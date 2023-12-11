https://ria.ru/20231211/vengriya-1915109983.html
Венгрия не согласна на выделение денег из Фонда мира на оружие Украине
Венгрия не согласна на выделение денег из Фонда мира на оружие Украине - РИА Новости, 11.12.2023
Венгрия не согласна на выделение денег из Фонда мира на оружие Украине
Венгрия по-прежнему не согласна на выделение 500 миллионов евро из Европейского фонда мира стран-членам, закупающим оружие для Украины, заявил глава МИД Венгрии РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:07
2023-12-11T16:07
2023-12-11T16:56
венгрия
украина
в мире
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156383/32/1563833281_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_500f8f32e73d35e9a793f6d825cd7951.jpg
БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Венгрия по-прежнему не согласна на выделение 500 миллионов евро из Европейского фонда мира стран-членам, закупающим оружие для Украины, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1."Мы по-прежнему не согласны на выделение 500 миллионов евро из Европейского фонда мира с учетом того, что на Украине принимают такие экономические решения, которые вредят венгерским интересам. В частности, в списке "международных спонсоров войны" по-прежнему можно найти венгерские предприятия и венгерских лиц, в основном, ОТР, а это для нас неприемлемо", - сказал Сийярто.
https://ria.ru/20231211/otchet-1915127056.html
венгрия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156383/32/1563833281_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_96fc6a033d153cf2dd7da10ea119b4c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, украина, в мире, петер сийярто
Венгрия, Украина, В мире, Петер Сийярто
Венгрия не согласна на выделение денег из Фонда мира на оружие Украине
Сийярто: Венгрия не согласна на выделение денег из Фонда мира на оружие Украине