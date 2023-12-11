https://ria.ru/20231211/ukraina-1914987860.html

Британия передаст Украине два минно-поисковых корабля

Британия передаст Украине два минно-поисковых корабля - РИА Новости, 11.12.2023

Британия передаст Украине два минно-поисковых корабля

Великобритания передаст Украине два минно-поисковых корабля класса Sandown, сообщило на сайте британское министерство обороны. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T03:38

2023-12-11T03:38

2023-12-11T03:38

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Великобритания передаст Украине два минно-поисковых корабля класса Sandown, сообщило на сайте британское министерство обороны. "Два минно-поисковых корабля Королевского флота передаются из состава ВМС в вооруженные силы Украины с целью укрепления способности Украины действовать на море", - говорится в заявлении.Отмечается, что официально о передаче кораблей класса Sandown (MCMV) объявит в понедельник министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231211/ssha-1914985904.html

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