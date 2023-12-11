https://ria.ru/20231211/trevoga-1915189588.html

В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу

В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.12.2023

В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T22:09

2023-12-11T22:09

2023-12-11T22:09

специальная военная операция на украине

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украина

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Как сообщает украинское издание "Страна.ua", в Одессе в черте города сработала система противовоздушной обороны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесская область

украина

киев

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, одесская область, украина, киев, вооруженные силы рф