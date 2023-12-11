СМИ рассказали о неожиданном ударе Запада по ВСУ
BI: блокада польских перевозчиков серьезно бьет по ВСУ
© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Блокада польских перевозчиков на западной границе Украины серьезно бьет по возможностям ВСУ, пишет Business Insider.
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"Сложившаяся ситуация плохо сказывается на боевых возможностях Украины, поскольку поставки беспилотников откладываются на несколько недель", — говорится в материале.
Журналисты отметили, что из-за блокады вооруженным силам Украины не могут доставить необходимые для ведения боя ресурсы, а сами украинцы опасаются, что из-за ухудшения положения дел погибнут еще бойцы ВСУ.
Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для коммерческих перевозчиков из постсоветской республики с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже умерли два украинских водителя.
В последнее время отношения Варшавы и Киева существенно осложнились из-за эмбарго против украинского зерна. Замминистра экономики и торговли постсоветской республики Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.