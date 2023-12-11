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Кулеба заявил, что Украина готова "попрыгать и сплясать" ради членства в ЕС - РИА Новости, 11.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 11.12.2023 (обновлено: 14:49 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/ukraina-1915039743.html
Кулеба заявил, что Украина готова "попрыгать и сплясать" ради членства в ЕС
Кулеба заявил, что Украина готова "попрыгать и сплясать" ради членства в ЕС - РИА Новости, 11.12.2023
Кулеба заявил, что Украина готова "попрыгать и сплясать" ради членства в ЕС
Киев готов "попрыгать и сплясать" ради вступления в ЕС, заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба перед началом заседаний в Брюсселе глав внешнеполитических... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T12:18
2023-12-11T14:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий кулеба
евросоюз
мид украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Киев готов "попрыгать и сплясать" ради вступления в ЕС, заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба перед началом заседаний в Брюсселе глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза.&quot;Все ключевые рекомендации Венецианской комиссии были внедрены в украинское законодательство. &lt;...&gt; Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно. &lt;...&gt; Но нужно играть честно. Если нам говорят сделать что-то и мы это делаем, это должно быть отмечено как результат&quot;, — сказал он.Так Кулеба ответил на вопрос, почему Киев уверен, что достигнутые реформы достаточны для удовлетворения запросов Венгрии. Он также выразил уверенность, что процесс расширения ЕС продолжится и Украина будет в союзе. Но вопрос остается в том, сможет ли кто-то замедлить этот процесс или Киев плавно войдет в объединение, добавил Кулеба. Венгрия блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки со стороны ЕС на 2024-2027 годы. Кроме того, Будапешт выступает против запуска на саммите объединения 14-15 декабря переговоров о присоединении Украины к союзу. Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Его должны принять единогласно все действующие члены Евросоюза. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в начале ноября усомнился, что обещания европейцев Киеву о вступлении в ЕС реальны, он сравнил их с "морковкой, которая привязана впереди повозки".
https://ria.ru/20231206/novosti-1913998651.html
https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html
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в мире, украина, дмитрий кулеба, евросоюз, мид украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, МИД Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Кулеба заявил, что Украина готова "попрыгать и сплясать" ради членства в ЕС

Кулеба: Киев готов попрыгать и сплясать для выполнения условий ЕС по членству

© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Киев готов "попрыгать и сплясать" ради вступления в ЕС, заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба перед началом заседаний в Брюсселе глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза.
«

"Все ключевые рекомендации Венецианской комиссии были внедрены в украинское законодательство. <...> Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно. <...> Но нужно играть честно. Если нам говорят сделать что-то и мы это делаем, это должно быть отмечено как результат", — сказал он.

Так Кулеба ответил на вопрос, почему Киев уверен, что достигнутые реформы достаточны для удовлетворения запросов Венгрии.
Он также выразил уверенность, что процесс расширения ЕС продолжится и Украина будет в союзе. Но вопрос остается в том, сможет ли кто-то замедлить этот процесс или Киев плавно войдет в объединение, добавил Кулеба.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Очень плохие новости для Европы: она исполнит мечту Украины
6 декабря, 08:00
Венгрия блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки со стороны ЕС на 2024-2027 годы. Кроме того, Будапешт выступает против запуска на саммите объединения 14-15 декабря переговоров о присоединении Украины к союзу.
Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Его должны принять единогласно все действующие члены Евросоюза.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в начале ноября усомнился, что обещания европейцев Киеву о вступлении в ЕС реальны, он сравнил их с "морковкой, которая привязана впереди повозки".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий КулебаЕвросоюзМИД УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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