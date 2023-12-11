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СМИ рассказали о неожиданном ударе Запада по ВСУ - РИА Новости, 11.12.2023
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12:32 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/udar-1915043573.html
СМИ рассказали о неожиданном ударе Запада по ВСУ
СМИ рассказали о неожиданном ударе Запада по ВСУ - РИА Новости, 11.12.2023
СМИ рассказали о неожиданном ударе Запада по ВСУ
Блокада польских перевозчиков на западной границе Украины серьезно бьет по возможностям ВСУ, пишет Business Insider. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T12:32
2023-12-11T12:32
в мире
украина
варшава
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матеуш моравецкий
тарас качка
вооруженные силы украины
политика
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Блокада польских перевозчиков на западной границе Украины серьезно бьет по возможностям ВСУ, пишет Business Insider.&quot;Сложившаяся ситуация плохо сказывается на боевых возможностях Украины, поскольку поставки беспилотников откладываются на несколько недель&quot;, — говорится в материале.Журналисты отметили, что из-за блокады вооруженным силам Украины не могут доставить необходимые для ведения боя ресурсы, а сами украинцы опасаются, что из-за ухудшения положения дел погибнут еще бойцы ВСУ.Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для коммерческих перевозчиков из постсоветской республики с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже умерли два украинских водителя.В последнее время отношения Варшавы и Киева существенно осложнились из-за эмбарго против украинского зерна. Замминистра экономики и торговли постсоветской республики Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
https://ria.ru/20231211/ugroza-1915043159.html
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РИА Новости
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в мире, украина, варшава, киев, матеуш моравецкий, тарас качка, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Варшава, Киев, Матеуш Моравецкий, Тарас Качка, Вооруженные силы Украины, Политика
СМИ рассказали о неожиданном ударе Запада по ВСУ

BI: блокада польских перевозчиков серьезно бьет по ВСУ

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Блокада польских перевозчиков на западной границе Украины серьезно бьет по возможностям ВСУ, пишет Business Insider.
«

"Сложившаяся ситуация плохо сказывается на боевых возможностях Украины, поскольку поставки беспилотников откладываются на несколько недель", — говорится в материале.

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Журналисты отметили, что из-за блокады вооруженным силам Украины не могут доставить необходимые для ведения боя ресурсы, а сами украинцы опасаются, что из-за ухудшения положения дел погибнут еще бойцы ВСУ.
Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для коммерческих перевозчиков из постсоветской республики с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже умерли два украинских водителя.
В последнее время отношения Варшавы и Киева существенно осложнились из-за эмбарго против украинского зерна. Замминистра экономики и торговли постсоветской республики Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
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