СМИ считают, что переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться в марте
Reuters: переговоры о членстве Украины в ЕС могут перенести на март 2024 года
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут быть перенесены на март 2024 года на фоне возражений со стороны Венгрии, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Венгрия блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки Киева со стороны ЕС на 2024-2027 годы. Кроме того, Будапешт выступает против запуска на саммите ЕС 14-15 декабря переговоров о присоединении Украины к ЕС.
"Те, кто ожидает, что (премьер Венгрии Виктор) Орбан пойдет на уступки, описали возможный компромисс, который заключается в переносе начала переговоров с Украина на март, как только будут соблюдены окончательные условия", - говорится в сообщении агентства. Однако другие источники опасаются, что Орбана не удастся переубедить.