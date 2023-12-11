https://ria.ru/20231211/sudba-1915111068.html

"Его заставят". В США рассказали, какая судьба ждет Зеленского

"Его заставят". В США рассказали, какая судьба ждет Зеленского - РИА Новости, 11.12.2023

"Его заставят". В США рассказали, какая судьба ждет Зеленского

Президента Украины Владимира Зеленского скоро заставят уйти в изгнание, заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T16:10

2023-12-11T16:10

2023-12-11T16:10

в мире

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рэй макговерн

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского скоро заставят уйти в изгнание, заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works."У Залужного больше поддержки со стороны украинцев, чем у Зеленского. Думаю, что количество людей, предпочитающих его в качестве президента, в два раза больше. Так что это всего лишь вопрос времени, когда Зеленский сам это осознает, а его заставят собрать кучу своих денег личный самолет", — утверждает эксперт.По словам Макговерна, во время визитов на Украину западные союзники Киева сообщают правительству Зеленского не самые хорошие новости: Запад уже считает, что конфликт проигран, а бывшей советской республике скоро нужен будет новый лидер.Эксперт посчитал, что наилучшим исходом для украинского политика будет бегство в США, где ему, возможно, даже предложат работу.В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделало интервью главнокомандующего журналу The Economist, в котором он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы государства, который поспешил его опровергнуть.Кроме того, еще в прошлом году местные издания сообщали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности главкома и поставить его во главе министерства обороны, поскольку видит в нем конкурента на президентских выборах.Сам глава киевского режима в недавнем интервью британскому таблоиду The Sun назвал попытки военных заниматься политикой большой ошибкой. СМИ посчитали это прямым выпадом в сторону Залужного и фактическим признанием конфликта между ними.

https://ria.ru/20231211/proval-1915092660.html

https://ria.ru/20231211/general-1915075400.html

украина

киев

сша

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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, рэй макговерн, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), политика