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В Израиле один человек пострадал в результате падения ракеты

В Израиле один человек пострадал в результате падения ракеты - РИА Новости, 11.12.2023

В Израиле один человек пострадал в результате падения ракеты

Один человек получил осколочное ранение в результате падения ракеты в южном пригороде Тель-Авива - Холоне, сообщила в понедельник пресс-служба скорой помощи... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T13:36

2023-12-11T13:36

2023-12-11T13:44

в мире

израиль

тель-авив

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 дек - РИА Новости. Один человек получил осколочное ранение в результате падения ракеты в южном пригороде Тель-Авива - Холоне, сообщила в понедельник пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA)."Обновление по Холону: медики MDA оказывают помощь 45-летнему мужчине в состоянии средней тяжести с осколочным ранением ноги. Его эвакуируют в больницу Вольфсон", - говорится в сообщении.На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видны серьезные повреждения автомобилей и дорожного покрытия на одной из улиц Холона. На асфальте лежат обломки ракеты.Ранее в понедельник военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" заявило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву в ответ на гибель мирных жителей в секторе Газа.

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в мире, израиль, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году