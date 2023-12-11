https://ria.ru/20231211/ukraina-1915018081.html

Запад ищет для Украины нового "тряпичного" президента, заявили в Госдуме

Запад ищет для Украины нового "тряпичного" президента, заявили в Госдуме - РИА Новости, 11.12.2023

Запад ищет для Украины нового "тряпичного" президента, заявили в Госдуме

Запад ищет для Украины нового удобного "тряпичного" президента, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя информацию... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T10:57

2023-12-11T10:57

2023-12-11T10:57

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михаил шеремет

госдума рф

россия

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Запад ищет для Украины нового удобного "тряпичного" президента, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя информацию Службы внешней разведки РФ о возможных преемниках Зеленского. Ранее пресс-бюро СВР сообщило, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского. Среди возможных преемников в Брюсселе рассматривают Валерия Залужного, Кирилла Буданова, Андрея Ермака, Алексея Арестовича и Виталия Кличко. "На первый взгляд очень удивительно, что демократический Запад в очередной раз не считает нужным интересоваться мнением украинского народа и уже подыскивает нового удобного им тряпичного президента и предателя национальных интересов", - сказал Шеремет. При этом депутат подчеркнул, что в таком отношении западных стран нет ничего удивительного - ведь для них Украина является всего лишь колонией и площадкой для различных аномальных политических, экономических и социальных экспериментов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, михаил шеремет, госдума рф, россия, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр