Глава МИД Бельгии заявила о сложной ситуации на Украине
Глава МИД Бельгии Лябиб: на Украине сложилась сложная ситуация
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб на фоне военных неудач Киева и раскола в ЕС по вопросу о продолжении финансовой поддержки заявила, что на Украине сложилась "сложная" ситуация, а также высказалась об ожидании утверждения нового, 12-го по счету, пакета антироссийских санкций, в который войдет запрет на алмазы.
"Ситуация на Украине сложная, министр (иностранных дел Украины Дмитрий) Кулеба расскажет нам о ситуации на местах. Эта неделя важна для Украины, поскольку в конце недели на заседании Евросовета (саммит ЕС 14-15 декабря – ред.) необходимо принять решение по пакету реконструкции Украины на 50 миллиардов евро, а также по военной помощи Украине и по началу переговоров о присоединении к ЕС", - сообщила она в Брюсселе перед началом заседаний глав МИД стран Евросоюза. При этом бельгийский министр не стала анонсировать позицию королевства по всем этим вопросам. Ранее Лябиб заявляла, что в Бельгии пока не определились, поддерживать ли начало переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.
Глава МИД Бельгии также указала, что "речь идет также и о продолжении работы по ослаблению России путем принятия решения по 12-му пакету санкций, который касается алмазов". "Бельгия поддерживает инициативу, которая нацелена на работу по обеспечению отслеживания данных, которые позволят препятствовать России экспортировать сырые и обработанные алмазы на европейский рынок, а также на рынок стран G7", - пояснила Лябиб.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее планировал представить к заседанию глав МИД в понедельник уже готовый 12-й пакет санкций против России. Однако до последнего момента документ все еще проходил согласование постпредами стран Евросоюза и до сих пор остается не согласованным. При этом, как подтвердил в минувшую пятницу премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, пакет европейских санкций совершенно точно включит запрет на импорт российских алмазов, а также другие "важные" ограничения.
Ранее в совместном заявлении страны G7 сообщили, что представят ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ, к 1 января 2024 года. В G7 также заявили, что, предварительно, с 1 марта начнут вводить поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Страны G7, являющиеся активными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября 2024 года.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.