметили, что ранее жители жаловались на низкую температуру в домах, школах, детсадах и поликлиниках. Данная частная котельная обеспечивает теплоснабжением свыше 200 многоквартирных, более 70 индивидуальных жилых домов, 20 социальных и около 120 коммерческих объектов. "Работа различных компаний в системе ЖКХ — очень чувствительная тема. Сегодня я хотел бы обсудить ситуацию, сложившуюся в Электростали с котельной, которая принадлежит частным лицам. От ее работы зависит большое количество МКД, порядка 37 тысяч жителей. В прошедшие выходные был сбой, люди обратились с тревогой. Я направил в Электросталь вице-губернатора, чтобы провести все мероприятия по ремонту котельной. Ситуация требует особого внимания — мы должны гарантировать не только безопасность, но и тепло, и комфортное проживание жителей", — приводятся в сообщении слова Воробьева. По данным пресс-службы, Восточная котельная была построена 1973 году, в 2020-2021 прошла модернизацию. На данный момент региональное правительство принимает экстренные меры, чтобы тепло в домах жителей вернулось к нормативным показателям. Для этого был создан оперативный штаб, привлечены дополнительные специалисты, работают аварийные бригады. На 12 декабря запланирована остановка на несколько часов котельной, чтобы провести врезку в пароводяной центральный тепловой пункт АО "МСЗ". Кроме того, будет проведена промывка коллекторов.

https://ria.ru/20231211/sotsobek-1915104234.html

https://ria.ru/20231207/gust-1914462097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, электросталь, московская область (подмосковье), жкх, андрей воробьев