https://ria.ru/20231211/trevoga-1915189588.html
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.12.2023
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T22:09
2023-12-11T22:09
2023-12-11T22:09
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Как сообщает украинское издание "Страна.ua", в Одессе в черте города сработала система противовоздушной обороны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, украина, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В Черкасской, Одесской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу