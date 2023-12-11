https://ria.ru/20231211/urok-1915057732.html

В Госдуме предложили ввести урок "Мое здоровье"

В Госдуме предложили ввести урок "Мое здоровье" - РИА Новости, 11.12.2023

В Госдуме предложили ввести урок "Мое здоровье"

В Госдуме предложили создавать школы по правильному питанию для детей в регионах и ввести в образовательных учреждениях урок "Мое здоровье", на котором бы детям РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T13:35

2023-12-11T13:35

2023-12-11T13:35

общество

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леонид огуль

госдума рф

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В Госдуме предложили создавать школы по правильному питанию для детей в регионах и ввести в образовательных учреждениях урок "Мое здоровье", на котором бы детям объясняли основы правильного питания и гигиены, сообщил депутат ГД Леонид Огуль. "В регионах уже создаются школы диабета, где собирают всех людей, которые подвержены риску сахарного диабеты, и проводят такие вот школы… я думаю, такие школы по правильному питанию именно детей нужно создавать уже в регионах… мы хотели внедрить в министерство просвещения, это то ОБЖ, которое на сегодняшний день есть в школах, оно уже себя изживает, нужно сделать такое "Мое здоровье"… ввести такой урок", - сказал он в ходе круглого стола в Госдуме. По его словам, на таких уроках детям и учителям на таких уроках следует рассказывать, как правильно питаться, и про гигиену. Следует также проводить просветительскую работу с родителями, некоторые не знают, как формировать рацион ребенка, отметил депутат. Количество детей с ожирением в РФ увеличилось "в разы", по словам депутата. "Разобраться со школьной медициной, не только довести допуски до занятием физкультурой… должны быть специалисты", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20231208/magniy-1914616543.html

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общество, россия, леонид огуль, госдума рф