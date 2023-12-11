https://ria.ru/20231211/ukraina-1915195006.html

В Киеве заявили, что президент Аргентины намерен провести саммит по Украине

В Киеве заявили, что президент Аргентины намерен провести саммит по Украине - РИА Новости, 11.12.2023

В Киеве заявили, что президент Аргентины намерен провести саммит по Украине

Президент Аргентины Хавьер Милей согласился организовать саммит по Украине в 2024 году, заявил заместитель руководителя офиса президента республики Игорь... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T23:18

2023-12-11T23:18

2023-12-11T23:18

политика

аргентина

украина

владимир зеленский

хавьер милей

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей согласился организовать саммит по Украине в 2024 году, заявил заместитель руководителя офиса президента республики Игорь Жовква. Его цитирует Bloomberg."Аргентина согласилась провести саммит с лидерами Латинской Америки в начале следующего года, поскольку президент Владимир Зеленский стремится заручиться поддержкой так называемого Глобального юга", — говорится в статье.Зеленский обсудил в воскресенье в Буэнос-Айресе возможность проведения мероприятия с аргентинским коллегой Милеем. В южноамериканской стране он также стремился заручиться международной поддержкой, однако подобные перспективы остаются туманными, поскольку контрнаступление ВСУ зашло в тупик, а поддержка Киева союзниками постепенно ослабевает, уточняется в публикации.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20231211/ukraina-1915095432.html

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политика, аргентина, украина, владимир зеленский, хавьер милей, владимир путин, вооруженные силы украины