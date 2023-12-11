Зеленскому нашли замену. Украинцы сплотились вокруг нового лидера
Зеленский может проиграть Залужному президентские выборы
© AP Photo / Seth WenigВладимир Зеленский на Генассамблее ООН
© AP Photo / Seth Wenig
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Провал контрнаступления ВСУ привел коллективный Запад к мысли о необходимости переговоров между Москвой и Киевом. Однако Зеленский не может пойти на это, так как слишком дорожит своей репутацией. Поэтому США и ЕС ищут ему замену. Кто станет их новым фаворитом — в материале РИА Новости.
Тяжелый просчет
Как считают в The Washington Post, украинское контрнаступление провалилось, потому что Залужный в первые дни операции отказался от стратегии, разработанной в Пентагоне. По плану ВСУ, потеряв 30-40% личного состава, должны были за 60-90 дней выйти к Азовскому морю и рассечь российскую группировку на две части. Однако главком, испугавшись, что армия лишится всей западной техники, масштабному механизированному прорыву предпочел атаки небольшими отрядами.
© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Хотя американская разведка изначально оценивала шансы на успех не более чем в 50%, Вашингтону не понравилось такое самоуправство. В середине июня в США вызвали министра обороны Украины Алексея Резникова и потребовали объяснить, почему ВСУ не перешли в наступление в апреле или мае, не используют полученную недавно спецтехнику для разминирования российских укреплений и не продвигаются под прикрытием дымовых завес. Глава Пентагона Ллойд Остин считал, что прорыв при правильной тактике возможен. Резников сказал, что решения принимает не он, а военные, то есть Залужный.
Между тем еще в апреле замглавкома ВСУ Михаил Забродский обвинил западных партнеров в поставке непригодной техники. "Некоторые "Брэдли" и "Леопарды" — со сломанными или отсутствующими гусеницами. В немецких БМП "Мардер" не было радиостанций, эти машины — не более чем железные коробки", — жаловался он Остину. В Вашингтоне решили, что украинцы попросту не справляются с техобслуживанием.
И вот теперь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявляет в интервью ARD, что ситуация для Киева критическая. Если Запад не нарастит поставки, дела пойдут еще хуже, уверен он. В Bild утверждают, что США и Германия выступают за переговоры. По информации издания, 21 ноября во время визита в Киев министр обороны ФРГ Борис Писториус пытался убедить Зеленского в том, что он и так уже победил.
Поиск компромисса
Но Зеленский на мир не согласится, полагает украинский политолог Руслан Бортник. За последние два года он наговорил столько гадостей о России, что это просто невозможно. Залужный — другое дело. И главком уже публично признал: боевые действия зашли в тупик.
© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
"У него нет политических претензий, значит, через Залужного можно полностью перезагрузить ситуацию, если возникнет такая необходимость", — рассуждает Бортник.
Мэр Киева Виталий Кличко, давно конфликтующий с Зеленским, поддержал главкома. В интервью швейцарскому изданию 20 Minuten он сказал, что генерал говорит правду о тупике не фронте, но президент его не слушает. "Разумеется, мы можем эйфорически лгать своему народу и нашим партнерам. Но вечно делать это не получится", — добавил бывший боксер. Украинцы видят, кто эффективен, а кто нет, поэтому Зеленскому придется заплатить за свои ошибки, подчеркнул Кличко.
© Фото : Виталий Кличко/TelegramГлава Минобороны Германии Борис Писториус и мэр Киева Виталий Кличко на подиумной дискуссии на конференции в Мюнстере, посвященной завершению Тридцатилетней войны
Глава Минобороны Германии Борис Писториус и мэр Киева Виталий Кличко на подиумной дискуссии на конференции в Мюнстере, посвященной завершению Тридцатилетней войны
По данным агентства "Рейтинг", во втором туре выборов у Зеленского и Залужного шансы практически одинаковые: 42% против 40. Десять процентов не собираются голосовать, восемь не определились.
Формула власти
"Чем больше побед, в том числе на фронте, тем легитимнее власть. И наоборот, — отмечает украинский политолог Вадим Карасев. — Если дела пойдут плохо, а помощь Запада уменьшится, что мы уже наблюдаем, выборы станут единственным способом мягкой перезагрузки политической системы. Иначе власть просто снесут".
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Причем после выборов или госпереворота политикам придется замораживать боевые действия или вовсе подписывать мир с Россией, продолжает эксперт. Запад же не вступится за киевский режим, если тот не прислушается к народу, потому что противостояние с Москвой позиционируется как борьба демократии с авторитаризмом.
"В нынешней ситуации любая смена власти на Украине чревата крахом государства. Выборы или госпереворот — неважно. На Западе это прекрасно понимают. Вряд ли кураторы Киева станут рисковать, располагая достаточно эффективным и относительно недорогим инструментом сдерживания России", — говорит эксперт Финансового университета при правительстве Денис Денисов.
© Фото : Secretary of Defense Lloyd J. Austin III/XПрезидент Украины и глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи в Киеве
Президент Украины и глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи в Киеве
Вместе с тем на Украине есть силы, желающие видеть Залужного президентом. "Если вдруг его приведут к власти и страна не развалится, действительно можно ожидать ослабления интенсивности военного конфликта или его заморозки", — считает аналитик.
Он напомнил, что Москва не отказывалась от диалога с Киевом. Однако, по его мнению, полноценное налаживание отношений и мирный договор возможны лишь через несколько десятков лет.