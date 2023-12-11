https://ria.ru/20231211/ukraina-1914987995.html

Британия и Норвегия возглавят коалицию по поддержке Украины на море

Британия и Норвегия возглавят коалицию по поддержке Украины на море - РИА Новости, 11.12.2023

Британия и Норвегия возглавят коалицию по поддержке Украины на море

Великобритания и Норвегия возглавят новую коалицию по поддержке военных возможностей Украины на море, которая будет заниматься предоставлением Киеву военных... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T03:42

2023-12-11T03:42

2023-12-11T03:42

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Великобритания и Норвегия возглавят новую коалицию по поддержке военных возможностей Украины на море, которая будет заниматься предоставлением Киеву военных кораблей, сообщило на сайте британское министерство обороны. "Великобритания вместе с Норвегией возглавит новую коалицию по морским возможностям, которая будет поставлять корабли и транспортные средства для укрепления способности Украины действовать на море", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231211/ukraina-1914987860.html

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в мире, украина, норвегия, нато, великобритания