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Запад ищет для Украины нового "тряпичного" президента, заявили в Госдуме
Запад ищет для Украины нового "тряпичного" президента, заявили в Госдуме - РИА Новости, 11.12.2023
Запад ищет для Украины нового "тряпичного" президента, заявили в Госдуме
Запад ищет для Украины нового удобного "тряпичного" президента, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя информацию... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T10:57
2023-12-11T10:57
2023-12-11T10:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Запад ищет для Украины нового удобного "тряпичного" президента, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя информацию Службы внешней разведки РФ о возможных преемниках Зеленского. Ранее пресс-бюро СВР сообщило, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского. Среди возможных преемников в Брюсселе рассматривают Валерия Залужного, Кирилла Буданова, Андрея Ермака, Алексея Арестовича и Виталия Кличко. "На первый взгляд очень удивительно, что демократический Запад в очередной раз не считает нужным интересоваться мнением украинского народа и уже подыскивает нового удобного им тряпичного президента и предателя национальных интересов", - сказал Шеремет. При этом депутат подчеркнул, что в таком отношении западных стран нет ничего удивительного - ведь для них Украина является всего лишь колонией и площадкой для различных аномальных политических, экономических и социальных экспериментов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Запад ищет для Украины нового "тряпичного" президента, заявили в Госдуме
Депутат Шеремет: Запад ищет для Украины нового удобного президента