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"Его заставят". В США рассказали, какая судьба ждет Зеленского
"Его заставят". В США рассказали, какая судьба ждет Зеленского - РИА Новости, 11.12.2023
"Его заставят". В США рассказали, какая судьба ждет Зеленского
Президента Украины Владимира Зеленского скоро заставят уйти в изгнание, заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:10
2023-12-11T16:10
2023-12-11T16:10
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского скоро заставят уйти в изгнание, заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works."У Залужного больше поддержки со стороны украинцев, чем у Зеленского. Думаю, что количество людей, предпочитающих его в качестве президента, в два раза больше. Так что это всего лишь вопрос времени, когда Зеленский сам это осознает, а его заставят собрать кучу своих денег личный самолет", — утверждает эксперт.По словам Макговерна, во время визитов на Украину западные союзники Киева сообщают правительству Зеленского не самые хорошие новости: Запад уже считает, что конфликт проигран, а бывшей советской республике скоро нужен будет новый лидер.Эксперт посчитал, что наилучшим исходом для украинского политика будет бегство в США, где ему, возможно, даже предложат работу.В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделало интервью главнокомандующего журналу The Economist, в котором он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы государства, который поспешил его опровергнуть.Кроме того, еще в прошлом году местные издания сообщали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности главкома и поставить его во главе министерства обороны, поскольку видит в нем конкурента на президентских выборах.Сам глава киевского режима в недавнем интервью британскому таблоиду The Sun назвал попытки военных заниматься политикой большой ошибкой. СМИ посчитали это прямым выпадом в сторону Залужного и фактическим признанием конфликта между ними.
https://ria.ru/20231211/proval-1915092660.html
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В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Рэй Макговерн, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Политика
"Его заставят". В США рассказали, какая судьба ждет Зеленского
Экс-агент ЦРУ Макговерн: Зеленского скоро заставят сбежать с Украины