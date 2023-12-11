https://ria.ru/20231211/ucheniya-1915041771.html

КСИР Ирана провел масштабные учения

КСИР Ирана провел масштабные учения - РИА Новости, 11.12.2023

КСИР Ирана провел масштабные учения

Сухопутные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в понедельник утром провели масштабные учения, войска отрабатывали различные... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T12:25

2023-12-11T12:25

2023-12-11T12:25

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Сухопутные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в понедельник утром провели масштабные учения, войска отрабатывали различные сценарии по обеспечению безопасности республики, борьбе с террористическими и сепаратистскими группировками, об этом сообщило иранское госагентство Tasnim. "Прошли крупные учения сухопутных сил КСИР, на которых отрабатывались два комбинированных и специализированных подхода по обеспечению безопасности Ирана, борьбе с внутренними угрозами, а именно с антиправительственными, террористическими и сепаратистскими группировками", - говорится в сообщении. Отмечается, что учения прошли на военной базе Наджаф Ашраф в районе лагеря населенного пункта Каср-э Ширин, на западе республики. Агентство также добавляет, что в ходе учений отрабатывались методы радиоэлектронной борьбы, проверялась работа радиолокационных систем, проводились разведывательные операции с уничтожением предполагаемых целей противника. Согласно Tasnim, в учениях была задействована авиация и БПЛА, артиллерия и бронетанковые подразделения, а также новое вооружение и техника.

https://ria.ru/20231003/iran-1900141879.html

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в мире, иран