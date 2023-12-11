Рейтинг@Mail.ru
ЦИК получил уведомление по выдвижению Путина на президентские выборы - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 11.12.2023 (обновлено: 13:49 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/uvedomlenie-1915059249.html
ЦИК получил уведомление по выдвижению Путина на президентские выборы
ЦИК получил уведомление по выдвижению Путина на президентские выборы - РИА Новости, 11.12.2023
ЦИК получил уведомление по выдвижению Путина на президентские выборы
Центральная избирательная система комиссия РФ получила уведомление от инициативной группы по выдвижению президента РФ Владимира Путина на выборы в марте 2024... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T13:41
2023-12-11T13:49
цик рф
политика
николай булаев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914570350_490:78:3072:1530_1920x0_80_0_0_014c6c95ad7083cb5d5c6e696efab192.jpg
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Центральная избирательная система комиссия РФ получила уведомление от инициативной группы по выдвижению президента РФ Владимира Путина на выборы в марте 2024 года, сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев."В соответствии с законом мы такое уведомление получили", - ответил Булаев журналистам.Путин в прошлую пятницу 8 декабря сообщил председателю Народного совета ДНР, герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России. Совет Федерации ранее назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20231209/putin-1914766153.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914570350_478:51:3072:1996_1920x0_80_0_0_0d642074c0aad36cc46fcc589a47e083.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цик рф, политика, николай булаев, владимир путин
ЦИК РФ, Политика, Николай Булаев, Владимир Путин
ЦИК получил уведомление по выдвижению Путина на президентские выборы

Булаев: ЦИК получил уведомление по выдвижению Путина на президентские выборы

© РИА Новости / Евгений БиятовЗаседание ЦИК РФ
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Заседание ЦИК РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Центральная избирательная система комиссия РФ получила уведомление от инициативной группы по выдвижению президента РФ Владимира Путина на выборы в марте 2024 года, сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
"В соответствии с законом мы такое уведомление получили", - ответил Булаев журналистам.
Путин в прошлую пятницу 8 декабря сообщил председателю Народного совета ДНР, герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России. Совет Федерации ранее назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.
Президент РФ Владимир Путин и командир отдельного разведывательного батальона Спарта ДНР Артем Жога после церемонии вручения медалей Золотая Звезда в Кремле - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Жога рассказал, что не сомневался, что Путин пойдет на выборы
9 декабря, 10:10
 
ЦИК РФПолитикаНиколай БулаевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала