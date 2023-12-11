https://ria.ru/20231211/transh-1915197038.html

Украина надеется получить от МВФ еще 900 миллионов долларов

Украина надеется получить от МВФ еще 900 миллионов долларов - РИА Новости, 12.12.2023

Украина надеется получить от МВФ еще 900 миллионов долларов

Международный валютный фонд одобрил следующий транш для Украины в размере 900 миллионов долларов, средства пойдут на покрытие дефицита госбюджета на 2023 год,... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-11T23:55

2023-12-11T23:55

2023-12-12T00:01

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Международный валютный фонд одобрил следующий транш для Украины в размере 900 миллионов долларов, средства пойдут на покрытие дефицита госбюджета на 2023 год, сообщает заместитель исполнительного директора Украины в МВФ Владислав Рашкован, его слова приводит издание Forbes.ua. "Украина получит от МВФ очередной транш на 900 миллионов долларов. Вырученные средства пойдут на покрытие дефицита госбюджета Украины на 2023 год", - заявил Рашкован.По данным издания, это последний транш МВФ в этом году. В следующем Украина хочет получить от фонда 5,4 миллиарда долларов при выполнении условий программы. Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев ранее заявлял, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже премьер-министр Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов, информация о нем был опубликована на сайте Верховной рады Украины.

https://ria.ru/20231211/kongress-1915195291.html

https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, украина, киев, даниил гетманцев, владимир зеленский, сша, мвф, верховная рада украины, евросоюз