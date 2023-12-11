Рейтинг@Mail.ru
"Его заставят". В США рассказали, какая судьба ждет Зеленского - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/sudba-1915111068.html
"Его заставят". В США рассказали, какая судьба ждет Зеленского
"Его заставят". В США рассказали, какая судьба ждет Зеленского - РИА Новости, 11.12.2023
"Его заставят". В США рассказали, какая судьба ждет Зеленского
Президента Украины Владимира Зеленского скоро заставят уйти в изгнание, заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:10
2023-12-11T16:10
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
рэй макговерн
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911931283_0:95:3122:1851_1920x0_80_0_0_80db50b7671dce713fa7ab289510d3cc.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского скоро заставят уйти в изгнание, заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.&quot;У Залужного больше поддержки со стороны украинцев, чем у Зеленского. Думаю, что количество людей, предпочитающих его в качестве президента, в два раза больше. Так что это всего лишь вопрос времени, когда Зеленский сам это осознает, а его заставят собрать кучу своих денег личный самолет&quot;, — утверждает эксперт.По словам Макговерна, во время визитов на Украину западные союзники Киева сообщают правительству Зеленского не самые хорошие новости: Запад уже считает, что конфликт проигран, а бывшей советской республике скоро нужен будет новый лидер.Эксперт посчитал, что наилучшим исходом для украинского политика будет бегство в США, где ему, возможно, даже предложат работу.В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделало интервью главнокомандующего журналу The Economist, в котором он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы государства, который поспешил его опровергнуть.Кроме того, еще в прошлом году местные издания сообщали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности главкома и поставить его во главе министерства обороны, поскольку видит в нем конкурента на президентских выборах.Сам глава киевского режима в недавнем интервью британскому таблоиду The Sun назвал попытки военных заниматься политикой большой ошибкой. СМИ посчитали это прямым выпадом в сторону Залужного и фактическим признанием конфликта между ними.
https://ria.ru/20231211/proval-1915092660.html
https://ria.ru/20231211/general-1915075400.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911931283_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_9e245e55dab299cd7d375128a4a17e1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, рэй макговерн, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), политика
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Рэй Макговерн, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Политика
"Его заставят". В США рассказали, какая судьба ждет Зеленского

Экс-агент ЦРУ Макговерн: Зеленского скоро заставят сбежать с Украины

© РИА Новости / Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского скоро заставят уйти в изгнание, заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
«

"У Залужного больше поддержки со стороны украинцев, чем у Зеленского. Думаю, что количество людей, предпочитающих его в качестве президента, в два раза больше. Так что это всего лишь вопрос времени, когда Зеленский сам это осознает, а его заставят собрать кучу своих денег личный самолет", — утверждает эксперт.

Украинские военнослужащие
Преимущество за Москвой. СМИ раскрыли причину провала США по Украине
Вчера, 15:19
По словам Макговерна, во время визитов на Украину западные союзники Киева сообщают правительству Зеленского не самые хорошие новости: Запад уже считает, что конфликт проигран, а бывшей советской республике скоро нужен будет новый лидер.
Эксперт посчитал, что наилучшим исходом для украинского политика будет бегство в США, где ему, возможно, даже предложат работу.
В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделало интервью главнокомандующего журналу The Economist, в котором он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы государства, который поспешил его опровергнуть.
Кроме того, еще в прошлом году местные издания сообщали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности главкома и поставить его во главе министерства обороны, поскольку видит в нем конкурента на президентских выборах.
Сам глава киевского режима в недавнем интервью британскому таблоиду The Sun назвал попытки военных заниматься политикой большой ошибкой. СМИ посчитали это прямым выпадом в сторону Залужного и фактическим признанием конфликта между ними.
Российские военнослужащие на танке Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
"Добиваются успехов". Украинский генерал пожаловался на тактику ВС России
Вчера, 14:25
 
В миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийРэй МакговернВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала