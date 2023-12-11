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Цифровой маммограф заработал в поликлинике подмосковного Краснознаменска

Цифровой маммограф заработал в поликлинике подмосковного Краснознаменска - РИА Новости, 11.12.2023

Цифровой маммограф заработал в поликлинике подмосковного Краснознаменска

В Краснознаменской городской поликлинике начал работать новый цифровой маммограф, который установлен взамен устаревшей аналоговой техники, не отвечающей... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:02

2023-12-11T14:02

2023-12-11T14:02

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Краснознаменской городской поликлинике начал работать новый цифровой маммограф, который установлен взамен устаревшей аналоговой техники, не отвечающей современным требованиям, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья. "В Подмосковье реализуется 3-летняя программа замены устаревшей тяжелой техники на современную, цифровую. До конца следующего года планируется обновить все устаревшие рентген-аппараты, флюорографы и маммографы", - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что в поликлинике Краснознаменска в этом году заменили два аппарата – в начале года открылся новый рентген, а теперь запустили современный цифровой маммограф. Новый цифровой аппарат позволит врачам проводить качественную диагностику заболеваний молочных желез, своевременно выявлять различные патологии, в том числе новообразования. В смену на аппарате планируется проводить до 20 исследований. Диагностика проводится бесплатно, по полису ОМС. Пройти маммографию можно по направлению участкового терапевта или узкопрофильного специалиста. Аппарат установлен благодаря нацпроекту "Здравоохранение" по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

https://ria.ru/20231207/podmoskove-1914373419.html

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московская область (подмосковье), краснознаменск, больницы, медучреждения, министерство здравоохранения московской области