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ВСУ планируют заразить патогенами воду для животных, заявили в Минобороны - РИА Новости, 11.12.2023
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16:26 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/ukraina-1915117818.html
ВСУ планируют заразить патогенами воду для животных, заявили в Минобороны
ВСУ планируют заразить патогенами воду для животных, заявили в Минобороны - РИА Новости, 11.12.2023
ВСУ планируют заразить патогенами воду для животных, заявили в Минобороны
Украинские военные планируют преднамеренное заражение патогенами источников питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных, сообщил в понедельник... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:26
2023-12-11T16:26
запорожская область
игорь кириллов
вооруженные силы рф
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
безопасность
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Украинские военные планируют преднамеренное заражение патогенами источников питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных, сообщил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Предполагается преднамеренное заражение вооруженными силами Украины водоисточников, в том числе питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных патогенными биологическими агентами", - сказал Кириллов на брифинге. По его словам, в ноябре сего года Минобороны совместно с Россельхознадзором установили, что вспышка африканской чумы свиней в поселке Черниговка Запорожской области была организована преднамеренно. "В результате умышленного заноса возбудителя АЧС на территорию сельхозпредприятия убою было подвергнуто более 7 тысяч голов свиней. Заболевание выявлено в отсутствие активности переносчиков и естественной миграции диких животных", - пояснил начальник войск РХБЗ. Он уточнил, что такие акции устраиваются, чтобы стимулировать социальную напряженность, рост недовольства населения российской властью, а также создавать угрозы продовольственной безопасности.
https://ria.ru/20231211/oruzhie-1915117467.html
https://ria.ru/20230906/kbto-1894571302.html
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запорожская область, игорь кириллов, вооруженные силы рф, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), безопасность
Запорожская область, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Безопасность
ВСУ планируют заразить патогенами воду для животных, заявили в Минобороны

Минобороны: ВСУ планируют заразить патогенами воду и корм для животных

© AP Photo / Andrew HarnikКостюм биологической защиты
Костюм биологической защиты - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Костюм биологической защиты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Украинские военные планируют преднамеренное заражение патогенами источников питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных, сообщил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Предполагается преднамеренное заражение вооруженными силами Украины водоисточников, в том числе питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных патогенными биологическими агентами", - сказал Кириллов на брифинге.
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По его словам, в ноябре сего года Минобороны совместно с Россельхознадзором установили, что вспышка африканской чумы свиней в поселке Черниговка Запорожской области была организована преднамеренно.
"В результате умышленного заноса возбудителя АЧС на территорию сельхозпредприятия убою было подвергнуто более 7 тысяч голов свиней. Заболевание выявлено в отсутствие активности переносчиков и естественной миграции диких животных", - пояснил начальник войск РХБЗ.
Он уточнил, что такие акции устраиваются, чтобы стимулировать социальную напряженность, рост недовольства населения российской властью, а также создавать угрозы продовольственной безопасности.
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Запорожская областьИгорь КирилловВооруженные силы РФФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Безопасность
 
 
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