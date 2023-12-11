https://ria.ru/20231211/uvedomlenie-1915059249.html
ЦИК получил уведомление по выдвижению Путина на президентские выборы
ЦИК получил уведомление по выдвижению Путина на президентские выборы - РИА Новости, 11.12.2023
ЦИК получил уведомление по выдвижению Путина на президентские выборы
Центральная избирательная система комиссия РФ получила уведомление от инициативной группы по выдвижению президента РФ Владимира Путина на выборы в марте 2024... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T13:41
2023-12-11T13:41
2023-12-11T13:49
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Центральная избирательная система комиссия РФ получила уведомление от инициативной группы по выдвижению президента РФ Владимира Путина на выборы в марте 2024 года, сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев."В соответствии с законом мы такое уведомление получили", - ответил Булаев журналистам.Путин в прошлую пятницу 8 декабря сообщил председателю Народного совета ДНР, герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России. Совет Федерации ранее назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20231209/putin-1914766153.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цик рф, политика, николай булаев, владимир путин
ЦИК РФ, Политика, Николай Булаев, Владимир Путин
ЦИК получил уведомление по выдвижению Путина на президентские выборы
Булаев: ЦИК получил уведомление по выдвижению Путина на президентские выборы