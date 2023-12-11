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Венгрия не согласна на выделение денег из Фонда мира на оружие Украине - РИА Новости, 11.12.2023
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16:07 11.12.2023 (обновлено: 16:56 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/vengriya-1915109983.html
Венгрия не согласна на выделение денег из Фонда мира на оружие Украине
Венгрия не согласна на выделение денег из Фонда мира на оружие Украине - РИА Новости, 11.12.2023
Венгрия не согласна на выделение денег из Фонда мира на оружие Украине
Венгрия по-прежнему не согласна на выделение 500 миллионов евро из Европейского фонда мира стран-членам, закупающим оружие для Украины, заявил глава МИД Венгрии РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:07
2023-12-11T16:56
венгрия
украина
в мире
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Венгрия по-прежнему не согласна на выделение 500 миллионов евро из Европейского фонда мира стран-членам, закупающим оружие для Украины, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1."Мы по-прежнему не согласны на выделение 500 миллионов евро из Европейского фонда мира с учетом того, что на Украине принимают такие экономические решения, которые вредят венгерским интересам. В частности, в списке "международных спонсоров войны" по-прежнему можно найти венгерские предприятия и венгерских лиц, в основном, ОТР, а это для нас неприемлемо", - сказал Сийярто.
https://ria.ru/20231211/otchet-1915127056.html
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венгрия, украина, в мире, петер сийярто
Венгрия, Украина, В мире, Петер Сийярто
Венгрия не согласна на выделение денег из Фонда мира на оружие Украине

Сийярто: Венгрия не согласна на выделение денег из Фонда мира на оружие Украине

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на цепной мост Сечени и восточную часть города Пешт в Будапеште
Вид на цепной мост Сечени и восточную часть города Пешт в Будапеште - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Вид на цепной мост Сечени и восточную часть города Пешт в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Венгрия по-прежнему не согласна на выделение 500 миллионов евро из Европейского фонда мира стран-членам, закупающим оружие для Украины, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1.
"Мы по-прежнему не согласны на выделение 500 миллионов евро из Европейского фонда мира с учетом того, что на Украине принимают такие экономические решения, которые вредят венгерским интересам. В частности, в списке "международных спонсоров войны" по-прежнему можно найти венгерские предприятия и венгерских лиц, в основном, ОТР, а это для нас неприемлемо", - сказал Сийярто.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
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