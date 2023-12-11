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Зеленскому нашли замену. Украинцы сплотились вокруг нового лидера - РИА Новости, 11.12.2023
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08:00 11.12.2023 (обновлено: 08:12 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/ukraina-1914337573.html
Зеленскому нашли замену. Украинцы сплотились вокруг нового лидера
Зеленскому нашли замену. Украинцы сплотились вокруг нового лидера - РИА Новости, 11.12.2023
Зеленскому нашли замену. Украинцы сплотились вокруг нового лидера
Провал контрнаступления ВСУ привел коллективный Запад к мысли о необходимости переговоров между Москвой и Киевом. Однако Зеленский не может пойти на это, так... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T08:00
2023-12-11T08:12
киев
россия
украина
валерий залужный
владимир зеленский
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
ллойд остин
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Провал контрнаступления ВСУ привел коллективный Запад к мысли о необходимости переговоров между Москвой и Киевом. Однако Зеленский не может пойти на это, так как слишком дорожит своей репутацией. Поэтому США и ЕС ищут ему замену. Кто станет их новым фаворитом — в материале РИА Новости.Тяжелый просчетКак считают в The Washington Post, украинское контрнаступление провалилось, потому что Залужный в первые дни операции отказался от стратегии, разработанной в Пентагоне. По плану ВСУ, потеряв 30-40% личного состава, должны были за 60-90 дней выйти к Азовскому морю и рассечь российскую группировку на две части. Однако главком, испугавшись, что армия лишится всей западной техники, масштабному механизированному прорыву предпочел атаки небольшими отрядами.Хотя американская разведка изначально оценивала шансы на успех не более чем в 50%, Вашингтону не понравилось такое самоуправство. В середине июня в США вызвали министра обороны Украины Алексея Резникова и потребовали объяснить, почему ВСУ не перешли в наступление в апреле или мае, не используют полученную недавно спецтехнику для разминирования российских укреплений и не продвигаются под прикрытием дымовых завес. Глава Пентагона Ллойд Остин считал, что прорыв при правильной тактике возможен. Резников сказал, что решения принимает не он, а военные, то есть Залужный.Между тем еще в апреле замглавкома ВСУ Михаил Забродский обвинил западных партнеров в поставке непригодной техники. "Некоторые "Брэдли" и "Леопарды" — со сломанными или отсутствующими гусеницами. В немецких БМП "Мардер" не было радиостанций, эти машины — не более чем железные коробки", — жаловался он Остину. В Вашингтоне решили, что украинцы попросту не справляются с техобслуживанием.И вот теперь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявляет в интервью ARD, что ситуация для Киева критическая. Если Запад не нарастит поставки, дела пойдут еще хуже, уверен он. В Bild утверждают, что США и Германия выступают за переговоры. По информации издания, 21 ноября во время визита в Киев министр обороны ФРГ Борис Писториус пытался убедить Зеленского в том, что он и так уже победил.Поиск компромиссаНо Зеленский на мир не согласится, полагает украинский политолог Руслан Бортник. За последние два года он наговорил столько гадостей о России, что это просто невозможно. Залужный — другое дело. И главком уже публично признал: боевые действия зашли в тупик."У него нет политических претензий, значит, через Залужного можно полностью перезагрузить ситуацию, если возникнет такая необходимость", — рассуждает Бортник.Мэр Киева Виталий Кличко, давно конфликтующий с Зеленским, поддержал главкома. В интервью швейцарскому изданию 20 Minuten он сказал, что генерал говорит правду о тупике не фронте, но президент его не слушает. "Разумеется, мы можем эйфорически лгать своему народу и нашим партнерам. Но вечно делать это не получится", — добавил бывший боксер. Украинцы видят, кто эффективен, а кто нет, поэтому Зеленскому придется заплатить за свои ошибки, подчеркнул Кличко.По данным агентства "Рейтинг", во втором туре выборов у Зеленского и Залужного шансы практически одинаковые: 42% против 40. Десять процентов не собираются голосовать, восемь не определились.Формула власти"Чем больше побед, в том числе на фронте, тем легитимнее власть. И наоборот, — отмечает украинский политолог Вадим Карасев. — Если дела пойдут плохо, а помощь Запада уменьшится, что мы уже наблюдаем, выборы станут единственным способом мягкой перезагрузки политической системы. Иначе власть просто снесут".Причем после выборов или госпереворота политикам придется замораживать боевые действия или вовсе подписывать мир с Россией, продолжает эксперт. Запад же не вступится за киевский режим, если тот не прислушается к народу, потому что противостояние с Москвой позиционируется как борьба демократии с авторитаризмом."В нынешней ситуации любая смена власти на Украине чревата крахом государства. Выборы или госпереворот — неважно. На Западе это прекрасно понимают. Вряд ли кураторы Киева станут рисковать, располагая достаточно эффективным и относительно недорогим инструментом сдерживания России", — говорит эксперт Финансового университета при правительстве Денис Денисов.Вместе с тем на Украине есть силы, желающие видеть Залужного президентом. "Если вдруг его приведут к власти и страна не развалится, действительно можно ожидать ослабления интенсивности военного конфликта или его заморозки", — считает аналитик.Он напомнил, что Москва не отказывалась от диалога с Киевом. Однако, по его мнению, полноценное налаживание отношений и мирный договор возможны лишь через несколько десятков лет.
https://ria.ru/20231201/ukraina-1912872067.html
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киев, россия, украина, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, ллойд остин, нато, политика
Киев, Россия, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Ллойд Остин, НАТО, Политика
Зеленскому нашли замену. Украинцы сплотились вокруг нового лидера

