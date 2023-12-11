https://ria.ru/20231211/tribunal-1914989553.html

В МИД рассказали о дискуссиях о трибунале для киевских властей

В МИД рассказали о дискуссиях о трибунале для киевских властей - РИА Новости, 11.12.2023

В МИД рассказали о дискуссиях о трибунале для киевских властей

Идут дискуссии о трибунале для украинских властей, сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире белорусского РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T04:39

2023-12-11T04:39

2023-12-11T06:44

специальная военная операция на украине

украина

донбасс

родион мирошник

петр порошенко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Идут дискуссии о трибунале для украинских властей, сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире белорусского телеканала СТВ."Чем ближе будет к окончанию операции, чем ближе будет к нашей победе, тем быстрее политики придут к единому мнению, каким именно будет трибунал, каким именно будет суд, на котором будет вынесен вердикт, где будут всему миру предъявлены факты преступлений и какую ответственность за это понесут (Владимир) Зеленский, (глава офиса Зеленского Андрей) Ермак, (бывший министр обороны Украины Алексей) Резников и далее по списку... Сейчас идут дискуссии, каким образом, как будет оформлена эта структура, — это второй вопрос. Но то, что процесс сейчас идет, и то, что он будет работать не только на судебно-процессуальном треке, но и на политически-информационном — это тоже абсолютный факт", — сказал он.Мирошник также подчеркнул, что процесс решения вопроса о том, каким образом пройдет трибунал над всеми причастными к разрушению Украины, "достаточно активно, быстро развивается".Ранее Мирошник заявлял РИА Новости, что считает необходимым трибунал для правящей верхушки Украины, принявшей в 2014 году решение о начале операции в Донбассе, в том числе и для украинского экс-президента Петра Порошенко.Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявлял, что при проведении международного трибунала по Украине, как и по ситуации в Газе, на скамье подсудимых должны оказаться представители США, поскольку роль Вашингтона "можно расценить как прямое спонсорство геноцида и военных преступлений".

https://ria.ru/20231210/ukraina-1914956068.html

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украина, донбасс, родион мирошник, петр порошенко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, россия, леонид слуцкий (политик)