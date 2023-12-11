https://ria.ru/20231211/ukraina-1915059915.html

СМИ считают, что переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться в марте

СМИ считают, что переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться в марте - РИА Новости, 11.12.2023

СМИ считают, что переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться в марте

Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут быть перенесены на март 2024 года на фоне возражений со стороны Венгрии, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T13:45

2023-12-11T13:45

2023-12-11T13:45

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евросоюз

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут быть перенесены на март 2024 года на фоне возражений со стороны Венгрии, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Венгрия блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки Киева со стороны ЕС на 2024-2027 годы. Кроме того, Будапешт выступает против запуска на саммите ЕС 14-15 декабря переговоров о присоединении Украины к ЕС. "Те, кто ожидает, что (премьер Венгрии Виктор) Орбан пойдет на уступки, описали возможный компромисс, который заключается в переносе начала переговоров с Украина на март, как только будут соблюдены окончательные условия", - говорится в сообщении агентства. Однако другие источники опасаются, что Орбана не удастся переубедить.

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, венгрия