Зеленский может проиграть Залужному президентские выборы

© AP Photo / Seth WenigВладимир Зеленский на Генассамблее ООН
Владимир Зеленский на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Seth Wenig
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Провал контрнаступления ВСУ привел коллективный Запад к мысли о необходимости переговоров между Москвой и Киевом. Однако Зеленский не может пойти на это, так как слишком дорожит своей репутацией. Поэтому США и ЕС ищут ему замену. Кто станет их новым фаворитом — в материале РИА Новости.

Тяжелый просчет

Как считают в The Washington Post, украинское контрнаступление провалилось, потому что Залужный в первые дни операции отказался от стратегии, разработанной в Пентагоне. По плану ВСУ, потеряв 30-40% личного состава, должны были за 60-90 дней выйти к Азовскому морю и рассечь российскую группировку на две части. Однако главком, испугавшись, что армия лишится всей западной техники, масштабному механизированному прорыву предпочел атаки небольшими отрядами.
© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Хотя американская разведка изначально оценивала шансы на успех не более чем в 50%, Вашингтону не понравилось такое самоуправство. В середине июня в США вызвали министра обороны Украины Алексея Резникова и потребовали объяснить, почему ВСУ не перешли в наступление в апреле или мае, не используют полученную недавно спецтехнику для разминирования российских укреплений и не продвигаются под прикрытием дымовых завес. Глава Пентагона Ллойд Остин считал, что прорыв при правильной тактике возможен. Резников сказал, что решения принимает не он, а военные, то есть Залужный.
Между тем еще в апреле замглавкома ВСУ Михаил Забродский обвинил западных партнеров в поставке непригодной техники. "Некоторые "Брэдли" и "Леопарды" — со сломанными или отсутствующими гусеницами. В немецких БМП "Мардер" не было радиостанций, эти машины — не более чем железные коробки", — жаловался он Остину. В Вашингтоне решили, что украинцы попросту не справляются с техобслуживанием.
CC BY 2.0 / Министерство обороны Украины / Михаил Забродский
Михаил Забродский - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
CC BY 2.0 / Министерство обороны Украины /
Михаил Забродский
И вот теперь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявляет в интервью ARD, что ситуация для Киева критическая. Если Запад не нарастит поставки, дела пойдут еще хуже, уверен он. В Bild утверждают, что США и Германия выступают за переговоры. По информации издания, 21 ноября во время визита в Киев министр обороны ФРГ Борис Писториус пытался убедить Зеленского в том, что он и так уже победил.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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1 декабря, 08:00

