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Смена власти. Сигнал Путина вызвал тревогу на Западе

Смена власти. Сигнал Путина вызвал тревогу на Западе - РИА Новости, 11.12.2023

Смена власти. Сигнал Путина вызвал тревогу на Западе

Сотрудничество России и Саудовской Аравии в деле снижения добычи нефти приведет к сдвигу на нефтяном рынке и заставит американские элиты поддержать Дональда... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T02:20

2023-12-11T02:20

2023-12-11T02:20

в мире

цены на нефть

россия

саудовская аравия

ближний восток

владимир путин

джо байден

дональд трамп

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Сотрудничество России и Саудовской Аравии в деле снижения добычи нефти приведет к сдвигу на нефтяном рынке и заставит американские элиты поддержать Дональда Трампа на президентских выборах, заявил обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша."Источники на нефтяном рынке отметили, что <...> акцент, сделанный Кремлем и Эр-Риядом на "поддержке" плана по сокращению добычи, выглядит как сигнал странам ОПЕК+, которые так и не сократили добычу или сократили ее в недостаточной мере", — сообщил журналист.Кроме того, обозреватель заметил, что Россия и Китай играют большую роль в примирении между саудитами и Ираном. Общие союзники в лице Москвы и Пекина способствуют формированию "дружественного контекста" для развития двухсторонних отношений, отметил Роша.Журналист также считает, что сейчас на Ближнем Востоке происходят "тектонические изменения", связанные с упадком влияния США. Обозреватель обратил внимание, что прошлогодний визит Джо Байдена в Эр-Рияд "с треском провалился": американский президент не смог убедить Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти для снижения цен на рынке. Визит Путина показал, что Россия успешно заняла место Вашингтона на Ближнем Востоке, отметил автор.Роша прогнозирует, что провал Джо Байдена в переговорах о повышении добычи нефти дорого обойдется американскому президенту. Нефтяная элита США окажется разгневанной, считает журналист."Она (нефтяная элита. — Прим. ред.) не простит этого Джо Байдену и сделает все, чтобы вернуть Дональда Трампа к власти", — заключил хорватский обозреватель.В среду президент России Владимир Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты. Во время визита в Абу-Даби состоялись переговоры между лидером России и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.Затем Путин отправился в Саудовскую Аравию, где пообщался с наследным принцем, председателем Совета министров королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231210/politika-1914975978.html

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россия

саудовская аравия

ближний восток

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в мире, цены на нефть, россия, саудовская аравия, ближний восток, владимир путин, джо байден, дональд трамп, опек, сша