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КСИР Ирана провел масштабные учения
КСИР Ирана провел масштабные учения - РИА Новости, 11.12.2023
КСИР Ирана провел масштабные учения
Сухопутные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в понедельник утром провели масштабные учения, войска отрабатывали различные... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T12:25
2023-12-11T12:25
2023-12-11T12:25
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Сухопутные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в понедельник утром провели масштабные учения, войска отрабатывали различные сценарии по обеспечению безопасности республики, борьбе с террористическими и сепаратистскими группировками, об этом сообщило иранское госагентство Tasnim. "Прошли крупные учения сухопутных сил КСИР, на которых отрабатывались два комбинированных и специализированных подхода по обеспечению безопасности Ирана, борьбе с внутренними угрозами, а именно с антиправительственными, террористическими и сепаратистскими группировками", - говорится в сообщении. Отмечается, что учения прошли на военной базе Наджаф Ашраф в районе лагеря населенного пункта Каср-э Ширин, на западе республики. Агентство также добавляет, что в ходе учений отрабатывались методы радиоэлектронной борьбы, проверялась работа радиолокационных систем, проводились разведывательные операции с уничтожением предполагаемых целей противника. Согласно Tasnim, в учениях была задействована авиация и БПЛА, артиллерия и бронетанковые подразделения, а также новое вооружение и техника.
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в мире, иран
КСИР Ирана провел масштабные учения
КСИР Ирана на учениях отработал сценарии по обеспечению безопасности страны
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости.
Сухопутные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в понедельник утром провели масштабные учения, войска отрабатывали различные сценарии по обеспечению безопасности республики, борьбе с террористическими и сепаратистскими группировками, об этом сообщило иранское госагентство Tasnim.
"Прошли крупные учения сухопутных сил КСИР, на которых отрабатывались два комбинированных и специализированных подхода по обеспечению безопасности Ирана, борьбе с внутренними угрозами, а именно с антиправительственными, террористическими и сепаратистскими группировками", - говорится в сообщении.
Отмечается, что учения прошли на военной базе Наджаф Ашраф в районе лагеря населенного пункта Каср-э Ширин, на западе республики.
Агентство также добавляет, что в ходе учений отрабатывались методы радиоэлектронной борьбы, проверялась работа радиолокационных систем, проводились разведывательные операции с уничтожением предполагаемых целей противника. Согласно Tasnim, в учениях была задействована авиация и БПЛА, артиллерия и бронетанковые подразделения, а также новое вооружение и техника.
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