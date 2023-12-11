https://ria.ru/20231211/tanuki-1915111866.html
Суд отказался арестовать основателя сети ресторанов "Тануки" Орлова
Суд отказался арестовать основателя сети ресторанов "Тануки" Орлова - РИА Новости, 11.12.2023
Суд отказался арестовать основателя сети ресторанов "Тануки" Орлова
Тверской суд Москвы отказался заочно арестовывать основателя сетей ресторанов "Тануки" и "Ерш" Александра Орлова по делу о причинении имущественного ущерба,... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:14
2023-12-11T16:14
2023-12-11T16:19
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы отказался заочно арестовывать основателя сетей ресторанов "Тануки" и "Ерш" Александра Орлова по делу о причинении имущественного ущерба, передает корреспондент РИА Новости."Ходатайство следователя об аресте Орлова Александра Михайловича оставить без удовлетворения", - огласил решение судья Алексей Криворучко.Орлову вменяется статья 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба группой лиц). Он объявлен в розыск.Как заявил в суде адвокат Владимир Подолин, ущерб по делу составляет 20 миллионов рублей, он уже погашен. Потерпевшая сторона - ООО "Промтехноком", владеющее площадями в "Москва-Сити", где располагался закрывшийся в 2022 году клуб "Меркурий Фитнес". Орлов был, предположительно, его соучредителем.По словам защитника, с момента возбуждения уголовного дела Орлов не раз приезжал в Россию и бывал в Москве."При этом у следователя никаких вопросов к Орлову не возникало. Более того, вопросы были не к Орлову, а к "Маркурий Фитнесу". Орлов узнал об уголовном деле через СМИ. Следователь до сих пор не ознакомил адвокатов с материалами. Орлов готов по любому требованию приехать и дать показания", - сказал адвокат.Орлов - ресторатор, основатель сети "Тануки", был президентом холдинга Bulldozer Group.Как сообщила РИА Новости генеральный управляющий TanukiFamily Алла Бондаренко, Орлов продал доли во всех компаниях, имеющих отношение к сети, и больше никак не связан с ее деятельностью. Новость о розыске никак не повлияет на работу ресторанов, добавила собеседница агентства.По данным из открытых источников, Орлов открыл свой первый ресторан в 1998 году в Москве. Заведения его холдинга работают в постсоветских странах и ОАЭ. Также Орлов занимался продюсированием кино.
https://ria.ru/20231207/ufas-1914287767.html
https://ria.ru/20231116/tanuki-1909811643.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд отказался арестовать основателя сети ресторанов "Тануки" Орлова
Суд отказался заочно арестовать основателя сети "Тануки" Александра Орлова
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы отказался заочно арестовывать основателя сетей ресторанов "Тануки" и "Ерш" Александра Орлова по делу о причинении имущественного ущерба, передает корреспондент РИА Новости.
"Ходатайство следователя об аресте Орлова Александра Михайловича оставить без удовлетворения", - огласил решение судья Алексей Криворучко.
Орлову вменяется статья 165 УК РФ
(причинение особо крупного имущественного ущерба группой лиц). Он объявлен в розыск.
Как заявил в суде адвокат Владимир Подолин, ущерб по делу составляет 20 миллионов рублей, он уже погашен. Потерпевшая сторона - ООО "Промтехноком", владеющее площадями в "Москва-Сити", где располагался закрывшийся в 2022 году клуб "Меркурий Фитнес". Орлов был, предположительно, его соучредителем.
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По словам защитника, с момента возбуждения уголовного дела Орлов не раз приезжал в Россию и бывал в Москве
.
"При этом у следователя никаких вопросов к Орлову не возникало. Более того, вопросы были не к Орлову, а к "Маркурий Фитнесу". Орлов узнал об уголовном деле через СМИ. Следователь до сих пор не ознакомил адвокатов с материалами. Орлов готов по любому требованию приехать и дать показания", - сказал адвокат.
Орлов - ресторатор, основатель сети "Тануки", был президентом холдинга Bulldozer Group.
Как сообщила РИА Новости генеральный управляющий TanukiFamily Алла Бондаренко, Орлов продал доли во всех компаниях, имеющих отношение к сети, и больше никак не связан с ее деятельностью. Новость о розыске никак не повлияет на работу ресторанов, добавила собеседница агентства.
По данным из открытых источников, Орлов открыл свой первый ресторан в 1998 году в Москве. Заведения его холдинга работают в постсоветских странах и ОАЭ
. Также Орлов занимался продюсированием кино.
В TanukiFamily прокомментировали розыск основателя "Тануки" и "Ерша" Орлова