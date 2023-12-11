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Гладков поручил изменить подход к обращению с ТКО в Белгородской области - РИА Новости, 11.12.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
17:14 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/tko-1915133189.html
Гладков поручил изменить подход к обращению с ТКО в Белгородской области
Гладков поручил изменить подход к обращению с ТКО в Белгородской области - РИА Новости, 11.12.2023
Гладков поручил изменить подход к обращению с ТКО в Белгородской области
Подход к организации вывоза твердых коммунальных отходов на территории Белгородской области необходимо поменять в следующем году, отметил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T17:14
2023-12-11T17:14
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 11 дек – РИА Новости. Подход к организации вывоза твердых коммунальных отходов на территории Белгородской области необходимо поменять в следующем году, отметил губернатор Вячеслав Гладков в ходе еженедельного оперативного совещания регионального правительства. Губернатор Белгородской области отметил, что подход к организации вывоза ТКО будет изменён в начале 2024 года. "Белгородская область — один из самых чистых регионов, хочется, чтобы так было всегда. Качество работы с твёрдыми коммунальными отходами — главный показатель в этом направлении. Проблем сейчас много. В 2024 году должен полностью поменяться подход к организации вывоза ТКО на территории Белгородской области", - сказал Гладков и добавил, что будет утверждена соответствующая стратегия. Как отметили в пресс-службе правительства региона, количество физических лиц, которые пользуются услугами по обращению с ТКО в 2023 году, превысило 1,5 миллиона человек, а количество обслуживаемых хозяйствующих субъектов составило почти 25 тысяч. До 2023 года автопарк региона состоял из 337 единиц специализированной техники. Данные системы ГЛОНАСС за 2022 год показывают, что фактически на ежедневный рейс выходило порядка 170-180 единиц, остальная спецтехника была резервной и вспомогательной, отметили в правительстве. "Маршруты строились вручную, без учета логистических систем, пересекались между собой. С учетом выстроенной автоматизированной логистической системы в 2023 году в отрасли задействовано 245 единиц специализированной техники, из них 50% - новая техника отечественного производства", - пояснили в пресс-службе. По данным Центра управления регионом, количество зафиксированных обращений по теме ТКО растёт с каждым годом. В 2021 году было зафиксировано 1,9 тысячи обращений, в 2022 году — почти 3,4 тысячи, а в 2023 — уже более 4,4 тысячи обращений. Самые часто встречающиеся темы обращений — уборка и вывоз мусора, плата за вывоз, проблемы с контейнерами и стихийные свалки. При этом, несмотря на общее увеличение количества жалоб в абсолютных числах, их число в процентном соотношении относительно общего массива поступающих обращений остается практически неизменным и составляет 3-4%.
https://ria.ru/20231115/tsentr-1909692279.html
https://ria.ru/20231114/uaz-1909355392.html
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вячеслав гладков, белгородская область
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородская область
Гладков поручил изменить подход к обращению с ТКО в Белгородской области

Гладков поручил изменить подход к организации вывоза ТКО в Белгородской области

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 дек – РИА Новости. Подход к организации вывоза твердых коммунальных отходов на территории Белгородской области необходимо поменять в следующем году, отметил губернатор Вячеслав Гладков в ходе еженедельного оперативного совещания регионального правительства.
Губернатор Белгородской области отметил, что подход к организации вывоза ТКО будет изменён в начале 2024 года.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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"Белгородская область — один из самых чистых регионов, хочется, чтобы так было всегда. Качество работы с твёрдыми коммунальными отходами — главный показатель в этом направлении. Проблем сейчас много. В 2024 году должен полностью поменяться подход к организации вывоза ТКО на территории Белгородской области", - сказал Гладков и добавил, что будет утверждена соответствующая стратегия.
Как отметили в пресс-службе правительства региона, количество физических лиц, которые пользуются услугами по обращению с ТКО в 2023 году, превысило 1,5 миллиона человек, а количество обслуживаемых хозяйствующих субъектов составило почти 25 тысяч.
До 2023 года автопарк региона состоял из 337 единиц специализированной техники. Данные системы ГЛОНАСС за 2022 год показывают, что фактически на ежедневный рейс выходило порядка 170-180 единиц, остальная спецтехника была резервной и вспомогательной, отметили в правительстве.
"Маршруты строились вручную, без учета логистических систем, пересекались между собой. С учетом выстроенной автоматизированной логистической системы в 2023 году в отрасли задействовано 245 единиц специализированной техники, из них 50% - новая техника отечественного производства", - пояснили в пресс-службе.
По данным Центра управления регионом, количество зафиксированных обращений по теме ТКО растёт с каждым годом. В 2021 году было зафиксировано 1,9 тысячи обращений, в 2022 году — почти 3,4 тысячи, а в 2023 — уже более 4,4 тысячи обращений. Самые часто встречающиеся темы обращений — уборка и вывоз мусора, плата за вывоз, проблемы с контейнерами и стихийные свалки.
При этом, несмотря на общее увеличение количества жалоб в абсолютных числах, их число в процентном соотношении относительно общего массива поступающих обращений остается практически неизменным и составляет 3-4%.
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