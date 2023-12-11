https://ria.ru/20231211/vengriya-1915109983.html

Венгрия не согласна на выделение денег из Фонда мира на оружие Украине

Венгрия не согласна на выделение денег из Фонда мира на оружие Украине - РИА Новости, 11.12.2023

Венгрия не согласна на выделение денег из Фонда мира на оружие Украине

Венгрия по-прежнему не согласна на выделение 500 миллионов евро из Европейского фонда мира стран-членам, закупающим оружие для Украины, заявил глава МИД Венгрии РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T16:07

2023-12-11T16:07

2023-12-11T16:56

венгрия

украина

в мире

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Венгрия по-прежнему не согласна на выделение 500 миллионов евро из Европейского фонда мира стран-членам, закупающим оружие для Украины, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1."Мы по-прежнему не согласны на выделение 500 миллионов евро из Европейского фонда мира с учетом того, что на Украине принимают такие экономические решения, которые вредят венгерским интересам. В частности, в списке "международных спонсоров войны" по-прежнему можно найти венгерские предприятия и венгерских лиц, в основном, ОТР, а это для нас неприемлемо", - сказал Сийярто.

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венгрия

украина

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Дарья Буймова

венгрия, украина, в мире, петер сийярто