https://ria.ru/20231211/tulun-1914997201.html

Ростехнадзор указывал на проблемы с котельной в Тулуне

Ростехнадзор указывал на проблемы с котельной в Тулуне - РИА Новости, 11.12.2023

Ростехнадзор указывал на проблемы с котельной в Тулуне

Тулунское муниципальное образование, где в котельной во время морозов вышли из строя два котла, Ростехнадзор ранее признал не готовым к отопительному сезону,... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T08:31

2023-12-11T08:31

2023-12-11T08:32

тулун

иркутская область

игорь кобзев

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

общество

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ИРКУТСК, 11 дек - РИА Новости. Тулунское муниципальное образование, где в котельной во время морозов вышли из строя два котла, Ростехнадзор ранее признал не готовым к отопительному сезону, виновные должны быть привлечены к ответственности, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале. В Тулуне ввели режим повышенной готовности из-за необходимости срочного ремонта двух котлов. В городе работает министр жилищной политики и энергетики Анатолий Никитин. Он осмотрел котельную в микрорайоне Угольщиков, провел заседание комиссии по ЧС. На текущий момент на котле №2 заменили двигатель дымососа. Решается вопрос о ремонте котла №3, который дал течь. "Перед началом отопительного сезона муниципалитет проходил проверку готовности к этому периоду, в результате Ростехнадзор признал его не готовым. Те, кто не подготовил к морозам важные объекты коммунальной инфраструктуры должны ответить за свои поступки. Должен сказать, что донесение о существующих проблемах от единой дежурно-диспетчерской службы города Тулуна передано в министерство с почти суточной задержкой. С этим также необходимо разобраться", - написал Кобзев. Он отметил, что сейчас в домах организован поквартирный обход. К работе подключаются органы соцзащиты, особое внимание тем жителям, которые находятся у них на контроле. На случай, если ситуация пойдет по неблагоприятному сценарию, готовы пункты временного размещения. Вечером в правительстве пройдет заседание КЧС по обстановке в Тулуне. В Иркутскую область в конце прошлой недели пришел холодный фронт, температура воздуха в ночное время опускается до минус 40 градусов, на севере - до минус 50.

https://ria.ru/20231020/arest-1903996234.html

https://realty.ria.ru/20231017/mvd-1903260295.html

тулун

иркутская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тулун, иркутская область, игорь кобзев, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), общество