https://ria.ru/20231211/ukraina-1915117818.html
ВСУ планируют заразить патогенами воду для животных, заявили в Минобороны
ВСУ планируют заразить патогенами воду для животных, заявили в Минобороны - РИА Новости, 11.12.2023
ВСУ планируют заразить патогенами воду для животных, заявили в Минобороны
Украинские военные планируют преднамеренное заражение патогенами источников питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных, сообщил в понедельник... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:26
2023-12-11T16:26
2023-12-11T16:26
запорожская область
игорь кириллов
вооруженные силы рф
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
безопасность
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Украинские военные планируют преднамеренное заражение патогенами источников питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных, сообщил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Предполагается преднамеренное заражение вооруженными силами Украины водоисточников, в том числе питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных патогенными биологическими агентами", - сказал Кириллов на брифинге. По его словам, в ноябре сего года Минобороны совместно с Россельхознадзором установили, что вспышка африканской чумы свиней в поселке Черниговка Запорожской области была организована преднамеренно. "В результате умышленного заноса возбудителя АЧС на территорию сельхозпредприятия убою было подвергнуто более 7 тысяч голов свиней. Заболевание выявлено в отсутствие активности переносчиков и естественной миграции диких животных", - пояснил начальник войск РХБЗ. Он уточнил, что такие акции устраиваются, чтобы стимулировать социальную напряженность, рост недовольства населения российской властью, а также создавать угрозы продовольственной безопасности.
https://ria.ru/20231211/oruzhie-1915117467.html
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запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, игорь кириллов, вооруженные силы рф, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), безопасность
Запорожская область, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Безопасность
ВСУ планируют заразить патогенами воду для животных, заявили в Минобороны
Минобороны: ВСУ планируют заразить патогенами воду и корм для животных