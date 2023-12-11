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В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога

В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 11.12.2023

В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога

Сирены воздушной тревоги прозвучали впервые за день в центральной части Израиля, включая Тель-Авив, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T13:03

2023-12-11T13:03

2023-12-11T13:14

тель-авив

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 дек - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали впервые за день в центральной части Израиля, включая Тель-Авив, передает корреспондент РИА Новости.В небе над Тель-Авивом была активирована система ПРО "Железный купол", прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет.По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога была активирована практически над всей территорией тель-авивской агломерации, включая пригороды, а также над рядом городов центральной части страны. Также сирены воздушной тревоги сработали в южном израильском городе Сдерот недалеко от границы с сектором Газа.Служба скорой помощи Израиля сообщила, что ее сотрудники выехали на места, где могли упасть осколки ракет. Данных о пострадавших пока нет.

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тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль