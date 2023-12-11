https://ria.ru/20231211/ssha-1914980722.html

Берни Сандерс осудил решение США наложить вето на резолюцию ООН по Газе

Берни Сандерс осудил решение США наложить вето на резолюцию ООН по Газе - РИА Новости, 11.12.2023

Берни Сандерс осудил решение США наложить вето на резолюцию ООН по Газе

Американский сенатор Берни Сандерс заявил, что США не следовало использовать право вето, чтобы заблокировать резолюцию ООН по прекращению огня в секторе Газа,... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T00:33

2023-12-11T00:33

2023-12-11T01:56

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Американский сенатор Берни Сандерс заявил, что США не следовало использовать право вето, чтобы заблокировать резолюцию ООН по прекращению огня в секторе Газа, пока жители анклава сталкиваются с ужасающими условиями. Ранее США использовали право вето, чтобы заблокировать принятие Советом Безопасности ООН резолюции с призывом к остановке боевых действий в палестинском анклаве. "В то время, когда палестинцы в Газе сталкиваются с ужасающими условиями, США не следовало накладывать вето на резолюцию ООН, призывающую к гуманитарному прекращению огня и освобождению всех заложников. Детям в секторе Газа нужны еда, вода и медикаменты. Мы должны сделать все возможное, чтобы это произошло сейчас", - написал Сандерс в соцсети Х. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 48 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231211/ssha-1914980196.html

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в мире, израиль, сша, берни сандерс, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа