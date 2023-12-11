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В СПЧ заявили, что даже ООН признала пытки россиян на Украине - РИА Новости, 11.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:45 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/ukraina-1915030217.html
В СПЧ заявили, что даже ООН признала пытки россиян на Украине
В СПЧ заявили, что даже ООН признала пытки россиян на Украине - РИА Новости, 11.12.2023
В СПЧ заявили, что даже ООН признала пытки россиян на Украине
Представители ООН признают факты массового применения на Украине пыток в отношении россиян, при этом украинские власти никак не наказали даже тех, кто публично... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T11:45
2023-12-11T11:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
александр брод
оон
совет по правам человека при президенте рф (спч)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Представители ООН признают факты массового применения на Украине пыток в отношении россиян, при этом украинские власти никак не наказали даже тех, кто публично демонстрировал пытки или убийство российских пленных, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. "Факты массового применения пыток против российских пленных признают и представители ООН. Около половины российских военнопленных, опрошенные ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению. Об этом заявил глава Управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк", - говорится в докладе Брода, который был представлен на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Ранее правозащитник подчеркнул, что в 2023 году массовый характер получило применение киевским режимом пыток, жертвы преступлений ВСУ рассказывали, что их пытали ножами, током, избивали винтовками и лишали сна. "Пока власти Украины ни разу не наказали тех, кто даже публично демонстрировал пытки или убийство российских пленных", - отмечается в докладе Брода. Кроме того, член СПЧ сообщил, что в 2023 году на Украине значительно усилилось преследование по религиозным причинам. В настоящее время религиозные репрессии привели к арестам, задержаниям, насилию в отношении священнослужителей и прихожан.
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в мире, украина, россия, александр брод, оон, совет по правам человека при президенте рф (спч), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Александр Брод, ООН, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Ситуация в ДНР и ЛНР
В СПЧ заявили, что даже ООН признала пытки россиян на Украине

Член СПЧ Брод: ООН признала, что на Украине массово пытают россиян

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Представители ООН признают факты массового применения на Украине пыток в отношении россиян, при этом украинские власти никак не наказали даже тех, кто публично демонстрировал пытки или убийство российских пленных, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.
"Факты массового применения пыток против российских пленных признают и представители ООН. Около половины российских военнопленных, опрошенные ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению. Об этом заявил глава Управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк", - говорится в докладе Брода, который был представлен на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Ранее правозащитник подчеркнул, что в 2023 году массовый характер получило применение киевским режимом пыток, жертвы преступлений ВСУ рассказывали, что их пытали ножами, током, избивали винтовками и лишали сна.
"Пока власти Украины ни разу не наказали тех, кто даже публично демонстрировал пытки или убийство российских пленных", - отмечается в докладе Брода.
Кроме того, член СПЧ сообщил, что в 2023 году на Украине значительно усилилось преследование по религиозным причинам. В настоящее время религиозные репрессии привели к арестам, задержаниям, насилию в отношении священнослужителей и прихожан.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАлександр БродООНСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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