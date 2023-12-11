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Минюст предложил ввести новое основание для лишения статуса адвоката - РИА Новости, 11.12.2023
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13:28 11.12.2023 (обновлено: 13:30 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/status-1915055651.html
Минюст предложил ввести новое основание для лишения статуса адвоката
Минюст предложил ввести новое основание для лишения статуса адвоката - РИА Новости, 11.12.2023
Минюст предложил ввести новое основание для лишения статуса адвоката
Российские адвокаты могут лишиться своего статуса при переезде на постоянное место жительства за пределы страны - соответствующие изменения в закон об... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T13:28
2023-12-11T13:30
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Российские адвокаты могут лишиться своего статуса при переезде на постоянное место жительства за пределы страны - соответствующие изменения в закон об адвокатуре предложены Минюстом РФ. "Поправками предлагается ввести еще одно основание для прекращения статуса адвоката советом адвокатской палаты. В частности, это выезд адвоката на постоянное местожительство либо на срок более одного года за пределы Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства. В ведомстве поясняют, что нововведение не затронет тех адвокатов, которые выехали для лечения, обучения либо сопровождения членов семьи, "направленных для исполнения трудовых или иных обязанностей за пределы России органами государственной власти или российскими организациями", а также по "иным уважительным причинам". "В случае установления названных фактов дисциплинарное производство в отношении адвокатов, выехавших из России, будет рассматриваться по общим правилам, установленным Кодексом профессиональной этики адвоката", - уточняется в релизе. Изменения предлагается внести в закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", принятый Госдумой в первом чтении 12 апреля.
https://ria.ru/20231211/minyust-1915052793.html
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
Минюст предложил ввести новое основание для лишения статуса адвоката

Минюст России предложил ввести новое основание для лишения статуса адвоката

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции РФ
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Российские адвокаты могут лишиться своего статуса при переезде на постоянное место жительства за пределы страны - соответствующие изменения в закон об адвокатуре предложены Минюстом РФ.
"Поправками предлагается ввести еще одно основание для прекращения статуса адвоката советом адвокатской палаты. В частности, это выезд адвоката на постоянное местожительство либо на срок более одного года за пределы Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.
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В ведомстве поясняют, что нововведение не затронет тех адвокатов, которые выехали для лечения, обучения либо сопровождения членов семьи, "направленных для исполнения трудовых или иных обязанностей за пределы России органами государственной власти или российскими организациями", а также по "иным уважительным причинам".
"В случае установления названных фактов дисциплинарное производство в отношении адвокатов, выехавших из России, будет рассматриваться по общим правилам, установленным Кодексом профессиональной этики адвоката", - уточняется в релизе.
Изменения предлагается внести в закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", принятый Госдумой в первом чтении 12 апреля.
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