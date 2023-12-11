https://ria.ru/20231211/ukraina-1915117818.html

ВСУ планируют заразить патогенами воду для животных, заявили в Минобороны

ВСУ планируют заразить патогенами воду для животных, заявили в Минобороны - РИА Новости, 11.12.2023

ВСУ планируют заразить патогенами воду для животных, заявили в Минобороны

Украинские военные планируют преднамеренное заражение патогенами источников питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных, сообщил в понедельник... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T16:26

2023-12-11T16:26

2023-12-11T16:26

запорожская область

игорь кириллов

вооруженные силы рф

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

безопасность

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Украинские военные планируют преднамеренное заражение патогенами источников питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных, сообщил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Предполагается преднамеренное заражение вооруженными силами Украины водоисточников, в том числе питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных патогенными биологическими агентами", - сказал Кириллов на брифинге. По его словам, в ноябре сего года Минобороны совместно с Россельхознадзором установили, что вспышка африканской чумы свиней в поселке Черниговка Запорожской области была организована преднамеренно. "В результате умышленного заноса возбудителя АЧС на территорию сельхозпредприятия убою было подвергнуто более 7 тысяч голов свиней. Заболевание выявлено в отсутствие активности переносчиков и естественной миграции диких животных", - пояснил начальник войск РХБЗ. Он уточнил, что такие акции устраиваются, чтобы стимулировать социальную напряженность, рост недовольства населения российской властью, а также создавать угрозы продовольственной безопасности.

https://ria.ru/20231211/oruzhie-1915117467.html

https://ria.ru/20230906/kbto-1894571302.html

запорожская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, игорь кириллов, вооруженные силы рф, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), безопасность