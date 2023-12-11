https://ria.ru/20231211/ukraina-1915012562.html

СМИ: в Европе обеспокоились пустыми арсеналами на фоне помощи Украине

СМИ: в Европе обеспокоились пустыми арсеналами на фоне помощи Украине - РИА Новости, 11.12.2023

СМИ: в Европе обеспокоились пустыми арсеналами на фоне помощи Украине

В странах Европы растет беспокойство по поводу недостаточных запасов оружия на фоне оказания помощи Украине, сообщила газета Wall Street Journal. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T10:27

2023-12-11T10:27

2023-12-11T10:27

специальная военная операция на украине

в мире

украина

евросоюз

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В странах Европы растет беспокойство по поводу недостаточных запасов оружия на фоне оказания помощи Украине, сообщила газета Wall Street Journal. Как отмечает газета, большая часть промышленного потенциала Европы по производству оружия была подорвана за годы сокращения бюджета. Отмечается, что "переломить ситуацию" является непростой задачей в то время, когда большинство правительств стран сталкиваются с бюджетными ограничениями на фоне медленного экономического роста, старения населения, а также противостоянием сокращению расходов на социальное обеспечение для финансирования обороны. "Тревога возрастает по мере того, как Америка переходит к более изоляционистской позиции, а также по мере того, как после почти двух лет конфликта на Украине вновь появляется понимание потенциальной угрозы Европе со стороны России. ...Мало кто сомневается в способности Москвы полностью перевооружиться в течение трех-четырех лет и создать проблемы в других местах", - заявляет Wall Street Journal. Согласно изданию, в случае если США откажутся от предоставления основной помощи Киеву, у Европы не будет запасов оружия, и она не сможет одновременно пополнять запасы Украины и восстанавливать свои собственные силы. "В 2022 году британские военные рассматривали возможность приобретения в музеях реактивных систем залпового огня для модернизации и передачи в дар Украине, но от этой идеи отказались. ...У Дании нет тяжелой артиллерии, подводных лодок и систем ПВО. У армии Германии боеприпасов хватит на два дня боев", - подчеркивает издание. Ранее газета Guardian со ссылкой на источники сообщала, что сторонники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в понедельник в Вашингтоне начнут закрытую двухдневную встречу, в ходе которой совместно с представителями республиканской партии США будут обсуждать прекращение финансирования Киева.

https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html

https://ria.ru/20231211/es-1914986237.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины