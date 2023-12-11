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В МИД рассказали о дискуссиях о трибунале для киевских властей - РИА Новости, 11.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:39 11.12.2023 (обновлено: 06:44 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/tribunal-1914989553.html
В МИД рассказали о дискуссиях о трибунале для киевских властей
В МИД рассказали о дискуссиях о трибунале для киевских властей - РИА Новости, 11.12.2023
В МИД рассказали о дискуссиях о трибунале для киевских властей
Идут дискуссии о трибунале для украинских властей, сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире белорусского РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T04:39
2023-12-11T06:44
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
родион мирошник
петр порошенко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
россия
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Идут дискуссии о трибунале для украинских властей, сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире белорусского телеканала СТВ.&quot;Чем ближе будет к окончанию операции, чем ближе будет к нашей победе, тем быстрее политики придут к единому мнению, каким именно будет трибунал, каким именно будет суд, на котором будет вынесен вердикт, где будут всему миру предъявлены факты преступлений и какую ответственность за это понесут (Владимир) Зеленский, (глава офиса Зеленского Андрей) Ермак, (бывший министр обороны Украины Алексей) Резников и далее по списку... Сейчас идут дискуссии, каким образом, как будет оформлена эта структура, — это второй вопрос. Но то, что процесс сейчас идет, и то, что он будет работать не только на судебно-процессуальном треке, но и на политически-информационном — это тоже абсолютный факт&quot;, — сказал он.Мирошник также подчеркнул, что процесс решения вопроса о том, каким образом пройдет трибунал над всеми причастными к разрушению Украины, "достаточно активно, быстро развивается".Ранее Мирошник заявлял РИА Новости, что считает необходимым трибунал для правящей верхушки Украины, принявшей в 2014 году решение о начале операции в Донбассе, в том числе и для украинского экс-президента Петра Порошенко.Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявлял, что при проведении международного трибунала по Украине, как и по ситуации в Газе, на скамье подсудимых должны оказаться представители США, поскольку роль Вашингтона "можно расценить как прямое спонсорство геноцида и военных преступлений".
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украина, донбасс, родион мирошник, петр порошенко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика, россия, леонид слуцкий (политик)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донбасс, Родион Мирошник, Петр Порошенко, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик)
В МИД рассказали о дискуссиях о трибунале для киевских властей

Мирошник: идут дискуссии по поводу трибунала для украинского режима

© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова Родион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова
Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Идут дискуссии о трибунале для украинских властей, сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире белорусского телеканала СТВ.
«

"Чем ближе будет к окончанию операции, чем ближе будет к нашей победе, тем быстрее политики придут к единому мнению, каким именно будет трибунал, каким именно будет суд, на котором будет вынесен вердикт, где будут всему миру предъявлены факты преступлений и какую ответственность за это понесут (Владимир) Зеленский, (глава офиса Зеленского Андрей) Ермак, (бывший министр обороны Украины Алексей) Резников и далее по списку... Сейчас идут дискуссии, каким образом, как будет оформлена эта структура, — это второй вопрос. Но то, что процесс сейчас идет, и то, что он будет работать не только на судебно-процессуальном треке, но и на политически-информационном — это тоже абсолютный факт", — сказал он.

Мирошник также подчеркнул, что процесс решения вопроса о том, каким образом пройдет трибунал над всеми причастными к разрушению Украины, "достаточно активно, быстро развивается".
Ранее Мирошник заявлял РИА Новости, что считает необходимым трибунал для правящей верхушки Украины, принявшей в 2014 году решение о начале операции в Донбассе, в том числе и для украинского экс-президента Петра Порошенко.
Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявлял, что при проведении международного трибунала по Украине, как и по ситуации в Газе, на скамье подсудимых должны оказаться представители США, поскольку роль Вашингтона "можно расценить как прямое спонсорство геноцида и военных преступлений".
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
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Вчера, 19:22
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонбассРодион МирошникПетр ПорошенкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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