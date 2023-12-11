https://ria.ru/20231211/udar-1915043573.html

СМИ рассказали о неожиданном ударе Запада по ВСУ

СМИ рассказали о неожиданном ударе Запада по ВСУ - РИА Новости, 11.12.2023

СМИ рассказали о неожиданном ударе Запада по ВСУ

Блокада польских перевозчиков на западной границе Украины серьезно бьет по возможностям ВСУ, пишет Business Insider. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T12:32

2023-12-11T12:32

2023-12-11T12:32

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Блокада польских перевозчиков на западной границе Украины серьезно бьет по возможностям ВСУ, пишет Business Insider."Сложившаяся ситуация плохо сказывается на боевых возможностях Украины, поскольку поставки беспилотников откладываются на несколько недель", — говорится в материале.Журналисты отметили, что из-за блокады вооруженным силам Украины не могут доставить необходимые для ведения боя ресурсы, а сами украинцы опасаются, что из-за ухудшения положения дел погибнут еще бойцы ВСУ.Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для коммерческих перевозчиков из постсоветской республики с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже умерли два украинских водителя.В последнее время отношения Варшавы и Киева существенно осложнились из-за эмбарго против украинского зерна. Замминистра экономики и торговли постсоветской республики Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.

https://ria.ru/20231211/ugroza-1915043159.html

https://ria.ru/20231211/katastrofa-1915005071.html

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в мире, украина, варшава, киев, матеуш моравецкий, тарас качка, вооруженные силы украины, политика