https://ria.ru/20231211/ukraina-1915030217.html

В СПЧ заявили, что даже ООН признала пытки россиян на Украине

В СПЧ заявили, что даже ООН признала пытки россиян на Украине - РИА Новости, 11.12.2023

В СПЧ заявили, что даже ООН признала пытки россиян на Украине

Представители ООН признают факты массового применения на Украине пыток в отношении россиян, при этом украинские власти никак не наказали даже тех, кто публично... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T11:45

2023-12-11T11:45

2023-12-11T11:45

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Представители ООН признают факты массового применения на Украине пыток в отношении россиян, при этом украинские власти никак не наказали даже тех, кто публично демонстрировал пытки или убийство российских пленных, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. "Факты массового применения пыток против российских пленных признают и представители ООН. Около половины российских военнопленных, опрошенные ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению. Об этом заявил глава Управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк", - говорится в докладе Брода, который был представлен на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Ранее правозащитник подчеркнул, что в 2023 году массовый характер получило применение киевским режимом пыток, жертвы преступлений ВСУ рассказывали, что их пытали ножами, током, избивали винтовками и лишали сна. "Пока власти Украины ни разу не наказали тех, кто даже публично демонстрировал пытки или убийство российских пленных", - отмечается в докладе Брода. Кроме того, член СПЧ сообщил, что в 2023 году на Украине значительно усилилось преследование по религиозным причинам. В настоящее время религиозные репрессии привели к арестам, задержаниям, насилию в отношении священнослужителей и прихожан.

https://ria.ru/20230921/ukraina-1897621826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, александр брод, оон, совет по правам человека при президенте рф (спч), ситуация в днр и лнр