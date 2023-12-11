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Ростехнадзор указывал на проблемы с котельной в Тулуне - РИА Новости, 11.12.2023
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08:31 11.12.2023 (обновлено: 08:32 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/tulun-1914997201.html
Ростехнадзор указывал на проблемы с котельной в Тулуне
Ростехнадзор указывал на проблемы с котельной в Тулуне - РИА Новости, 11.12.2023
Ростехнадзор указывал на проблемы с котельной в Тулуне
Тулунское муниципальное образование, где в котельной во время морозов вышли из строя два котла, Ростехнадзор ранее признал не готовым к отопительному сезону,... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T08:31
2023-12-11T08:32
тулун
иркутская область
игорь кобзев
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
общество
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ИРКУТСК, 11 дек - РИА Новости. Тулунское муниципальное образование, где в котельной во время морозов вышли из строя два котла, Ростехнадзор ранее признал не готовым к отопительному сезону, виновные должны быть привлечены к ответственности, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале. В Тулуне ввели режим повышенной готовности из-за необходимости срочного ремонта двух котлов. В городе работает министр жилищной политики и энергетики Анатолий Никитин. Он осмотрел котельную в микрорайоне Угольщиков, провел заседание комиссии по ЧС. На текущий момент на котле №2 заменили двигатель дымососа. Решается вопрос о ремонте котла №3, который дал течь. "Перед началом отопительного сезона муниципалитет проходил проверку готовности к этому периоду, в результате Ростехнадзор признал его не готовым. Те, кто не подготовил к морозам важные объекты коммунальной инфраструктуры должны ответить за свои поступки. Должен сказать, что донесение о существующих проблемах от единой дежурно-диспетчерской службы города Тулуна передано в министерство с почти суточной задержкой. С этим также необходимо разобраться", - написал Кобзев. Он отметил, что сейчас в домах организован поквартирный обход. К работе подключаются органы соцзащиты, особое внимание тем жителям, которые находятся у них на контроле. На случай, если ситуация пойдет по неблагоприятному сценарию, готовы пункты временного размещения. Вечером в правительстве пройдет заседание КЧС по обстановке в Тулуне. В Иркутскую область в конце прошлой недели пришел холодный фронт, температура воздуха в ночное время опускается до минус 40 градусов, на севере - до минус 50.
https://ria.ru/20231020/arest-1903996234.html
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тулун, иркутская область, игорь кобзев, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), общество
Тулун, Иркутская область, Игорь Кобзев, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Общество
Ростехнадзор указывал на проблемы с котельной в Тулуне

Тулун, где вышла из строя котельная, Ростехнадзор признал не готовым к зиме

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМанометр в котельной
Манометр в котельной - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Манометр в котельной . Архивное фото
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ИРКУТСК, 11 дек - РИА Новости. Тулунское муниципальное образование, где в котельной во время морозов вышли из строя два котла, Ростехнадзор ранее признал не готовым к отопительному сезону, виновные должны быть привлечены к ответственности, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.
В Тулуне ввели режим повышенной готовности из-за необходимости срочного ремонта двух котлов. В городе работает министр жилищной политики и энергетики Анатолий Никитин. Он осмотрел котельную в микрорайоне Угольщиков, провел заседание комиссии по ЧС. На текущий момент на котле №2 заменили двигатель дымососа. Решается вопрос о ремонте котла №3, который дал течь.
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"Перед началом отопительного сезона муниципалитет проходил проверку готовности к этому периоду, в результате Ростехнадзор признал его не готовым. Те, кто не подготовил к морозам важные объекты коммунальной инфраструктуры должны ответить за свои поступки. Должен сказать, что донесение о существующих проблемах от единой дежурно-диспетчерской службы города Тулуна передано в министерство с почти суточной задержкой. С этим также необходимо разобраться", - написал Кобзев.
Он отметил, что сейчас в домах организован поквартирный обход. К работе подключаются органы соцзащиты, особое внимание тем жителям, которые находятся у них на контроле. На случай, если ситуация пойдет по неблагоприятному сценарию, готовы пункты временного размещения.
Вечером в правительстве пройдет заседание КЧС по обстановке в Тулуне.
В Иркутскую область в конце прошлой недели пришел холодный фронт, температура воздуха в ночное время опускается до минус 40 градусов, на севере - до минус 50.
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ТулунИркутская областьИгорь КобзевФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Общество
 
 
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