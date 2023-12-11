https://ria.ru/20231211/tanuki-1915080522.html

Основатель "Тануки" полностью погасил ущерб по своему делу, сообщил адвокат

Основатель "Тануки" полностью погасил ущерб по своему делу, сообщил адвокат - РИА Новости, 11.12.2023

Основатель "Тануки" полностью погасил ущерб по своему делу, сообщил адвокат

Адвокат основателя сети "Тануки" Александра Орлова сообщил, что его доверитель полностью погасил ущерб в размере 20 миллионов рублей, передает корреспондент РИА РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:35

2023-12-11T14:35

2023-12-11T14:51

происшествия

россия

александр орлов

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Адвокат основателя сети "Тануки" Александра Орлова сообщил, что его доверитель полностью погасил ущерб в размере 20 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы."Ущерб составляет 20 миллионов рублей. Он полностью погашен", - сказал адвокат Владимир Подолин. Этот факт подтвердила и представитель потерпевшей стороны.Орлову вменяется статья 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба группой лиц). Ранее он был объявлен в межгосударственный, а затем и в международный розыск. Как стало известно из материалов дела, уголовное дело возбудили в 2022 году в отношении неустановленных лиц, но ни сторона обвинения, ни адвокаты не озвучили его фабулу. Известно, что потерпевшей стороной является ООО "Промтехноком", владеющее площадями в "Москва-Сити".Подолин сообщил суду, что с момента возбуждения уголовного дела Орлов не раз приезжал в Россию и был в Москве. "При этом у следователя никаких вопросов к Орлову не возникало. Более того, вопросы были не к Орлову, а к "Меркурий- фитнес". Орлов узнал об уголовном деле через СМИ. Следователь до сих пор не ознакомил адвокатов с материалами дела. Орлов готов по любому требованию приехать и дать показания", - сказал адвокат.Орлов - ресторатор, основатель сети "Тануки", был президентом холдинга Bulldozer Group. Как сообщала РИА Новости генеральный управляющий TanukiFamily Алла Бондаренко, Орлов продал доли во всех компаниях, имеющих отношение к сети, и больше никак не связан с ее деятельностью. Новость о розыске никак не повлияет на работу ресторанов, отмечала собеседница агентства. По данным из открытых источников, Орлов открыл свой первый ресторан в 1998 году в Москве. Заведения его холдинга работают в постсоветских странах и ОАЭ. Также Орлов занимался продюсированием кино.

https://ria.ru/20231116/tanuki-1909811643.html

https://ria.ru/20230317/tanuki-1858587841.html

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Кирилл Волков

происшествия, россия, александр орлов