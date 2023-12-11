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Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 11.12.2023
Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Потери ВСУ на южнодонецком направлении за сутки составили до 80 военных и 5 единиц техники, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T14:19
2023-12-11T14:19
2023-12-11T14:48
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вооруженные силы украины
угледар
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Потери ВСУ на южнодонецком направлении за сутки составили до 80 военных и 5 единиц техники, сообщило Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Макаровка Донецкой народной республики. Общие потери противника составили до 80 военнослужащих и три автомобиля", - сообщили в Минобороны.Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
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угледар
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россия, вооруженные силы украины, угледар, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Угледар, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
МО: ВС РФ отразили атаку на Южнодонецком направлении, Киев потерял до 80 военных