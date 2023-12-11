https://ria.ru/20231211/vkusy-1915074978.html

"Лучшие вкусы Югры" выбрали в Ханты-Мансийске

"Лучшие вкусы Югры" выбрали в Ханты-Мансийске - РИА Новости, 11.12.2023

"Лучшие вкусы Югры" выбрали в Ханты-Мансийске

Победителей конкурса "Лучшие вкусы Югры" назвали в Ханты-Мансийске в рамках выставки-ярмарки окружных товаропроизводителей "Товары земли Югорской", сообщает... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:25

2023-12-11T14:25

2023-12-11T14:25

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

елена саратцева

ханты-мансийск

урай

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Победителей конкурса "Лучшие вкусы Югры" назвали в Ханты-Мансийске в рамках выставки-ярмарки окружных товаропроизводителей "Товары земли Югорской", сообщает Фонд развития Югры. "С каждым годом выставка-ярмарка окружных товаропроизводителей "Товары земли Югорской" растет количеством товаров, количеством производителей. В этом в этом году более 200 производителей представили свою продукцию. Конкурс пищевой продукции "Лучшие вкусы Югры" стал хорошей традицией и проводится второй год, способствует продвижению наших производителей и стимулирует развитие предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса Югры", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Югры Сергея Черняева. Конкурс "Лучшие вкусы Югры" состоит из 6 номинаций: "Хлебобулочные изделия", "Кондитерские изделия с отделкой", "Мясные и колбасные изделия", "Молоко и молочные продукты", "Рыба и изделия из рыбы", "Дикоросы", которые включают в себя 13 подноминаций. В каждой подноминации был выбран один победитель по итогам экспертной оценки и один победитель по результатам народного голосования. Призовой фонд конкурса составил 1 миллион рублей и был распределен равными частями между выигравшими. Победителей по итогам оценки наградила председатель экспертной конкурсной комиссии, заместитель руководителя автономной некоммерческой организации "Российская система качества" Елена Саратцева, она также вручила ремесленной пекарне "Хлебушек" специальный приз от организации за лучшую презентацию продукции. Помимо этого, в рамках выставки-ярмарки "Товары земли Югорской" прошло награждение победителей конкурсов "Лучший товар Югры – 2023" и "Лидер бизнеса Югры – 2023". Знак "Лучший товар Югры" и дипломы победителей получили предприниматели из Ханты-Мансийска, Урая, Югорска, Нягани, Белоярска и Белоярского, Березовского, Кондинского, Октябрьского районов. Ранее на выставке состоялось вручение сертификатов соответствия товаропроизводителям Югры, прошедшим сертификацию органического производства и производства продукции соответствующим стандартам "Халяль".

https://ria.ru/20231208/yarmarka-1914701318.html

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Влада Копылова

ханты-мансийский автономный округ, елена саратцева, ханты-мансийск, урай