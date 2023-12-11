https://ria.ru/20231211/veto-1914943659.html

Вашингтон приговорил сам себя

Вашингтон приговорил сам себя - РИА Новости, 11.12.2023

Вашингтон приговорил сам себя

Сейчас, пока вы читаете эти строки, в секторе Газа продолжают гибнуть люди — от новорожденных младенцев до стариков. Даже по прикидкам ЦАХАЛ, число погибших... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T08:00

2023-12-11T08:00

2023-12-11T08:11

аналитика

колумнисты - авторы

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

оон

государственный департамент сша

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Сейчас, пока вы читаете эти строки, в секторе Газа продолжают гибнуть люди — от новорожденных младенцев до стариков. Даже по прикидкам ЦАХАЛ, число погибших гражданских значительно превышает число тех, кто мог как-то быть связан с ХАМАС и нести хотя бы косвенную ответственность за атаку на Израиль 7 октября. По самым скромным подсчетам, в секторе Газа за последние два месяца было убито больше семнадцати с половиной тысяч человек. Семьдесят процентов погибших — женщины и дети."Я все время спрашиваю себя, как именно я умру, — цитирует британская газета Guardian жительницу осажденной Газы. — Возможно, шрапнель пробьет мне голову, я погибну сразу? Или она пробьет палатку, пока я сплю, вонзится в мое тело, и я умру от потери крови?" Альмаза Оуда — обычная женщина, она не имеет отношения к ХАМАС, но так вот живут сегодня сотни тысяч людей, запертых в Газе.В пятницу у ООН был шанс прекратить это чудовищное кровопролитие. Но на заседании Совета безопасности США наложили вето на проект резолюции о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.Объяснения американской стороны выглядели откровенным издевательством. Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд назвал проект резолюции "несбалансированным" и "оторванным от реальности так, что его выполнение не привело бы ни к каким изменениям на поле боя".На самом деле, проект резолюции поддержали все члены Совбеза, кроме воздержавшейся Британии. Потому что массовые убийства ни в чем не повинных людей — это трагедия. Ее надо остановить как можно скорее.Так рассуждают все нормальные люди, но в Вашингтоне другая логика. У них там бизнес-интересы. Предприятия американского ВПК хотят поставлять оружие и снаряды в Израиль. Это гораздо выгоднее, чем на Украину: Тель-Авив платит сам — и платит не скупясь. Прекращение огня может помешать этому бизнес-проекту.Оборонщики и истеблишмент Демократической партии очень рассчитывают и на деньги из американского госбюджета. Официально миллиарды долларов будут направлены на "помощь Израилю", ну а неофициально — распиханы по карманам всех заинтересованных лиц. Но не дай бог посредники добьются перемирия между Израилем и ХАМАС. Это ж сколько уважаемых людей не смогут присесть на финансовые потоки.Поэтому Роберт Вуд блокирует резолюцию о прекращении огня в ООН, а его начальник Джо Байден шантажирует конгресс, выбивая миллиарды на "помощь Израилю", и организует поставки Тель-Авиву оружия. С 7 октября Штаты отправили в Израиль не меньше 15 тысяч управляемых и неуправляемых бомб и больше 50 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Все это было применено по жителям Газы.Даже Washington Post, стенгазета американских силовиков, отметила, что Госдеп только что отправил танковых снарядов в Израиль на 107 миллионов долларов — и сделал это без одобрения конгресса. В конгрессе обратили внимание на то, что "вашингтонская администрация нарушает свои же правила".Вы удивитесь, но такие правила действительно существуют. У Белого дома недавно появилась методичка, разъясняющая, что США не поставляют оружие странам, где существует "высокая вероятность нарушения международного законодательства".Русские Донбасса изучили, чего стоят все эти красивые слова, на своем горьком опыте. Годами Вашингтон накачивал оружием Киев. Годами из этого оружия убивались ни в чем не повинные мирные жители. Всем было глубоко наплевать на "нарушения международного законодательства", Женевской конвенции и прочих прекрасных документов.Но вот теперь правозащитники вяло пеняют Байдену на то, что поставки американского оружия приводят к гибели тысяч гражданских и ранениям десятков тысяч. Администрация так же вяло отбрехивается. Высокопоставленный источник Washington Post, пожелавший остаться неизвестным, поясняет, что администрация не в курсе планов и действий израильских военных: "Все, что мы можем сделать отсюда в реальном времени, — это очерчивать некие рамки, реалистичные, но строгие, говорить о принципах законности, об их тонких нюансах". За этой позорной болтовней о нюансах скрываются такие военные преступления, как удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Мирных жителей сначала заставили покинуть свои дома, а потом беспощадно разбомбили — там было около 195 погибших. Чуть позже врезали по школе, где тоже прятались беженцы, — и вновь десятки погибших, сотни раненых. Американскими бомбами сносились с лица земли больницы и храмы, уже стерта в пыль половина жилой застройки Газы.Это делается ради поддержки Израиля? Да ладно. Если нет прекращения огня — значит, невозможно вытаскивать из плена израильских заложников, захваченных ХАМАС. Это чистая эскалация военного конфликта, попытка сделать все, чтобы никакие переговоры не стали возможны. США не нужны ни мир, ни чья-нибудь победа — только взаимное истребление израильтян и палестинцев, и чтобы оно шло как можно дольше.Американские журналисты полагают, что после ветирования резолюции в Совбезе Штаты еще нарастят поставки оружия Израилю. Ну кто бы сомневался? Денежка сама себя не заработает.Во всем мире этот бизнес на крови воспринимается с глубоким отвращением. Все члены Совбеза ООН — кроме воздержавшейся Британии, естественно, — отметили цинизм и жестокость Вашингтона. "Коллеги из США буквально на наших глазах подписали смертный приговор тысячам, если не десяткам тысяч человек в Палестине и Израиле," — констатировал Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя России при ООН.Все это мы уже проходили в Новороссии — и поставки американского оружия, и чудовищные теракты, проспонсированные из-за океана, и неуклюжие попытки от них откреститься. Видели и попытки поиграть в "управляемый хаос". Вот только хаос разрастается и грозит захлестнуть своих авторов.Репутация США как глобального игрока, во всяком случае, уже уничтожена. Как может претендовать на роль посредника страна, осознанно разжигающая палестино-израильский конфликт? Весь цивилизованный мир — абсолютное большинство стран и народов — смотрит сейчас на Вашингтон с ужасом и презрением. Даже союзники США в Совбезе не поддержали их вето.Эту репутационную проблему не решит даже уход Байдена из Белого дома. Его республиканский сменщик будет обречен продолжать ту же самоубийственную политику, а это уже чревато полным бойкотом Вашингтона на международных площадках. Кому охота связываться со страной — военным преступником?

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231205/bayden-1913736697.html

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

https://ria.ru/20231210/neft-1914602482.html

израиль

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, колумнисты - авторы, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон, государственный департамент сша, джо байден, дмитрий полянский, израиль, сша