Поиск компромисса

Но Зеленский на мир не согласится, полагает украинский политолог Руслан Бортник. За последние два года он наговорил столько гадостей о России, что это просто невозможно. Залужный — другое дело. И главком уже публично признал: боевые действия зашли в тупик.
© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
"У него нет политических претензий, значит, через Залужного можно полностью перезагрузить ситуацию, если возникнет такая необходимость", — рассуждает Бортник.
Мэр Киева Виталий Кличко, давно конфликтующий с Зеленским, поддержал главкома. В интервью швейцарскому изданию 20 Minuten он сказал, что генерал говорит правду о тупике не фронте, но президент его не слушает. "Разумеется, мы можем эйфорически лгать своему народу и нашим партнерам. Но вечно делать это не получится", — добавил бывший боксер. Украинцы видят, кто эффективен, а кто нет, поэтому Зеленскому придется заплатить за свои ошибки, подчеркнул Кличко.
© Фото : Виталий Кличко/TelegramГлава Минобороны Германии Борис Писториус и мэр Киева Виталий Кличко на подиумной дискуссии на конференции в Мюнстере, посвященной завершению Тридцатилетней войны
Глава Минобороны Германии Борис Писториус и мэр Киева Виталий Кличко на подиумной дискуссии на конференции в Мюнстере, посвященной завершению Тридцатилетней войны - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Фото : Виталий Кличко/Telegram
Глава Минобороны Германии Борис Писториус и мэр Киева Виталий Кличко на подиумной дискуссии на конференции в Мюнстере, посвященной завершению Тридцатилетней войны
По данным агентства "Рейтинг", во втором туре выборов у Зеленского и Залужного шансы практически одинаковые: 42% против 40. Десять процентов не собираются голосовать, восемь не определились.

Формула власти

"Чем больше побед, в том числе на фронте, тем легитимнее власть. И наоборот, — отмечает украинский политолог Вадим Карасев. — Если дела пойдут плохо, а помощь Запада уменьшится, что мы уже наблюдаем, выборы станут единственным способом мягкой перезагрузки политической системы. Иначе власть просто снесут".
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Причем после выборов или госпереворота политикам придется замораживать боевые действия или вовсе подписывать мир с Россией, продолжает эксперт. Запад же не вступится за киевский режим, если тот не прислушается к народу, потому что противостояние с Москвой позиционируется как борьба демократии с авторитаризмом.
"В нынешней ситуации любая смена власти на Украине чревата крахом государства. Выборы или госпереворот — неважно. На Западе это прекрасно понимают. Вряд ли кураторы Киева станут рисковать, располагая достаточно эффективным и относительно недорогим инструментом сдерживания России", — говорит эксперт Финансового университета при правительстве Денис Денисов.
© Фото : Secretary of Defense Lloyd J. Austin III/XПрезидент Украины и глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи в Киеве
Президент Украины и глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Фото : Secretary of Defense Lloyd J. Austin III/X
Президент Украины и глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи в Киеве
Вместе с тем на Украине есть силы, желающие видеть Залужного президентом. "Если вдруг его приведут к власти и страна не развалится, действительно можно ожидать ослабления интенсивности военного конфликта или его заморозки", — считает аналитик.
Он напомнил, что Москва не отказывалась от диалога с Киевом. Однако, по его мнению, полноценное налаживание отношений и мирный договор возможны лишь через несколько десятков лет.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Зеленского охватила паника. Президент Украины испугался собственной армии
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КиевРоссияУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАЛлойд ОстинНАТОПолитика
 
 
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