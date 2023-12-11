Рейтинг@Mail.ru
Киеву надо начать говорить правду о ситуации на фронте, пишут СМИ - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/ukraina-1915007265.html
Киеву надо начать говорить правду о ситуации на фронте, пишут СМИ
Киеву надо начать говорить правду о ситуации на фронте, пишут СМИ - РИА Новости, 11.12.2023
Киеву надо начать говорить правду о ситуации на фронте, пишут СМИ
Выбранная Украиной стратегия "оптимизма", где ожидания завышены и не соответствуют реальности, заставила аудиторию на Западе задаться вопросом, почему они... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T10:02
2023-12-11T10:02
в мире
киев
украина
артемовск
алексей резников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831020771_0:0:3126:1759_1920x0_80_0_0_85aef805bedb91fcc7a843374c854c71.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Выбранная Украиной стратегия "оптимизма", где ожидания завышены и не соответствуют реальности, заставила аудиторию на Западе задаться вопросом, почему они должны вкладывать деньги своих налогоплательщиков, если Киев всегда "на грани победы", заявила советник и руководитель отдела коммуникаций бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова Ирина Золотарь в интервью газете Financial Times. Золотарь заявила, что стратегия оптимизма изначально сработала, но теперь создает запутанное повествование, в котором "ожидания завышены и не соответствуют реальному положению дел". По ее словам, статьи в СМИ, идущие вразрез в официальной линией и описывающие ситуацию "не так хорошо", рассматривались как ложные. Вместо этого правительству необходимо было продемонстрировать "сбалансированный реализм". "Чтобы общество не строило воздушные замки и сняло розовые очки,... необходимо перестать бояться говорить правду", - заявила Золотарь. Другие советники по связям с общественностью говорят, что эта стратегия заслоняет от украинцев и западного общественного мнения актуальную ситуацию, а также подрывает доверие. Как пишет газета со ссылкой на источник, примером может послужить описание украинской стороной длившихся несколько месяцев боев в городе Артемовск (украинское название Бахмут). По его словам, сообщения скрывали "невероятный уровень истощения, страдания тысяч семей, огромное количество ежедневных смертей, напряжение и сомнения". По словам директора украинского института массовой информации Оксаны Романюк, несмотря на существующую в стране цензуру, новости по поводу ситуации на фронте доходят до украинского общества через социальные сети, а также передаются из уст в уста. "Если не будет негативной информации, это убьет доверие по отношению к правительству", - заявила Романюк.
https://ria.ru/20231206/vsu-1914064338.html
https://ria.ru/20231127/ukraina-1912151039.html
киев
украина
артемовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831020771_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_2437b5f3e281e877527e91148b89de34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, артемовск, алексей резников
В мире, Киев, Украина, Артемовск, Алексей Резников
Киеву надо начать говорить правду о ситуации на фронте, пишут СМИ

FT: ожидания от ситуации на фронте завышены и не соответствуют реальности

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Выбранная Украиной стратегия "оптимизма", где ожидания завышены и не соответствуют реальности, заставила аудиторию на Западе задаться вопросом, почему они должны вкладывать деньги своих налогоплательщиков, если Киев всегда "на грани победы", заявила советник и руководитель отдела коммуникаций бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова Ирина Золотарь в интервью газете Financial Times.
Золотарь заявила, что стратегия оптимизма изначально сработала, но теперь создает запутанное повествование, в котором "ожидания завышены и не соответствуют реальному положению дел".
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Минобороны ФРГ связало неудачи Украины на фронте с работой российского ВПК
6 декабря, 11:21
По ее словам, статьи в СМИ, идущие вразрез в официальной линией и описывающие ситуацию "не так хорошо", рассматривались как ложные. Вместо этого правительству необходимо было продемонстрировать "сбалансированный реализм".
"Чтобы общество не строило воздушные замки и сняло розовые очки,... необходимо перестать бояться говорить правду", - заявила Золотарь.
Другие советники по связям с общественностью говорят, что эта стратегия заслоняет от украинцев и западного общественного мнения актуальную ситуацию, а также подрывает доверие.
Как пишет газета со ссылкой на источник, примером может послужить описание украинской стороной длившихся несколько месяцев боев в городе Артемовск (украинское название Бахмут). По его словам, сообщения скрывали "невероятный уровень истощения, страдания тысяч семей, огромное количество ежедневных смертей, напряжение и сомнения".
По словам директора украинского института массовой информации Оксаны Романюк, несмотря на существующую в стране цензуру, новости по поводу ситуации на фронте доходят до украинского общества через социальные сети, а также передаются из уст в уста.
"Если не будет негативной информации, это убьет доверие по отношению к правительству", - заявила Романюк.
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Генсек НАТО признал сложную ситуацию на фронте для Украины
27 ноября, 15:29
 
В миреКиевУкраинаАртемовскАлексей Резников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала