https://ria.ru/20231211/ukraina-1915039743.html

Кулеба заявил, что Украина готова "попрыгать и сплясать" ради членства в ЕС

Кулеба заявил, что Украина готова "попрыгать и сплясать" ради членства в ЕС - РИА Новости, 11.12.2023

Кулеба заявил, что Украина готова "попрыгать и сплясать" ради членства в ЕС

Киев готов "попрыгать и сплясать" ради вступления в ЕС, заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба перед началом заседаний в Брюсселе глав внешнеполитических... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T12:18

2023-12-11T12:18

2023-12-11T14:49

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Киев готов "попрыгать и сплясать" ради вступления в ЕС, заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба перед началом заседаний в Брюсселе глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза."Все ключевые рекомендации Венецианской комиссии были внедрены в украинское законодательство. <...> Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно. <...> Но нужно играть честно. Если нам говорят сделать что-то и мы это делаем, это должно быть отмечено как результат", — сказал он.Так Кулеба ответил на вопрос, почему Киев уверен, что достигнутые реформы достаточны для удовлетворения запросов Венгрии. Он также выразил уверенность, что процесс расширения ЕС продолжится и Украина будет в союзе. Но вопрос остается в том, сможет ли кто-то замедлить этот процесс или Киев плавно войдет в объединение, добавил Кулеба. Венгрия блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки со стороны ЕС на 2024-2027 годы. Кроме того, Будапешт выступает против запуска на саммите объединения 14-15 декабря переговоров о присоединении Украины к союзу. Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Его должны принять единогласно все действующие члены Евросоюза. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в начале ноября усомнился, что обещания европейцев Киеву о вступлении в ЕС реальны, он сравнил их с "морковкой, которая привязана впереди повозки".

https://ria.ru/20231206/novosti-1913998651.html

https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, дмитрий кулеба, евросоюз, мид украины, ситуация в днр и лнр