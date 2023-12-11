Кулеба заявил, что Украина готова "попрыгать и сплясать" ради членства в ЕС
Кулеба: Киев готов попрыгать и сплясать для выполнения условий ЕС по членству
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Киев готов "попрыгать и сплясать" ради вступления в ЕС, заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба перед началом заседаний в Брюсселе глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза.
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"Все ключевые рекомендации Венецианской комиссии были внедрены в украинское законодательство. <...> Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно. <...> Но нужно играть честно. Если нам говорят сделать что-то и мы это делаем, это должно быть отмечено как результат", — сказал он.
Так Кулеба ответил на вопрос, почему Киев уверен, что достигнутые реформы достаточны для удовлетворения запросов Венгрии.
Он также выразил уверенность, что процесс расширения ЕС продолжится и Украина будет в союзе. Но вопрос остается в том, сможет ли кто-то замедлить этот процесс или Киев плавно войдет в объединение, добавил Кулеба.
Венгрия блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки со стороны ЕС на 2024-2027 годы. Кроме того, Будапешт выступает против запуска на саммите объединения 14-15 декабря переговоров о присоединении Украины к союзу.
Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Его должны принять единогласно все действующие члены Евросоюза.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в начале ноября усомнился, что обещания европейцев Киеву о вступлении в ЕС реальны, он сравнил их с "морковкой, которая привязана впереди повозки".