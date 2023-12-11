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Глава МИД Бельгии заявила о сложной ситуации на Украине - РИА Новости, 11.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:24 11.12.2023 (обновлено: 13:29 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/ukraina-1915054987.html
Глава МИД Бельгии заявила о сложной ситуации на Украине
Глава МИД Бельгии заявила о сложной ситуации на Украине - РИА Новости, 11.12.2023
Глава МИД Бельгии заявила о сложной ситуации на Украине
Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб на фоне военных неудач Киева и раскола в ЕС по вопросу о продолжении финансовой поддержки заявила, что на Украине сложилась... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T13:24
2023-12-11T13:29
специальная военная операция на украине
россия
аджа лябиб
украина
бельгия
в мире
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб на фоне военных неудач Киева и раскола в ЕС по вопросу о продолжении финансовой поддержки заявила, что на Украине сложилась "сложная" ситуация, а также высказалась об ожидании утверждения нового, 12-го по счету, пакета антироссийских санкций, в который войдет запрет на алмазы. "Ситуация на Украине сложная, министр (иностранных дел Украины Дмитрий) Кулеба расскажет нам о ситуации на местах. Эта неделя важна для Украины, поскольку в конце недели на заседании Евросовета (саммит ЕС 14-15 декабря – ред.) необходимо принять решение по пакету реконструкции Украины на 50 миллиардов евро, а также по военной помощи Украине и по началу переговоров о присоединении к ЕС", - сообщила она в Брюсселе перед началом заседаний глав МИД стран Евросоюза. При этом бельгийский министр не стала анонсировать позицию королевства по всем этим вопросам. Ранее Лябиб заявляла, что в Бельгии пока не определились, поддерживать ли начало переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. Глава МИД Бельгии также указала, что "речь идет также и о продолжении работы по ослаблению России путем принятия решения по 12-му пакету санкций, который касается алмазов". "Бельгия поддерживает инициативу, которая нацелена на работу по обеспечению отслеживания данных, которые позволят препятствовать России экспортировать сырые и обработанные алмазы на европейский рынок, а также на рынок стран G7", - пояснила Лябиб. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее планировал представить к заседанию глав МИД в понедельник уже готовый 12-й пакет санкций против России. Однако до последнего момента документ все еще проходил согласование постпредами стран Евросоюза и до сих пор остается не согласованным. При этом, как подтвердил в минувшую пятницу премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, пакет европейских санкций совершенно точно включит запрет на импорт российских алмазов, а также другие "важные" ограничения. Ранее в совместном заявлении страны G7 сообщили, что представят ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ, к 1 января 2024 года. В G7 также заявили, что, предварительно, с 1 марта начнут вводить поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Страны G7, являющиеся активными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября 2024 года. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html
https://ria.ru/20231206/novosti-1913998651.html
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россия, аджа лябиб, украина, бельгия, в мире, евросоюз, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Аджа Лябиб, Украина, Бельгия, В мире, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР, Санкции в отношении России
Глава МИД Бельгии заявила о сложной ситуации на Украине

Глава МИД Бельгии Лябиб: на Украине сложилась сложная ситуация

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб на фоне военных неудач Киева и раскола в ЕС по вопросу о продолжении финансовой поддержки заявила, что на Украине сложилась "сложная" ситуация, а также высказалась об ожидании утверждения нового, 12-го по счету, пакета антироссийских санкций, в который войдет запрет на алмазы.
"Ситуация на Украине сложная, министр (иностранных дел Украины Дмитрий) Кулеба расскажет нам о ситуации на местах. Эта неделя важна для Украины, поскольку в конце недели на заседании Евросовета (саммит ЕС 14-15 декабря – ред.) необходимо принять решение по пакету реконструкции Украины на 50 миллиардов евро, а также по военной помощи Украине и по началу переговоров о присоединении к ЕС", - сообщила она в Брюсселе перед началом заседаний глав МИД стран Евросоюза. При этом бельгийский министр не стала анонсировать позицию королевства по всем этим вопросам. Ранее Лябиб заявляла, что в Бельгии пока не определились, поддерживать ли начало переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.
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Глава МИД Бельгии также указала, что "речь идет также и о продолжении работы по ослаблению России путем принятия решения по 12-му пакету санкций, который касается алмазов". "Бельгия поддерживает инициативу, которая нацелена на работу по обеспечению отслеживания данных, которые позволят препятствовать России экспортировать сырые и обработанные алмазы на европейский рынок, а также на рынок стран G7", - пояснила Лябиб.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее планировал представить к заседанию глав МИД в понедельник уже готовый 12-й пакет санкций против России. Однако до последнего момента документ все еще проходил согласование постпредами стран Евросоюза и до сих пор остается не согласованным. При этом, как подтвердил в минувшую пятницу премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, пакет европейских санкций совершенно точно включит запрет на импорт российских алмазов, а также другие "важные" ограничения.
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Ранее в совместном заявлении страны G7 сообщили, что представят ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ, к 1 января 2024 года. В G7 также заявили, что, предварительно, с 1 марта начнут вводить поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Страны G7, являющиеся активными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября 2024 года.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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