Рейтинг@Mail.ru
Запад ищет для Украины нового "тряпичного" президента, заявили в Госдуме - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:57 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/ukraina-1915018081.html
Запад ищет для Украины нового "тряпичного" президента, заявили в Госдуме
Запад ищет для Украины нового "тряпичного" президента, заявили в Госдуме - РИА Новости, 11.12.2023
Запад ищет для Украины нового "тряпичного" президента, заявили в Госдуме
Запад ищет для Украины нового удобного "тряпичного" президента, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя информацию... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T10:57
2023-12-11T10:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
михаил шеремет
госдума рф
россия
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878987_0:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_deabab28cf566cc67fbb304e2793300a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Запад ищет для Украины нового удобного "тряпичного" президента, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя информацию Службы внешней разведки РФ о возможных преемниках Зеленского. Ранее пресс-бюро СВР сообщило, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского. Среди возможных преемников в Брюсселе рассматривают Валерия Залужного, Кирилла Буданова, Андрея Ермака, Алексея Арестовича и Виталия Кличко. "На первый взгляд очень удивительно, что демократический Запад в очередной раз не считает нужным интересоваться мнением украинского народа и уже подыскивает нового удобного им тряпичного президента и предателя национальных интересов", - сказал Шеремет. При этом депутат подчеркнул, что в таком отношении западных стран нет ничего удивительного - ведь для них Украина является всего лишь колонией и площадкой для различных аномальных политических, экономических и социальных экспериментов.
https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878942_0:0:2355:1767_1920x0_80_0_0_ee44433672eca6b6ac01e8f8f28c27be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, михаил шеремет, госдума рф, россия, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Россия, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
Запад ищет для Украины нового "тряпичного" президента, заявили в Госдуме

Депутат Шеремет: Запад ищет для Украины нового удобного президента

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Запад ищет для Украины нового удобного "тряпичного" президента, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя информацию Службы внешней разведки РФ о возможных преемниках Зеленского.
Ранее пресс-бюро СВР сообщило, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского. Среди возможных преемников в Брюсселе рассматривают Валерия Залужного, Кирилла Буданова, Андрея Ермака, Алексея Арестовича и Виталия Кличко.
"На первый взгляд очень удивительно, что демократический Запад в очередной раз не считает нужным интересоваться мнением украинского народа и уже подыскивает нового удобного им тряпичного президента и предателя национальных интересов", - сказал Шеремет. При этом депутат подчеркнул, что в таком отношении западных стран нет ничего удивительного - ведь для них Украина является всего лишь колонией и площадкой для различных аномальных политических, экономических и социальных экспериментов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Зеленский летит в США, чтобы пережить боль
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМихаил ШереметГосдума РФРоссияВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала