Рейтинг@Mail.ru
Смена власти. Сигнал Путина вызвал тревогу на Западе - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:20 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/vlast-1914985610.html
Смена власти. Сигнал Путина вызвал тревогу на Западе
Смена власти. Сигнал Путина вызвал тревогу на Западе - РИА Новости, 11.12.2023
Смена власти. Сигнал Путина вызвал тревогу на Западе
Сотрудничество России и Саудовской Аравии в деле снижения добычи нефти приведет к сдвигу на нефтяном рынке и заставит американские элиты поддержать Дональда... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T02:20
2023-12-11T02:20
в мире
цены на нефть
россия
саудовская аравия
ближний восток
владимир путин
джо байден
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914245275_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2710a9d77b2009b10ceeeba50e05892e.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Сотрудничество России и Саудовской Аравии в деле снижения добычи нефти приведет к сдвигу на нефтяном рынке и заставит американские элиты поддержать Дональда Трампа на президентских выборах, заявил обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша."Источники на нефтяном рынке отметили, что &lt;...&gt; акцент, сделанный Кремлем и Эр-Риядом на "поддержке" плана по сокращению добычи, выглядит как сигнал странам ОПЕК+, которые так и не сократили добычу или сократили ее в недостаточной мере", — сообщил журналист.Кроме того, обозреватель заметил, что Россия и Китай играют большую роль в примирении между саудитами и Ираном. Общие союзники в лице Москвы и Пекина способствуют формированию "дружественного контекста" для развития двухсторонних отношений, отметил Роша.Журналист также считает, что сейчас на Ближнем Востоке происходят "тектонические изменения", связанные с упадком влияния США. Обозреватель обратил внимание, что прошлогодний визит Джо Байдена в Эр-Рияд "с треском провалился": американский президент не смог убедить Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти для снижения цен на рынке. Визит Путина показал, что Россия успешно заняла место Вашингтона на Ближнем Востоке, отметил автор.Роша прогнозирует, что провал Джо Байдена в переговорах о повышении добычи нефти дорого обойдется американскому президенту. Нефтяная элита США окажется разгневанной, считает журналист.&quot;Она (нефтяная элита. — Прим. ред.) не простит этого Джо Байдену и сделает все, чтобы вернуть Дональда Трампа к власти&quot;, — заключил хорватский обозреватель.В среду президент России Владимир Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты. Во время визита в Абу-Даби состоялись переговоры между лидером России и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.Затем Путин отправился в Саудовскую Аравию, где пообщался с наследным принцем, председателем Совета министров королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231210/politika-1914975978.html
https://ria.ru/20231208/istrebitel-1914559601.html
https://ria.ru/20231209/putin-1914800424.html
россия
саудовская аравия
ближний восток
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914245275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fe6969472c3bcaee94262b88c0c371c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, россия, саудовская аравия, ближний восток, владимир путин, джо байден, дональд трамп, опек, сша
В мире, Цены на нефть, Россия, Саудовская Аравия, Ближний Восток, Владимир Путин, Джо Байден, Дональд Трамп, ОПЕК, США
Смена власти. Сигнал Путина вызвал тревогу на Западе

Advance: сделка Москвы и Эр-Рияда приведет к победе Трампа над Байденом

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Сотрудничество России и Саудовской Аравии в деле снижения добычи нефти приведет к сдвигу на нефтяном рынке и заставит американские элиты поддержать Дональда Трампа на президентских выборах, заявил обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша.
"Источники на нефтяном рынке отметили, что <...> акцент, сделанный Кремлем и Эр-Риядом на "поддержке" плана по сокращению добычи, выглядит как сигнал странам ОПЕК+, которые так и не сократили добычу или сократили ее в недостаточной мере", — сообщил журналист.
Президент России Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во время встречи в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
Саудовский принц прокомментировал визит Путина в Эр-Рияд
Вчера, 22:56
Кроме того, обозреватель заметил, что Россия и Китай играют большую роль в примирении между саудитами и Ираном. Общие союзники в лице Москвы и Пекина способствуют формированию "дружественного контекста" для развития двухсторонних отношений, отметил Роша.
Журналист также считает, что сейчас на Ближнем Востоке происходят "тектонические изменения", связанные с упадком влияния США. Обозреватель обратил внимание, что прошлогодний визит Джо Байдена в Эр-Рияд "с треском провалился": американский президент не смог убедить Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти для снижения цен на рынке. Визит Путина показал, что Россия успешно заняла место Вашингтона на Ближнем Востоке, отметил автор.
Роша прогнозирует, что провал Джо Байдена в переговорах о повышении добычи нефти дорого обойдется американскому президенту. Нефтяная элита США окажется разгневанной, считает журналист.
Сопровождение борта президента истребителями СУ-35С - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
В США отметили необычную деталь во время визита Путина на Ближний Восток
8 декабря, 12:09
«

"Она (нефтяная элита. — Прим. ред.) не простит этого Джо Байдену и сделает все, чтобы вернуть Дональда Трампа к власти", — заключил хорватский обозреватель.

В среду президент России Владимир Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты. Во время визита в Абу-Даби состоялись переговоры между лидером России и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Затем Путин отправился в Саудовскую Аравию, где пообщался с наследным принцем, председателем Совета министров королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Владимир Путин и ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Путин поделился с ас-Сиси впечатлениями от поездки в Саудовскую Аравию
9 декабря, 14:44
 
В миреЦены на нефтьРоссияСаудовская АравияБлижний ВостокВладимир ПутинДжо БайденДональд ТрампОПЕКСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала