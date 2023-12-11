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В Австрии задержали подростка по подозрению в подготовке теракта
В Австрии задержали подростка по подозрению в подготовке теракта - РИА Новости, 11.12.2023
В Австрии задержали подростка по подозрению в подготовке теракта
Правоохранители в Австрии задержали 16-летнего подростка, который планировал организовать теракт в синагоге Вены, сообщил австрийский телеканал Puls24 со... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T14:51
2023-12-11T14:51
2023-12-11T14:53
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ВЕНА, 11 дек - РИА Новости. Правоохранители в Австрии задержали 16-летнего подростка, который планировал организовать теракт в синагоге Вены, сообщил австрийский телеканал Puls24 со ссылкой на министра внутренних дел республики Герхарда Карнера и главу Управления госбезопасности и разведки страны Омара Хайяви-Пирхнера. Уточняется, что подросток был задержан в минувший четверг в Верхней Австрии. Сейчас он находится под стражей, и в ближайшие дни будет допрошен. Подросток живет с родителями и до сих пор не привлекал внимания правоохранителей. Расследование продолжается. "В выходные в Австрии было предотвращено нападение исламистов", - отмечает телеканал со ссылкой на информацию МВД и управление госбезопасности республики. Отмечается, что 16-летний подросток, проживающий в Верхней Австрии, вынашивал планы по совершению теракта в синагоге в Вене, и уже располагал финансовыми средствами для этого. По данным правоохранителей, подготовку он вел с октября, он был намерен купить оружие. Кроме того, подросток сообщал о своих планах в чатах. По информации полиции, также на мобильном телефоне 16-летнего были найдены жестокие видеоролики ИГ*.* Террористические группировки, запрещенные в России.
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в мире, австрия, вена, верхняя австрия, исламское государство
В мире, Австрия, Вена, Верхняя Австрия, Исламское государство
В Австрии задержали подростка по подозрению в подготовке теракта
В Австрии задержали 16-летнего подростка по подозрению в подготовке теракта