В МИД рассказали о дискуссиях о трибунале для киевских властей
Мирошник: идут дискуссии по поводу трибунала для украинского режима
© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова Родион Мирошник
© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Идут дискуссии о трибунале для украинских властей, сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире белорусского телеканала СТВ.
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"Чем ближе будет к окончанию операции, чем ближе будет к нашей победе, тем быстрее политики придут к единому мнению, каким именно будет трибунал, каким именно будет суд, на котором будет вынесен вердикт, где будут всему миру предъявлены факты преступлений и какую ответственность за это понесут (Владимир) Зеленский, (глава офиса Зеленского Андрей) Ермак, (бывший министр обороны Украины Алексей) Резников и далее по списку... Сейчас идут дискуссии, каким образом, как будет оформлена эта структура, — это второй вопрос. Но то, что процесс сейчас идет, и то, что он будет работать не только на судебно-процессуальном треке, но и на политически-информационном — это тоже абсолютный факт", — сказал он.
Мирошник также подчеркнул, что процесс решения вопроса о том, каким образом пройдет трибунал над всеми причастными к разрушению Украины, "достаточно активно, быстро развивается".
Ранее Мирошник заявлял РИА Новости, что считает необходимым трибунал для правящей верхушки Украины, принявшей в 2014 году решение о начале операции в Донбассе, в том числе и для украинского экс-президента Петра Порошенко.
Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявлял, что при проведении международного трибунала по Украине, как и по ситуации в Газе, на скамье подсудимых должны оказаться представители США, поскольку роль Вашингтона "можно расценить как прямое спонсорство геноцида и военных преступлений".