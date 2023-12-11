https://ria.ru/20231211/ukraina-1915007265.html
Киеву надо начать говорить правду о ситуации на фронте, пишут СМИ
Киеву надо начать говорить правду о ситуации на фронте, пишут СМИ - РИА Новости, 11.12.2023
Киеву надо начать говорить правду о ситуации на фронте, пишут СМИ
Выбранная Украиной стратегия "оптимизма", где ожидания завышены и не соответствуют реальности, заставила аудиторию на Западе задаться вопросом, почему они... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T10:02
2023-12-11T10:02
2023-12-11T10:02
в мире
киев
украина
артемовск
алексей резников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831020771_0:0:3126:1759_1920x0_80_0_0_85aef805bedb91fcc7a843374c854c71.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Выбранная Украиной стратегия "оптимизма", где ожидания завышены и не соответствуют реальности, заставила аудиторию на Западе задаться вопросом, почему они должны вкладывать деньги своих налогоплательщиков, если Киев всегда "на грани победы", заявила советник и руководитель отдела коммуникаций бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова Ирина Золотарь в интервью газете Financial Times. Золотарь заявила, что стратегия оптимизма изначально сработала, но теперь создает запутанное повествование, в котором "ожидания завышены и не соответствуют реальному положению дел". По ее словам, статьи в СМИ, идущие вразрез в официальной линией и описывающие ситуацию "не так хорошо", рассматривались как ложные. Вместо этого правительству необходимо было продемонстрировать "сбалансированный реализм". "Чтобы общество не строило воздушные замки и сняло розовые очки,... необходимо перестать бояться говорить правду", - заявила Золотарь. Другие советники по связям с общественностью говорят, что эта стратегия заслоняет от украинцев и западного общественного мнения актуальную ситуацию, а также подрывает доверие. Как пишет газета со ссылкой на источник, примером может послужить описание украинской стороной длившихся несколько месяцев боев в городе Артемовск (украинское название Бахмут). По его словам, сообщения скрывали "невероятный уровень истощения, страдания тысяч семей, огромное количество ежедневных смертей, напряжение и сомнения". По словам директора украинского института массовой информации Оксаны Романюк, несмотря на существующую в стране цензуру, новости по поводу ситуации на фронте доходят до украинского общества через социальные сети, а также передаются из уст в уста. "Если не будет негативной информации, это убьет доверие по отношению к правительству", - заявила Романюк.
https://ria.ru/20231206/vsu-1914064338.html
https://ria.ru/20231127/ukraina-1912151039.html
киев
украина
артемовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831020771_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_2437b5f3e281e877527e91148b89de34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, артемовск, алексей резников
В мире, Киев, Украина, Артемовск, Алексей Резников
Киеву надо начать говорить правду о ситуации на фронте, пишут СМИ
FT: ожидания от ситуации на фронте завышены и не соответствуют реальности
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Выбранная Украиной стратегия "оптимизма", где ожидания завышены и не соответствуют реальности, заставила аудиторию на Западе задаться вопросом, почему они должны вкладывать деньги своих налогоплательщиков, если Киев всегда "на грани победы", заявила советник и руководитель отдела коммуникаций бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова Ирина Золотарь в интервью газете Financial Times
.
Золотарь заявила, что стратегия оптимизма изначально сработала, но теперь создает запутанное повествование, в котором "ожидания завышены и не соответствуют реальному положению дел".
Минобороны ФРГ связало неудачи Украины на фронте с работой российского ВПК
По ее словам, статьи в СМИ, идущие вразрез в официальной линией и описывающие ситуацию "не так хорошо", рассматривались как ложные. Вместо этого правительству необходимо было продемонстрировать "сбалансированный реализм".
"Чтобы общество не строило воздушные замки и сняло розовые очки,... необходимо перестать бояться говорить правду", - заявила Золотарь.
Другие советники по связям с общественностью говорят, что эта стратегия заслоняет от украинцев и западного общественного мнения актуальную ситуацию, а также подрывает доверие.
Как пишет газета со ссылкой на источник, примером может послужить описание украинской стороной длившихся несколько месяцев боев в городе Артемовск
(украинское название Бахмут). По его словам, сообщения скрывали "невероятный уровень истощения, страдания тысяч семей, огромное количество ежедневных смертей, напряжение и сомнения".
По словам директора украинского института массовой информации Оксаны Романюк, несмотря на существующую в стране цензуру, новости по поводу ситуации на фронте доходят до украинского общества через социальные сети, а также передаются из уст в уста.
"Если не будет негативной информации, это убьет доверие по отношению к правительству", - заявила Романюк.
Генсек НАТО признал сложную ситуацию на фронте для Украины