https://ria.ru/20231211/ukraina-1915007265.html

Киеву надо начать говорить правду о ситуации на фронте, пишут СМИ

Киеву надо начать говорить правду о ситуации на фронте, пишут СМИ - РИА Новости, 11.12.2023

Киеву надо начать говорить правду о ситуации на фронте, пишут СМИ

Выбранная Украиной стратегия "оптимизма", где ожидания завышены и не соответствуют реальности, заставила аудиторию на Западе задаться вопросом, почему они... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T10:02

2023-12-11T10:02

2023-12-11T10:02

в мире

киев

украина

артемовск

алексей резников

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Выбранная Украиной стратегия "оптимизма", где ожидания завышены и не соответствуют реальности, заставила аудиторию на Западе задаться вопросом, почему они должны вкладывать деньги своих налогоплательщиков, если Киев всегда "на грани победы", заявила советник и руководитель отдела коммуникаций бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова Ирина Золотарь в интервью газете Financial Times. Золотарь заявила, что стратегия оптимизма изначально сработала, но теперь создает запутанное повествование, в котором "ожидания завышены и не соответствуют реальному положению дел". По ее словам, статьи в СМИ, идущие вразрез в официальной линией и описывающие ситуацию "не так хорошо", рассматривались как ложные. Вместо этого правительству необходимо было продемонстрировать "сбалансированный реализм". "Чтобы общество не строило воздушные замки и сняло розовые очки,... необходимо перестать бояться говорить правду", - заявила Золотарь. Другие советники по связям с общественностью говорят, что эта стратегия заслоняет от украинцев и западного общественного мнения актуальную ситуацию, а также подрывает доверие. Как пишет газета со ссылкой на источник, примером может послужить описание украинской стороной длившихся несколько месяцев боев в городе Артемовск (украинское название Бахмут). По его словам, сообщения скрывали "невероятный уровень истощения, страдания тысяч семей, огромное количество ежедневных смертей, напряжение и сомнения". По словам директора украинского института массовой информации Оксаны Романюк, несмотря на существующую в стране цензуру, новости по поводу ситуации на фронте доходят до украинского общества через социальные сети, а также передаются из уст в уста. "Если не будет негативной информации, это убьет доверие по отношению к правительству", - заявила Романюк.

https://ria.ru/20231206/vsu-1914064338.html

https://ria.ru/20231127/ukraina-1912151039.html

киев

украина

артемовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, украина, артемовск, алексей резников