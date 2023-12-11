https://ria.ru/20231211/tailand-1915134351.html
В Таиланде рассказали о работе баров и ресторанов в новогоднюю ночь
В Таиланде рассказали о работе баров и ресторанов в новогоднюю ночь - РИА Новости, 11.12.2023
В Таиланде рассказали о работе баров и ресторанов в новогоднюю ночь
Увеселительные заведения Таиланда в новогоднюю ночь продлят часы работы до 06.00, чтобы привлечь еще больше туристов, сообщила в понедельник пресс-секретарь... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T18:00
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Увеселительные заведения Таиланда в новогоднюю ночь продлят часы работы до 06.00, чтобы привлечь еще больше туристов, сообщила в понедельник пресс-секретарь правительства Таиланда Трайсури Тайсаранакул. По ее словам, на которые ссылается тайская газета Bangkok Post, ночные бары и рестораны будут открыты всю ночь, до 06.00 1 января 2024 года. Продление часов работы является временной мерой, которая направлена на привлечение туристов во время празднования Нового года. Также с 15 декабря в туристических зонах Бангкока, провинций Чонбури, Чиангмай и Пхукет начнет действовать временная мера по продлению часов работы ночных заведений с 2 до 4 часов утра. Это поможет поддержать туризм в высокий туристический сезон. Сроки окончания продления ночной жизни пока не установлены. Власти популярной среди россиян островной провинции Пхукет подготовили меры безопасности в соответствии с новым порядком работы развлекательных заведений, который вступить в силу в конце нынешней недели. Среди основных мер безопасности – разворачивание сетей камер видеонаблюдения, открытие медпунктов, организация работы правоохранительных органов, усиление борьбы с нелегальным распространением наркотиков. На минувшей неделе глава Туристического управления Таиланда Тапани Киатфайбул заявила, что страна планирует принять более 27 миллионов иностранных туристов по итогам 2023 года, а в декабре ожидается прибытие двух миллионов человек. Таиланд с 1 ноября временно расширил режим безвизового въезда для россиян с 30 до 90 дней. Режим будет действовать до 30 апреля 2024 года.
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, туристы, таиланд, пхукет (остров), бангкок, куда можно лететь, отдых на море, новый год
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Таиланд, Пхукет (остров), Бангкок, куда можно лететь, Отдых на море, Новый год
В Таиланде рассказали о работе баров и ресторанов в новогоднюю ночь
Власти Таиланда обещали, что бары и рестораны будут работать всю новогоднюю ночь
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Увеселительные заведения Таиланда в новогоднюю ночь продлят часы работы до 06.00, чтобы привлечь еще больше туристов, сообщила в понедельник пресс-секретарь правительства Таиланда Трайсури Тайсаранакул.
По ее словам, на которые ссылается
тайская газета Bangkok Post, ночные бары и рестораны будут открыты всю ночь, до 06.00 1 января 2024 года. Продление часов работы является временной мерой, которая направлена на привлечение туристов во время празднования Нового года.
Также с 15 декабря в туристических зонах Бангкока
, провинций Чонбури
, Чиангмай и Пхукет
начнет действовать временная мера по продлению часов работы ночных заведений с 2 до 4 часов утра. Это поможет поддержать туризм в высокий туристический сезон. Сроки окончания продления ночной жизни пока не установлены.
Власти популярной среди россиян островной провинции Пхукет подготовили меры безопасности в соответствии с новым порядком работы развлекательных заведений, который вступить в силу в конце нынешней недели. Среди основных мер безопасности – разворачивание сетей камер видеонаблюдения, открытие медпунктов, организация работы правоохранительных органов, усиление борьбы с нелегальным распространением наркотиков.
На минувшей неделе глава Туристического управления Таиланда Тапани Киатфайбул заявила, что страна планирует принять более 27 миллионов иностранных туристов по итогам 2023 года, а в декабре ожидается прибытие двух миллионов человек.
Таиланд с 1 ноября временно расширил режим безвизового въезда для россиян с 30 до 90 дней. Режим будет действовать до 30 апреля 2024 года.
В Таиланде туристам рекомендовали скачать приложение для экстренной помощи