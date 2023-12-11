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В Киеве заявили, что президент Аргентины намерен провести саммит по Украине - РИА Новости, 11.12.2023
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23:18 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/ukraina-1915195006.html
В Киеве заявили, что президент Аргентины намерен провести саммит по Украине
В Киеве заявили, что президент Аргентины намерен провести саммит по Украине - РИА Новости, 11.12.2023
В Киеве заявили, что президент Аргентины намерен провести саммит по Украине
Президент Аргентины Хавьер Милей согласился организовать саммит по Украине в 2024 году, заявил заместитель руководителя офиса президента республики Игорь... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T23:18
2023-12-11T23:18
политика
аргентина
украина
владимир зеленский
хавьер милей
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей согласился организовать саммит по Украине в 2024 году, заявил заместитель руководителя офиса президента республики Игорь Жовква. Его цитирует Bloomberg."Аргентина согласилась провести саммит с лидерами Латинской Америки в начале следующего года, поскольку президент Владимир Зеленский стремится заручиться поддержкой так называемого Глобального юга", — говорится в статье.Зеленский обсудил в воскресенье в Буэнос-Айресе возможность проведения мероприятия с аргентинским коллегой Милеем. В южноамериканской стране он также стремился заручиться международной поддержкой, однако подобные перспективы остаются туманными, поскольку контрнаступление ВСУ зашло в тупик, а поддержка Киева союзниками постепенно ослабевает, уточняется в публикации.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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политика, аргентина, украина, владимир зеленский, хавьер милей, владимир путин, вооруженные силы украины
Политика, Аргентина, Украина, Владимир Зеленский, Хавьер Милей, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В Киеве заявили, что президент Аргентины намерен провести саммит по Украине

В Киеве заявили о согласии президента Аргентины провести саммит по Украине

© AP Photo / Natacha PisarenkoХавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины
Хавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Хавьер Милей, победивший на выборах президента Аргентины. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей согласился организовать саммит по Украине в 2024 году, заявил заместитель руководителя офиса президента республики Игорь Жовква. Его цитирует Bloomberg.
«
"Аргентина согласилась провести саммит с лидерами Латинской Америки в начале следующего года, поскольку президент Владимир Зеленский стремится заручиться поддержкой так называемого Глобального юга", — говорится в статье.
Зеленский обсудил в воскресенье в Буэнос-Айресе возможность проведения мероприятия с аргентинским коллегой Милеем. В южноамериканской стране он также стремился заручиться международной поддержкой, однако подобные перспективы остаются туманными, поскольку контрнаступление ВСУ зашло в тупик, а поддержка Киева союзниками постепенно ослабевает, уточняется в публикации.
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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Вчера, 15:29
 
ПолитикаАргентинаУкраинаВладимир ЗеленскийХавьер МилейВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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